  • Новость часаПутин призвал спецслужбы и дипломатию пресекать попытки сорвать диалог с США
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    Мнения
    Антон Беликов Антон Беликов Победа или dogovornyak?

    Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.

    14 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как просроченные политики становятся тиранами

    Если изучать греческую историю не с установления демократии и войн с Персией, а немного ранее, становится понятнее, почему эллины так избегали тирании в течение нескольких поколений. И почему ни в коем случае нельзя оставлять Зеленского у власти.

    5 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Партия Эрдогана ведет Турцию к гражданской войне

    Эрдоган явно не может смириться с тем, что ему и его партии уж не хватает авторитета подчинить себе всю страну. Турецкая оппозиция совокупно стала голосом уже более половины разочаровавшихся граждан. И чем сильнее гиперинфляция в Турции – тем меньше симпатий к Эрдогану.

    10 комментариев
    27 февраля 2025, 15:48 • Новости дня

    Мишустин: Военнослужащие в Курской области получат статус ветерана боевых действий

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Служащие в приграничных районах Курской области смогут получить статус ветерана боевых действий, заявил на заседании правительства премьер Михаил Мишустин.

    «По поручению главы государства распространим статус ветерана боевых действий на тысячи военнослужащих и сотрудников силовых ведомств, которые выполняют боевые задачи на этих территориях», – цитирует Мишустина ТАСС.

    Он отметил, что вскоре соответствующие поправки в законодательстве будут рассмотрены.

    Ранее президент Владимир Путин подписал указ, позволяющий участникам СВО получать статус ветеранов боевых действий на основании документов о ранении или награждении, даже если у них нет контракта.

    26 февраля 2025, 22:26 • Новости дня
    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий

    Трамп заявил о намерении помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий в рамках соглашения с Россией

    Трамп заявил, что хочет помочь Украине «вернуть как можно больше» территорий
    @ AL DRAGO/POOL/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Вашингтон хочет добиться того, чтобы Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией вернула себе «как можно больше», заявил президент США Дональд Трамп, комментируя вопрос о возможности возвращения Киеву утраченных территорий.

    «Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины – мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Он не стал уточнять возможные детали. При этом президент США добавил, что Москве «придется» пойти на уступки. Президента России Владимира Путина глава американского государства назвал «очень умным человеком». «Когда я был избран, мы говорили (с Путиным), и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать – в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», – сказал хозяин Белого дома.

    Он отметил, что пока США не планируют снимать санкции с России, пояснив, что хочет сперва увидеть заключение договоренностей по урегулированию конфликта на Украине.

    Напомним, он заявил, что Украина может забыть о перспективах вступления в НАТО в рамках будущего урегулирования. Президент США также сообщил, что США не будут предоставлять Украине значительные гарантии безопасности, передав ответственность Европе.

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    27 февраля 2025, 06:29 • Новости дня
    Минобороны сообщило о наращивании темпов наступления на юге ДНР

    Минобороны сообщило о развитии наступления войск на южнодонецком направлении в ДНР

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подразделения группировки «Восток» активизировали наступление в южнодонецком направлении, выравнивая линию соприкосновения на фронте между Новоочеретоватым и Новоселкой.

    Российские войска усилили наступательные действия в южнодонецком направлении, сообщает ТАСС. По данным Минобороны РФ, мотострелковые и танковые подразделения группировки «Восток» выравнивают линию фронта между Новоочеретоватым и Новоселкой.

    Представитель оборонного ведомства отметил, что темп продвижения российских войск на этом участке фронта неуклонно растет. Целью наступления является движение на север в сторону Днепроэнергии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия применила устойчивые к РЭБ дроны на южнодонецком направлении. Артиллеристы группировки «Восток» уничтожили опорник Вооруженных сил Украины на этом же направлении. Также «Гиацинты» уничтожили орудия ВСУ на южнодонецком участке фронта.

