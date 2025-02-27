Захарова заявила о поиске с Баку решения по работе Sputnik Азербайджан

Tекст: Ольга Иванова

Захарова в ходе брифинга выразила надежду на конструктивный подход Азербайджана к решению вопроса представительства медиагруппы «Россия сегодня» (Sputnik Азербайджан). Она отметила, что Москва рассчитывает на союзнический характер отношений с Баку, передает ТАСС.

«Ожидаем конструктивной реакции, рассчитываем, что совместными усилиями нам удастся выйти на взаимоприемлемые решения», – заявила Захарова. Она подчеркнула, что Россия надеется на то, что Азербайджан не нанесет ущерба двусторонним связям.

Захарова добавила, что российская сторона продолжает контактировать с Азербайджаном, сообщив ему свою позицию по вопросу. Она отметила, что российская сторона «прекрасно слышит и понимает аргументацию» Баку и считает, что всегда можно найти взаимоприемлемые решения.

Напомним, 24 февраля пресс-секретарь азербайджанского МИД Айхан Гаджизаде заявил о прекращении деятельности представительства «Россия сегодня» в Азербайджане. Российская компания может аккредитовать в стране только одного корреспондента.