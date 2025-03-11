США заявили о желании избежать ужесточения санкций против России

Рубио выразил надежду на урегулирование конфликта на Украине без новых санкций против России

Tекст: Антон Антонов

По словам Рубио, у США имеются инструменты, позволяющие навязать «издержки» российской стороне, но Вашингтон надеется, что до этого «не дойдет». Он подчеркнул, что цель США – усадить Москву и Киев за стол переговоров для преодоления конфликта, передает ТАСС.

Рубио пояснил, что заявления США о возможности ужесточения антироссийских рестрикций является напоминанием о наличии инструментов у США, если ситуация ухудшится. Тем не менее, он выразил надежду, что конфликт удастся урегулировать без использования этих инструментов. «Мы надеемся, что этого не случится. Мы действительно на это надеемся. Мы надеемся, что до такого не дойдет», – подчеркнул Рубио.

По его словам, Соединенные Штаты пока еще не обсуждали снятие с России европейских санкций, Брюссель сам должен принимать такие решения.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Рубио заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки для урегулирования конфликта, при этом уступки потребуются и со стороны России. Рубио также заверил, что США не станут оказывать России военную помощь.

Президент США заявил, что Вашингтону сложнее работать с Украиной, чем с Россией, и Соединенные Штаты могут прекратить поддержку Киева, если не увидят его заинтересованности в прекращении конфликта. Президент США также рассматривает возможность введения новых санкций против России, среди которых он упомянул введение новых пошлин и ограничений в банковском секторе.