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    26 февраля 2025, 13:52 • Видео
    Битва за редкоземы: Россия против Украины

    Сделка по полезным ископаемым Украины, которую навязывает Владимиру Зеленскому президент США Дональд Трамп, будет подписана в скором времени, и она не содержит в себе гарантий безопасности, о которых просил Киев. Об этом сообщают западные СМИ. Эта сделка – грабеж Украины, тем не менее она вредит стратегическим интересам России.

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    27 февраля 2025, 06:15 • Новости дня
    Посол Украины сообщил о достижении пределов мобилизации в стране

    Посол Украины в Варшаве Боднар сообщил о планах набора добровольцев в ВСУ за деньги из-за достижения пределов мобилизации

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские власти практически исчерпали возможности мобилизации и будут привлекать добровольцев финансовыми стимулами, сообщил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    Боднар отметил, что большинство граждан, которые могли быть мобилизованы, уже призваны на службу. Он заявил: «Мы не можем действовать лишь в рамках мобилизации». Как пояснил посол, для дальнейшей мобилизации нет необходимого «количества людей».

    Также дипломат подчеркнул, что украинские власти рассматривают возможность применения финансовых мер для привлечения молодежи до 25 лет в ряды ВСУ, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вооруженные силы Украины потеряли более 1 млн человек убитыми и ранеными с начала спецоперации, из них 590 тыс. – только в 2024 году. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.


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    27 февраля 2025, 04:22 • Новости дня
    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине

    Глава МИД Турции Фидан заявил о «признаках завершения» конфликта на Украине

    Турция увидела «признаки завершения» конфликта на Украине
    @ Nikku/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Наблюдаются «признаки завершения» конфликта на Украине, конкретные шаги по выходу из кризиса ожидаются к лету, заявил турецкий министр иностранных дел Хакан Фидан.

    «Мы видим признаки завершения», – приводит слова министра ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

    Фидан отметил, что участникам предстоит обсудить, «как будет достигнуто прекращение огня». Однако, по его мнению, «до лета мы увидим что-то конкретное». Фидан отметил, что США и Россия «назначат своих представителей, появилась политическая воля с обеих сторон». Сейчас «формируется механизм диалога».

    Кроме того, он заявил, что политические и военные методы Европы по Украине оказались невостребованными, основы европейской безопасности пошатнулись, передает РИА «Новости».

    Напомним, в феврале состоялись телефонные переговоры России и США на высшем уровне, а позднее в Эр-Рияде прошли первые за три года переговоры высокопоставленных делегаций России и США. Замглавы МИД России Сергей Вершинин на полях недели высокого уровня 58-й сессии Совета ООН по правам человека заявил, что есть возможность долгосрочного урегулирования конфликта на Украине.

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    26 февраля 2025, 23:21 • Новости дня
    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – и.о. канцлера Австрии Шалленбергу: Таким тоном с Россией не говорят

    Захарова – властям Австрии: Таким тоном с Россией не говорят
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила на заявления главы МИД Австрии и врио федерального канцлера Александера Шалленберга о «рычагах влияния» на Россию. Захарова подчеркнула, что тон Шалленберга неприемлем при общении с Россией.

    «Рычаги влияния... У Австрии? Или герр Шалленберг сразу после того, как заявил, что окончательно уходит из политики, окончательно ушел в отрыв?» – заявила Захарова в Telegram.

    Шалленберг заявил, что без участия Европы не состоятся мирные переговоры с Россией из-за более чем 200 млрд евро российских активов, находящихся на европейских счетах. Он подчеркнул, что без обсуждения этих активов «не будет никакой сделки».

    Захарова отметила, что Шалленберг ранее уже делал странные заявления, включая обвинения России в «тысячелетнем» вмешательстве в дела Украины.

    «А о том, что Россия вмешивается во внутриполитическую жизнь Австрии мы слышим с 2019 года. На Западе умудрились договориться до того, что якобы «Австрия – шпионский авианосец России», – заявила она.

    «Вы, герр Шалленберг, либо скажите, что все эти заявления ложны, либо рассуждайте про «рычаги», – предложила она.

    Как отметила Захарова, Австрия добилась лишь того, что осталась без «качественного и надежного газа по выгодным ценам».

