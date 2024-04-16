Алекс Токвиль, французский государственный деятель и политический философ первой половины XIX века, предсказывал, что не пройдет и столетия, и Россия – если дать ей свободно развиваться – по своему национальному богатству обгонит всю совокупную Европу.12 комментариев
Суд получил жалобы на приговор Дарье Треповой
Апелляционный военный суд получил жалобы защиты и представление прокуратуры на приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт в петербургском кафе.
Защита Треповой просит смягчить наказание, а прокуратура, наоборот, настаивает на его ужесточении. Дата рассмотрения жалоб пока не назначена, передает РИА «Новости».
Второй Западный окружной военный суд 25 января признал Трепову виновной в теракте, повлекшем гибель военкора Владлена Татарского (Максима Фомина), и приговорил ее к 27 годам колонии общего режима. Обвинение просило для нее 28 лет колонии и заявило о намерении обжаловать излишне мягкий приговор.