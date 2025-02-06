Путин предложил создать экспозицию проектов молодых ученых в центре «Россия»

Путин предложил создать экспозицию лучших проектов молодых ученых в центре «Россия»

Tекст: Елизавета Шишкова

Идея была озвучена на церемонии вручения премий молодым ученым, где президент подчеркнул важность популяризации науки среди россиян и зарубежных гостей. Путин отметил, что экспозиция позволит лучше ознакомиться с достижениями лауреатов и лучшими проектами российских молодых ученых, сообщает ТАСС.

Обращаясь к лауреатам премии, Путин выразил желание, чтобы подрастающее поколение и вся страна гордились отечественной наукой. Он добавил, что важно не только укреплять общественное уважение и авторитет нового поколения исследователей, но и предоставлять им необходимую финансовую поддержку. По мнению президента, без достойного финансирования невозможно добиться значительных успехов в научной деятельности.

Путин вручил награды лауреатам президентской премии в области науки и инноваций для молодых ученых за 2024 год.