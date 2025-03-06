Европейские политики продолжают относиться к проблемам по принципу «как бы так сделать, чтобы ничего не делать?» Но если раньше такой подход был опасен только для самой Европы, то теперь он угрожает международной стабильности.6 комментариев
Трамп: Не думаю, что у Украины есть выбор в вопросе урегулирования
Трамп заявил об отсутствии у Украины выбора в вопросе урегулирования конфликта с Россией
Украина стремится к заключению соглашения об урегулировании конфликта, так как у Киева нет иного выбора, заявил президент США Дональд Трамп. По его мнению, у России «выбора тоже нет», но «другим образом».
«Украина хочет заключить сделку, потому что я не думаю, что у них есть выбор», – приводит слова Трампа РИА «Новости».
По его мнению, Россия также стремится к «сделке». «Потому что… определенным другим образом, который знаю только я, у них нет выбора тоже», – сказал президент США.
Он отметил, что в последние дни был достигнут значительный прогресс в отношениях с Украиной и Россией, и выразил надежду на скорейшее разрешение конфликта. Он подчеркнул, что успешное завершение этого процесса было бы благоприятным исходом для всех вовлеченных сторон.
Помимо этого, президент США заявил о намерении обсудить с Россией и Китаем проблему денуклеаризации. По его словам, «было бы здорово, если бы все избавились от ядерного оружия». Он считает, что «у Китая в течение четырех или пяти лет будет такое же количество», как у России и США, передает ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты временно приостановили обмен разведданными с Украиной. На предстоящей встрече в Саудовской Аравии представители США и Украины планируют обсудить условия мирного соглашения и прекращения огня.
Соединенные Штаты обсудили состав своей делегации для переговоров по урегулированию конфликта на Украине и проинформировали Россию.
Президент США намерен перезагрузить двусторонние отношения с Россией, отказавшись от политики изоляции. Белый дом проводит секретные обсуждения о выборах на Украине с несколькими известными политиками, включая Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.