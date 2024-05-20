Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?14 комментариев
Приговор Треповой оставили без изменений
Осужденной по делу о теракте в кафе Петербурга Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), отказали в апелляции на приговор в Апелляционном военном суде.
Приговор первой инстанции по делу Треповой и Касинцева оставили без изменения, а жалобу защиты – без удовлетворения, передает ТАСС.
Трепову признали виновной в теракте, повлекшем гибель Фомина, и приговорили ее к 27 годам колонии общего режима. Обвинение просило для нее 28 лет колонии.
Жалоба на приговор Треповой поступила в апреле.