    «И главное. Таким тоном с Россией не говорят», – подчеркнула она, добавив, что представителям ЕС стоит «научиться прилично себя вести» и прекратить «распространять дезинформацию», если они рассчитывают на «общение».

    На прошлой неделе Шалленберг объявил о своем решении покинуть политику и не входить в состав нового федерального правительства. В начале года Шалленберг был назначен временно исполняющим обязанности канцлера. Назначение Шалленберга связано с провалом переговоров о коалиции после победы Австрийской партии свободы на выборах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что вопрос о замороженных российских активах не исчезнет из повестки урегулирования конфликта на Украине. Хотя Владимир Зеленский и заявил, что замороженные российские активы принадлежат исключительно Киеву, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что их изъятие невозможно, так как это противоречит международному праву. По информации издания Politico, Франция, Германия, Италия и Испания, а также председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступили против передачи замороженных российских активов Украине.

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    27 февраля 2025, 13:49 • Новости дня
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    Российские войска освободили Никольский в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления освободили населенный пункт Никольский, сообщили в Минобороны.

    Нанесено поражение формированиям тяжелой механизированной, пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, двух бригад теробороны и двух штурмовых полков ВСУ около Гончаровки, Гуево, Заолешенки, Куриловки, Лебедевки, Махновки, Мелового, Никольского, Новой Сорочины, Олешни, Рубанщины и Суджи. были отражены две контратаки противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Богдановки, Бондаревки, Горналя, Гуево, Замостья, Заолешенки, Казачьей Локни, 1-го Княжьего, Косицы, Куриловки, Лебедевки, Локни и Малой Локни, Мартыновки, Махновки, Мелового, Мирного, Николаевки, Никольского, Новой и Старой Сорочины, Олешни, Суджи, Черкасской Конопельки, Черкасского Поречного, а также Басовки, Беловод, Белополья, Журавки, Кровного, Мирополья, Новой Сечи, Новенького и Юнаковки Сумской области.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, две машины пехоты, четыре бронетранспортера, 17 бронемашин, шесть артиллерийских орудий, в том числе американская САУ «Паладин», миномет, две пусковые установки ЗРК «С-300» и «Бук-М1», радиолокационная станция ЗРК «С-300» и одна единица инженерной техники, а также восемь пунктов управления БПЛА и склад с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 63835 военнослужащих, 382 танка, 290 машин пехоты, 247 бронетранспортеров, 2072 бронемашины, 2229 автомобилей, 491 артиллерийское орудие, 52 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 25 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 116 станций РЭБ, 15 РЛС контрбатарейной борьбы, девять РЛС ПВО, 51 единицу инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Орловку и Погребки в Курской области.

    Кроме того на этой неделе российские войска освободили Тополи в Харьковской области. А в минувшие выходные были освобождены Улаклы в ДНР и Новолюбовка в ЛНР.

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    27 февраля 2025, 00:29 • Новости дня
    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу

    Путин поздравил Силы специальных операций и поблагодарил их за верность воинскому долгу

    Путин поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций за верность долгу
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем Сил специальных операций, отметив их профессионализм и верность воинскому долгу.

    Путин, слова которого приводятся на сайте Кремля, отметил, что для российской армии «важной вехой» в развитии оказалось «объединение под общим управлением мобильных, оснащенных новейшим оружием и техникой» частей спецназначения. Это усилило боеспособность российской армии и дало возможность «решать особые, зачастую уникальные задачи», обеспечивая защиту граждан и суверенитета страны.

    Как подчеркнул Путин, с первых дней в ССО включались «подготовленные, испытанные, опытные и закаленные бойцы». «Вы и ваши боевые товарищи с честью продолжаете ратное дело героев Великой Отечественной, достойно приумножаете легендарные традиции нашего спецназа и уже вписали в летопись воинской славы России новые яркие страницы», – говорится в сообщении. В частности, бойцы ССО «пришли на помощь жителям Крыма и Севастополя» в 2014 году, отметил президент.

