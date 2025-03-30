То, что Украина пытается включить режим берсерка, стало понятно еще в момент нападения на Курскую область. Попытки Киева всеми силами сорвать российско-американские переговоры объясняются, скорее, психологическим состоянием Зеленского и части украинского общества, чем здравым смыслом.4 комментария
Под Константиновкой уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ
Российские силовики уничтожили женский расчет БПЛА ВСУ под Константиновкой
Российские военные уничтожили женский расчет БПЛА Вооруженных сил Украины под Константиновкой, используя FPV-дроны.
Как передает ТАСС, российские силовики сообщили, что женский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины был уничтожен под Константиновкой. Операторы 6-й мотострелковой дивизии использовали для этого удары FPV-дронов.
По словам представителей силовых структур, сначала воздушной разведкой был обнаружен и уничтожен ретранслятор. Этот шаг позволил обезвредить дальнейшие коммуникации противника. После этого FPV-дроны были направлены на пункт управления, который был уничтожен вместе с расчетом, состоящим из женщин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ДНР Денис Пушилин заявил о задействовании украинскими войсками женщин в качестве штурмовиков на нескольких направлениях в ДНР.
Военнопленная Галина Казымова сообщила, что женское штурмовое подразделение ВСУ, действующее на красноармейском направлении, состоит приблизительно из ста человек.
Политолог объяснила использование ВСУ женщин-штурмовиков необходимостью усиления боевого потенциала.