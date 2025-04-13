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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы помогаем Западу поддерживать мифы о нём и о нас

    Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.

    17 комментариев
    Денис Борисов Денис Борисов Турция, Япония и Южная Корея окапываются в Центральной Азии

    В условиях эскалации напряженности между великими державами центральноазиатские государства пытаются расширять разнообразие своей внешней политики за счет взаимодействия с «невеликими» центрами мировой политики.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Альтернатива» изменит Германию и всю Европу

    Завтрашняя европейская реальность выглядит так: Орбан в Венгрии, «Партия свободы» в Австрии, АдГ в Германии, Ле Пен во Франции, Фарадж в Британии… Вместо глобалистского всесмешения – «Европа отечеств», о которой мечтал когда-то Де Голль. Для либералов эта реальность чудовищна.

    7 комментариев
    13 апреля 2025, 01:00 • Новости дня

    Пожар в доме в Ханты-Мансийске повредил пять квартир

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийске ликвидировали пожар в многоквартирном доме на Промышленной улице, в результате которого пострадали пять квартир на первом этаже.

    Замначальника Главного управления по государственной противопожарной службе МЧС по Югре Роман Артамонов сообщил, что из шести квартир на первом этаже пострадали пять, передает ТАСС. Были разрушены межкомнатные перегородки.

    На базе средней общеобразовательной школы № 6 развернут пункт временного пребывания для пострадавших жильцов, сообщило правительство Югры в Telegram-канале.

    В региональном главке МЧС подчеркнули, что работы по разбору конструкций продолжаются. На вопрос о возможности нахождения людей под завалами в ведомстве ответили, что на данный момент такой информации нет.

    Напомним, в субботу в Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие.

    В понедельник в центре Уфы при пожаре в квартире пятиэтажного дома погибли два ребенка и их бабушка.

    12 апреля 2025, 10:53 • Новости дня
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    Российские погранслужбы дважды не пустили украинца из-за контактов в телефоне
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Российские пограничники в аэропорту «Шереметьево» дважды отказали украинцу во въезде из-за контактов с украинскими военными в телефоне, несмотря на его вид на жительство и семью в России.

    В международном аэропорту «Шереметьево» гражданину Украины дважды отказали во въезде в Россию, передает РИА «Новости».

    Причиной стали контакты, обнаруженные в его телефоне, среди которых номера сотрудников ВСУ, СБУ, ГУР и МВД Украины. Заявление исходило из судебных материалов.

    Украинец, которому дважды было отказано во въезде с разницей в два месяца в 2024 году, пытался оспорить решение пограничников в суде.

    Из показаний пограничников следовало, что в телефоне заявителя были обнаружены не только контакты военных, но и подписки на проукраинские Telegram-каналы, направленные на дискредитацию российских ВС.

    В переписках, найденных в мессенджерах, обсуждались вопросы, касающиеся политики России и Украины, причем содержание этих диалогов было явно негативным в отношении России.

    Суд, рассмотрев все представленные доводы, пришел к выводу, что решение пограничников законно и обоснованно. Постановление вступило в силу в конце марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин подписал указ, предписывающий гражданам Украины, находящимся в России без законных оснований, узаконить свое пребывание или покинуть страну до 10 сентября 2025 года.

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    12 апреля 2025, 11:00 • Новости дня
    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса

    Политолог Рудаков: Россия сохраняет лидирующие позиции в освоении внеземного пространства

    Эксперты: Россия сейчас закладывает фундамент для освоения дальнего космоса
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Освоение космоса стимулирует развитие науки, безопасности и экономики. Россия является космической державой полного цикла, имея собственные космические технологии, космодромы и спутниковую группировку. Сейчас поставлены амбициозные цели на будущее, связанные с освоением дальнего космоса, сказали газете ВЗГЛЯД политологи Александр Рудаков и Станислав Корякин. 12 апреля в России отмечается День космонавтики.