    Путин указал, что «опыт, выучка и технический арсенал» ССО позволяют решать задачи специальной военной операции на Украине как на линии фронта, так и в тылу врага, а также в прифронтовых и приграничных районах. Бойцы ССО демонстрируют, что невыполнимых приказов для них нет, заявил глава российского государства.

    «В этот праздничный день хочу поблагодарить личный состав и ветеранов за профессионализм и самоотверженность, за верность воинскому долгу и Присяге, за мужество и стойкость при выполнении сложнейших боевых задач», – сказал Путин.

    Он заверил, что российские власти продолжат «последовательную, системную, планомерную работа по развитию» ССО, предусматривающую повышение боевых возможностей подразделений. Их будут снабжать «новейшими образцами вооружения и экипировки, средствами связи и радиоэлектронной борьбы».

    «Словом, делать все необходимое, чтобы ваши части становились ещё более мобильными, технически оснащёнными и эффективными, всегда были настоящей ударной силой России», – сказал Путин.

    Президент заявил: «Наш народ гордится вами, вашими подвигами». Он выразил уверенность, что бойцы ССО и впредь будут «идти только вперед, постоянно совершенствовать воинское мастерство и добиваться новых побед, надежно стоять на страже безопасности наших граждан и национальных интересов Отечества». Он пожелал им «здоровья и новых достижений в службе». «Всего самого доброго вашим семьям, родным и близким», – сказал Путин.

    Напомним, 23 февраля Путин поздравил ветеранов, личный состав и гражданский персонал российских Вооруженных сил с Днем защитника Отечества, а также подчеркнул важность обеспечения реальных потребностей войск в зоне СВО.

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    27 февраля 2025, 12:56 • Новости дня
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    ВС России поразили инфраструктуру военных аэродромов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам подготовки операторов БПЛА, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по скоплениям живой силы и техники вооруженных формирований Украины в 142 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты семь американских управляемых авиабомб JDAM и 104 беспилотных летательных аппарата.

    С начала спецоперации уничтожены 656 самолетов, 283 вертолета, 44 720 беспилотников, 597 ЗРК, 21 756 танков и других бронемашин, 1522 боевые машины РСЗО, 22 060 орудий полевой артиллерии и минометов, 32 139 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне сообщалось, что ВС России поразили военные аэродромы и склады беспилотников ВСУ. За день до этого ВС России также поразили высокоточным оружием военные аэродромы Украины.

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    27 февраля 2025, 09:15 • Новости дня
    Пленный ВСУ заявил о желании украинцев присоединиться к России

    Пленный ВСУ заявил о желании многих украинцев войти в состав России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий заявил, что многие украинцы хотели бы, чтобы страна вошла в состав России, и отметил, что Одесская область забита кладбищами погибших.

    Многие жители Украины хотели бы, чтобы конфликт завершился, а страна вошла в состав России, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Высоцкий, передает РИА «Новости». Он отметил, что в Одесской области много кладбищ с погибшими бойцами, и кладбища продолжают расти. По его словам, за последние тридцать лет в стране не было построено новых фабрик или заводов, а старые предприятия разрушаются или продаются.

    Высоцкий также выразил недоумение по поводу сноса памятников российским историческим фигурам на Украине. Он сообщил, что за время своей службы не встречал офицеров, только сержантов, что, по его мнению, говорит о том, что командный состав находится в тылу.

    Высоцкий рассказал, что был насильственно мобилизован и отправлен в Курскую область в район населенного пункта Малая Локня. Он отметил, что там не было полноценно оборудованных позиций и даже окопов. Сейчас он считает, что ВСУ должны направиться в Киев, чтобы положить конец войне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ Петр Наливако испугался обмена из-за риска повторной мобилизации на Украине. Наливако рассказал, что территориальные центры комплектования на Украине мобилизуют пожилых и больных людей. Также военнослужащий ВСУ Александр Доминик сообщил о жестоких издевательствах со стороны командира его подразделения, который избивал подчиненных гирей.

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    26 февраля 2025, 22:30 • Новости дня
    ФСБ задержала в Калининграде поджигателей вышки сотовой связи

    Tекст: Вера Басилая

    В Калининграде задержаны граждане России, подозреваемые в попытке поджога вышки сотовой связи, по заданию неустановленного лица в интересах Украины, сообщило региональное УФСБ.

