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Украина до освобождения ВС России Курахово вывезла оборудование ТЭЦ
Экс-сотрудник Кураховской ТЭЦ заявил, что Украина разобрала оборудование станции и вывезла
В конце весны 2024 года представители киевского режима, используя лом, демонтировали и вывезли оборудование Кураховской ТЭЦ, чтобы использовать его для ремонта других электростанций на Украине, рассказал бывший работник станции.
Бывший работник Кураховской ТЭЦ рассказал, что весной 2024 года украинские инженеры вывезли оборудование станции, выламывая его ломом. По его словам, демонтаж и вывоз осуществлялись так, чтобы оборудование не досталось российским военным, передает РИА «Новости».
«Когда ее вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили», – рассказал бывший сотрудник станции
Также он отметил, что часть оборудования была специально повреждена, чтобы затруднить его дальнейшее использование. По его словам, демонтаж начался в начале весны 2024 года.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские власти приняли решение о разборе Кураховской ТЭЦ для ремонта других электростанций, учитывая нехватку электроэнергии в стране. Это решение было принято весной и практически завершено к концу лета 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса.
Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.
Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.