    «Космическая отрасль давно стала визитной карточкой России. Исследование внеземного пространства является миссией нескольких поколений. Нам есть, чем гордиться: мы первыми начали космическую гонку, Константин Циолковский спроектировал ракету для межпланетных полетов еще в 1903 году», – напоминает политолог Александр Рудаков.

    «Уже в советское время наши ученые, инженеры, конструкторы во главе с Сергеем Королевым реализовали амбициозные идеи великого философа. По многим направлениям освоения космического пространства мы тоже стали первыми: первыми вывели спутник на орбиту, первыми покорили космос. Подвиг Юрия Гагарина никогда не будет забыт потомками», – добавляет он.

    «И сегодня это направление остается приоритетным для России, большое внимание отрасли уделяет президент Владимир Путин. Его позиция всегда базировалась на том, что космическая отрасль является стратегической для укрепления технологического суверенитета страны и конкурентоспособности страны», – полагает эксперт.

    «Покорение космоса становится мощнейшим стимулом развития науки, обеспечения безопасности, роста экономики. Во многом благодаря реализации президентского курса мы сохраняем лидирующие позиции в освоении внеземного пространства. При этом важно отметить, что в этом плане мы являемся полностью самостоятельными», – отмечает собеседник.

    «Россия – космическая держава полного цикла: мы имеем собственные средства запуска, космодромы и системы мониторинга, спутниковую группировку. Но отрасль не стоит на месте, есть большие планы на будущее. Впереди – создание национальной орбитальной станции, в 2027 году состоится запуск первого модуля», – напоминает он.

    «Таким образом, мы закладываем фундамент к освоению дальнего космоса. Важно понимать, что изучение внеземного пространства – это не просто вопрос престижа, но сфера, способная качественно улучшить жизнь простых россиян. То есть в исследовании космоса в равной степени заинтересованы государство, бизнес и общество», – акцентирует эксперт.

    «Космическая отрасль – это помимо всего прочего возможность создания новых материалов, развитие современных технологий медицины, связи, новые технологии геологоразведки, которые напрямую влияют на открытие и разработку месторождений и добычу полезных ископаемых. Исследования внеземного пространства носят не только научную ценность, но и напрямую влияют на наполнение федерального бюджета, их конечные результаты дают возможность направлять средства на социальные нужды граждан», – уточнил Рудаков.

    Покорение космоса – то, чем по праву может гордиться Россия, согласен Станислав Корякин, политконсультант, член Общественной палаты РФ. «Изначально это было не только вопросом престижа страны, но и важным направлением обеспечения ее безопасности. Выведение объектов на орбиту способствует наращиванию военного потенциала государства. Неслучайно между СССР и США развернулась гонка за исследование внеземного пространства», –  подчеркнул он.

    «Советский союз вывел на орбиту станцию «Мир», что обеспечило нашей стране лидерство в покорении космоса. Уже потом была запущена МКС, которая долгое время оставалась пространством международного сотрудничества, несмотря на все перипетии международной политики», – добавил он.

    «Сегодня космос играет важную роль для развития науки. Это идеальное место для проведения различных исследований, способных улучшить экономику нашей страны», – поясняет собеседник. – «Кроме того, изучение космоса принципиально важно для совершенствования методов связи и разведки, что может найти свое применение не только на полях СВО, но и в деле освоении Арктики. То есть активная деятельность во внеземном пространстве способна дать импульс ко всестороннему развитию России».

    Напомним, 12 апреля отмечается День космонавтики. Праздник был учрежден еще в СССР и посвящен чествованию первого полета человека в космос в 1961 году. Им стал Юрий Гагарин. Время его пребывания во внеземном пространстве составило 108 минут. Памятная дата была установлена по просьбе второго астронавта Германа Титова.

    Сегодня Россия продолжает развитие успехов Советского Союза в деле изучения космоса. Так, 8 апреля состоялся запуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-27». На борту аппарата также находились члены экипажа 73-й долговременной экспедиции МКС.