    УФСБ заявила, что задержанные намеревались осуществить поджог электропитающего оборудования базовой станции. Подозреваемые действовали по заданию неустановленного лица в интересах Украины, передает РИА «Новости».

    По факту попытки поджога возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 УК РФ, квалифицирующее деяние как диверсию. В данный момент следственные органы активно работают над выяснением всех обстоятельств и причин..

    Комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий продолжается.

    Ранее в Ставрополе предотвратили серию терактов, которые планировал устроить гражданин центральноазиатской республики по заданию украинского куратора.

    Жителя Татарстана приговорили к четырем с половиной годам колонии за поджог военкомата и дискредитацию армии.

    В Подмосковье арестовали пять молодых людей, обвиняемых в попытке устроить теракт в воинской части в Балашихе, среди которых был несовершеннолетний.

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    27 февраля 2025, 03:48 • Новости дня
    Суд отказал актеру Анатолию Белому в снятии статуса иноагента

    Tекст: Антон Антонов

    Второй кассационный суд общей юрисдикции отказал актеру Анатолию Белому (Вайсману), признанному иноагентом, в жалобе на решение о соответствующем статусе, сообщают информационные агентства.

    Жалоба была оставлена «без удовлетворения». В рамках заседания были изучены публикации актера в соцсетях, а также его интервью зарубежным СМИ, многие из которых признаны иноагентами или нежелательными организациями. Суд установил, что актер осуществлял политическую деятельность, выступая против специальной военной операции. Представитель актера пытался оспорить законность решения, ссылаясь на неполучение распоряжения Минюста, однако суд не признал доводы убедительными, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белого включили в список иноагентов в 2023 году. Замоскворецкий суд Москвы отказал ему в исключении из соответствующего реестра, а Московский городской суд утвердил это решение. Он снимался в таких фильмах и сериалах, как «Бригада», «Волкодав», «О чем еще говорят мужчины», «Универ. 10 лет спустя» и «Колл-центр».

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    27 февраля 2025, 09:47 • Новости дня
    Удар в Киевской области нанесен по тренировочному лагерю нацистской организации

    Tекст: Мария Иванова

    В Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю запрещенной в России нацистской организации, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Киевской области нанесены удары по объектам, связанным с военной инфраструктурой и запрещенными в России организациями, передает РИА «Новости».

    По информации координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, один из ударов пришелся на лагерь запрещенной нацистской организации в Обухове. Лебедев уточнил: «В Обухове – прилет по тренировочному лагерю одной из запрещенных в России нацистских организаций».

    Кроме того, в Киевской области удары были нанесены по вероятному складу Вооруженных сил Украины с артиллерийскими установками в Броварах. Лебедев, однако, подчеркнул, что информация о попадании в склад пока не подтверждена. В Борисполе произошло два удара в районе аэродрома, добавил Лебедев.

    Также сообщается о нанесении удара по аэродрому в Хмельницкой области. Детали и последствия этих атак пока не раскрываются.

    Напомним, в четверг в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.

    Ранее в Черкассах под удары попали иностранные наемники ВСУ, включая граждан Франции и Прибалтики, о чем сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев. А в пригороде Житомира 23 февраля был нанесен удар по складам, используемым ВСУ, что вызвало мощную вторичную детонацию и сопровождалось работой ПВО в районе комбината хлебопродуктов.

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    27 февраля 2025, 06:57 • Новости дня
    Марочко сообщил об артударе ВСУ по Белицкому для дискредитации России

    Марочко сообщил о провокации ВСУ с обстрелом Белицкого

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы Украины обстреляли административные здания и жилые дома в городе Белицкое, чтобы обвинить в этом российских военнослужащих, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Как сообщает ТАСС, военный эксперт Андрей Марочко заявил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по административным зданиям и жилым домам в Белицком, подконтрольном Украине, чтобы обвинить в этом российские силы. По его словам, обстрел произошел 16 февраля 2025 года. После этого сотрудники спецслужб и украинские СМИ, по словам Марочко, пытались выдать атаку за агрессию со стороны России.

