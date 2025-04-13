Мужчине отказали в компенсации за погибшего на СВО сына из-за уклонения от воспитания

Tекст: Дмитрий Зубарев

Верховный суд Российской Федерации признал незаконным получение компенсации мужчиной за погибшего на СВО сына, так как он уклонялся от его воспитания, сообщает ТАСС. Суд отменил решения предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в Краснофлотский районный суд Хабаровска.

Мать погибшего военнослужащего Наталья Гейкина обратилась в суд с иском к бывшему мужу Дмитрию Гейкину, утверждая, что он не участвовал в жизни сына и поддерживал его лишь минимальными алиментами в размере около 4 тыс. рублей. Первые инстанции поддержали бывшего мужа, но Наталья Гейкина обратилась в Верховный суд, который встал на ее сторону.

Верховный суд установил, что Дмитрий Гейкин, бывший ефрейтор Вооруженных сил РФ, после рождения ребенка почти не виделся с ним и не участвовал в его воспитании. Суд отметил, что предыдущие инстанции не учли, принимал ли ответчик Гейкин участие в воспитании сына, проявлял ли заботу о его здоровье и обеспечивал ли условия для его развития.

Суд подчеркнул, что воспитание детей является обязанностью обоих родителей. Поэтому получение Гейкиным части компенсации за погибшего сына было признано незаконным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховный суд признал незаконным списание денег из-за их ошибочного зачисления, признал незаконным отказ в доплате к пенсии без использования сервиса «Госуслуги», а также постановил, что имущество в гражданском браке не подлежит разделу.