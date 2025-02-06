Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.3 комментария
Путин предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия»
Путин предложил создать экспозицию лучших проектов молодых ученых в центре «Россия»
На церемонии вручения премий молодым ученым президент России Владимир Путин предложил создать экспозицию в национальном центре «Россия» для демонстрации лучших проектов молодых российских исследователей.
Идея была озвучена на церемонии вручения премий молодым ученым, где президент подчеркнул важность популяризации науки среди россиян и зарубежных гостей. Путин отметил, что экспозиция позволит лучше ознакомиться с достижениями лауреатов и лучшими проектами российских молодых ученых, сообщает ТАСС.
Обращаясь к лауреатам премии, Путин выразил желание, чтобы подрастающее поколение и вся страна гордились отечественной наукой. Он добавил, что важно не только укреплять общественное уважение и авторитет нового поколения исследователей, но и предоставлять им необходимую финансовую поддержку. По мнению президента, без достойного финансирования невозможно добиться значительных успехов в научной деятельности.
Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.