    Он также отметил, что российские военнослужащие установили, что обстрел велся из населенного пункта Шахово, находящегося под контролем ВСУ, в 21 км от Красноармейска. Марочко подчеркнул, что ошибка украинских наводчиков исключена, и обстрел был преднамеренной провокацией для формирования негативного отношения к России на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев может попытаться изъять ядерные отходы Чернобыльской АЭС для проведения провокаций. Президент Украины Владимир Зеленский начал запугивать западные страны, используя тему Чернобыля в своих заявлениях. Служба внешней разведки России сообщила о том, что Украина готовит провокацию с подрывом иностранного судна на Балтике.

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    27 февраля 2025, 09:03 • Новости дня
    Удар в Сумской области сорвал операцию ВСУ по отправке военных в Курскую область

    Удар в Сумской области сорвал планы ВСУ по отправке помощи военным в Курской области

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара в Сумской области была поражена группа ВСУ, готовившаяся отправиться в Курскую область, чтобы поддержать окруженных украинских военных.

    В Сумской области ударом была поражена группа Вооруженных сил Украины. Эти силы собирались оказать помощь украинским военным, находящимся в окружении в Курской области. По словам координатора пророссийского николаевского подполья Сергея Лебедева, удары пришлись по группировке, расположенной в Шосткинском районе, передает РИА «Новости».

    Лебедев уточнил, что группировка готовилась зайти через Брянскую область для поддержки попавших в окружение украинских военных. На данный момент неизвестно, отменены ли их планы, однако существуют данные о возможных попытках проникновения большой диверсионной группой.

    Кроме того, Лебедев сообщил, что в Сумской области удары пришлись по скоплению техники и личного состава возле города Сумы, а в гостиницу рядом с центром, предположительно в штаб ВСУ, удар пришелся в 0.30 по московскому времени.

    Также стало известно, что удары были нанесены по району завода «Сумыхимпром». Это предприятие используется для разгрузки военной техники и боекомплектов для ВСУ. Удары по заводу пришлись в 1.40 и 3.30 по московскому времени.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе в городе Сумы на севере Украины прогремели два взрыва, была объявлена воздушная тревога.

    Офицеры Вооруженных сил Украины на Сумском направлении испытывают упадок духа и находятся в подавленном состоянии из-за значительных потерь и успехов российских войск на фронте, сообщали в российских силовых структурах.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, формирования ВСУ в Курской области находятся на грани коллапса, так как российские войска начали наступление на Сумскую область, что может лишить украинскую армию последнего логистического узла их группировки в российском приграничье.

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    27 февраля 2025, 07:41 • Новости дня
    Герой России Григорьев вернулся в Якутск после награждения

    Tекст: Александра Юдина

    Известный штурмовик Андрей Григорьев прибыл в свой родной город Якутск после того, как в Москве ему было присвоено звание Героя России за победу над украинским боевиком.

    Григорьев вернулся в Якутск после получения медали «Золотая Звезда». Военнослужащий был торжественно встречен в аэропорту родными, кадетами, юнармейцами, активистами общественных организаций и членами правительства Республики Саха, передают «Известия».

    Мужчина рассказал, что испытал гордость и большую ответственность за почетное звание и отметил, что звонок о награждении поступил ему 14 февраля, и уже через два дня он должен был быть в Москве. Он также добавил, что теперь сможет наконец провести больше времени с семьей.

    Напомним, 23 февраля российский лидер начал вручение госнаград Героям России.

    Российский президент подписал указ о присвоении звания Героя России ефрейтору Андрею Григорьеву за мужество и героизм в бою при защите села Трудовое в ДНР. Отличившийся в рукопашном бою Григорьев получил от главы Якутии Айсена Николаева новый якутский нож с гравировкой «Берегите нашу Россию» в знак признания его подвига.

    Григорьев рассказывал о бое, происходившем осенью 2024 года в ходе контратаки ВСУ на село Трудовое в ДНР. Противник Григорьева попросил не добивать его и дать уйти самому.

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