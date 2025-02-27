Всем, кто говорит, что без взятия Харькова и Одессы это будет не победа, а «договорняк», я могу подарить свой бронежилет и предложить лично штурмануть Одессу и Харьков.46 комментариев
Захарова заявила о поиске с Баку решения по работе Sputnik Азербайджан
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду на конструктивное решение вопроса с представительством медиагруппы «Россия сегодня» в Азербайджане, подчеркнув важность союзнических отношений между двумя странами.
Захарова в ходе брифинга выразила надежду на конструктивный подход Азербайджана к решению вопроса представительства медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан). Она отметила, что Москва рассчитывает на союзнический характер отношений с Баку, передает ТАСС.
«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что Россия надеется на то, что Азербайджан не нанесет ущерба двусторонним связям.
Захарова добавила, что российская сторона продолжает контактировать с Азербайджаном, сообщив ему свою позицию по вопросу. Она отметила, что российская сторона «прекрасно слышит и понимает аргументацию» Баку и считает, что всегда можно найти взаимоприемлемые решения.
Напомним, 24 февраля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил о прекращении деятельности представительства «Россия сегодня» в Азербайджане. Российская компания может аккредитовать в стране только одного корреспондента.