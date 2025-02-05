Кому-то хочется отнести к ведомству дьявола буквально всё на свете, кроме молитвы и посещения храма. А ведь, по сути, такой стиль мышления мало чем отличается от катарской ереси, объявлявшей весь материальный мир порождением сатаны.2 комментария
Суд взыскал с террористки Треповой долг за квартиру в Петербурге
Суд взыскал с осужденной за теракт Треповой долг за квартиру по иску жилкомсервиса
Пушкинский районный суд Петербурга взыскал с осужденной за теракт Дарьи Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) и двух других наследниц долг за квартиру, унаследованную от отца, в размере 169,5 тыс. рублей, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.
На заседании суд удовлетворил гражданский иск жилкомсервиса Пушкинского района города и постановил взыскать с Треповой (внесена в реестр террористов и экстремистов) и двух других наследниц солидарно 169 526 рублей и 29 копеек, а также госпошлину, передает ТАСС.
Как рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева, Трепова участвовала в процессе по видеосвязи и не высказывала возражений против иска. Она также обратилась с просьбой о предоставлении рассрочки платежа, на что судья разъяснил порядок обращения с такими заявлениями.
В июле прошлого года в суд поступило заявление от ЖСК. В материалах дела указано, что за жилое помещение в Пушкино, перешедшее по наследству Дарье, Любови и Софии Треповым, не осуществлялись платежи с 2014 года.
Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии за теракт в отношении военкора Владлена Татарского и внесена в реестр террористов и экстремистов, а также ей были предъявлены обвинения по статьям «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Подделка документов» и она должна была выплатить 16,4 млн рублей по гражданским искам.