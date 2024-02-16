Слово «дьявол» с греческого переводится буквально как «разделяющий». То есть разрушающий то, что было некогда единым целым. И в этом смысле совершенно непраздным кажется вопрос: чьи интересы на самом деле представляет в этом мире патриарх Варфоломей?0 комментариев
Генпрокуратура решила обжаловать излишне мягкий приговор Треповой
Генеральная прокуратура решила обжаловать назначенный Дарье Треповой наказание по делу о теракте в Петербурге, в котором погиб военкор Максим Фомин (Владлен Татарский), сообщили в пресс-службе 2-го Западного окружного военного суда.
В суд поступило апелляционное представление Генпрокуратуры на приговор Треповой, по мнению ведомства, приговор излишне мягкий, сообщили в суде ТАСС.
Суд приговорил Трепову к 27 годам колонии. В последнем слове она заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти». Обвинение просило приговорить девушку к 28 годам колонии со штрафом в размере 800 тыс. рублей.