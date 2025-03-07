Экс-сотрудник Кураховской ТЭЦ заявил, что Украина разобрала оборудование станции и вывезла

Tекст: Вера Басилая

Бывший работник Кураховской ТЭЦ рассказал, что весной 2024 года украинские инженеры вывезли оборудование станции, выламывая его ломом. По его словам, демонтаж и вывоз осуществлялись так, чтобы оборудование не досталось российским военным, передает РИА «Новости».

«Когда ее вывозили, это был последний день весны, вот мы отработали, и они вывезли ее полностью и разрушили», – рассказал бывший сотрудник станции

Также он отметил, что часть оборудования была специально повреждена, чтобы затруднить его дальнейшее использование. По его словам, демонтаж начался в начале весны 2024 года.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что украинские власти приняли решение о разборе Кураховской ТЭЦ для ремонта других электростанций, учитывая нехватку электроэнергии в стране. Это решение было принято весной и практически завершено к концу лета 2024 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 6 января российские войска полностью освободили город Курахово на юго-западе Донбасса.

Местные жители Курахово в ДНР сообщают, что украинские военные используют дроны для целенаправленных атак на мирное население, что привело к гибели людей.

Украинский военнопленный рассказал, что Вооруженные силы Украины заминировали дороги отступления из Курахово, лишив своих солдат возможности отступать.