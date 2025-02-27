Законопроект о статусе ветерана для бойцов в Курской области одобрили для внесения в ГД

Tекст: Дарья Григоренко

Министр обороны РФ Андрей Белоусов лично представил данный законопроект на заседании правительства России, где он был одобрен для дальнейшего рассмотрения в Государственной думе, передает ТАСС.

Законопроект, разработанный по поручению президента РФ Владимира Путина, не ограничивается только военнослужащими, но также распространяется на личный состав органов внутренних дел, войск национальной гвардии, государственной противопожарной службы, органов уголовно-исполнительной системы и принудительного исполнения, Следственного комитета и прокуроров.

Предложенная мера поддержки направлена на признание и поощрение усилий различных структур, участвующих в отражении угрозы со стороны ВСУ, и должна способствовать повышению морального духа среди военнослужащих и сотрудников. Введение этого статуса поможет подчеркнуть важность и значимость их вклада в защиту территории России.

В четверг премьер Михаил Мишустин заявил, что служащие в приграничных районах Курской области смогут получить статус ветерана боевых действий.

Ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам СВО получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.