    На ваш взгляд
    Когда человечество колонизирует Марс?





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    12 апреля 2025, 12:03 • Видео
    Китай внезапно помог Трампу

    Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

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    12 апреля 2025, 08:13 • Новости дня
    Россия сократила поставки СПГ в Европу на 3% в I квартале

    Tекст: Александра Юдина

    С начала 2025 года поставки российского сжиженного природного газа в Евросоюз уменьшились на 3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года на фоне снижения спроса и конкуренции с США и Норвегией, следует из данных аналитического центра Bruegel.

    В первом квартале 2025 года импорт российского сжиженного природного газа в Евросоюз сократился до 5,7 млрд кубометров, что на 3% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, передает ТАСС.

    В марте 2025 года поставки российского СПГ снизились до 1,78 млрд кубометров, в то время как в феврале объем поставок составлял 1,86 млрд кубометров, а в марте предыдущего года – 2,15 млрд кубометров.

    Суммарные поставки российского газа в Евросоюз за первые три месяца 2025 года достигнут около 10 млрд кубометров.

    Эти показатели уступают объему газа, поставляемого США и Норвегией, которые в первом квартале текущего года экспортировали 18,4 млрд и 23,6 млрд кубометров соответственно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, запасы газа в Европе за три года впервые снизились до 37%, Газпром сообщил о риске опустошения газовых хранилищ Европы, а цена газа в Европе в феврале выросла на пять процентов.

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    12 апреля 2025, 09:00 • Новости дня
    Симоньян поблагодарила Зеленского за санкции против RT

    Tекст: Александра Юдина

    Главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян выразила ироничную благодарность Владимиру Зеленскому за санкции против сотрудников RT.

    В своем Telegram-канале она иронично прокомментировала санкции Украины против сотрудников этих СМИ. По ее словам, Зеленский, введя санкции, вызвал у сотрудников RT смех, и они уже отменяют путевки в санаторий Львова.

    Санкционный список Зеленского, опубликованный на его сайте, включает журналистов из «Украины.ру», агентства Sputnik, телеканала RT и других российских медиа, среди которых военный корреспондент RT Мурад Газдиев и корреспонденты Хассан Насср и Иван Полянский.

    Также в списке операторы и ассистенты операторов, такие как Александр Жуков и Михаил Кондаков, а также сотрудники «Украины.ру» Константин Кеворкян и другие.

    Напомним, Зеленский утвердил санкции против музыканта Юрия Бардаша и российских медийных лиц, включая военкоров и телеведущих. Санкции предполагают лишение внесенных в список наград на Украине, запрет на ведение деятельности и въезд в страну.

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    12 апреля 2025, 11:21 • Новости дня
    Лавров начал встречу с президентом Иракского Курдистана в Анталье

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД России Сергей Лавров проводит встречу с президентом Иракского Курдистана в рамках Анталийского форума, где переговоры проходят в закрытом режиме.

    Лавров участвует в переговорах с Барзани в Анталье, передает РИА «Новости».

    Встреча проходит на полях Анталийского дипломатического форума и носит закрытый от прессы характер,

    Лавров прибыл в Турцию накануне, и в рамках форума у него запланированы выступления и ряд двусторонних встреч.

    Напомним, что Анталийский дипломатический форум является площадкой для обсуждения актуальных международных вопросов и развития межгосударственных отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД анонсировал встречу Лаврова с главой МИД Турции в Анталье. Отмечалось, что будет обсуждаться работа над стратегическими проектами, включая строительство АЭС «Аккую» и эксплуатацию газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток».

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    12 апреля 2025, 22:30 • Новости дня
    ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

    Минобороны: ПВО сбила украинский дрон над Брянской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства ПВО успешно уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в небе над Брянской областью, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала ведомства, инцидент произошел около 21.10 по московскому времени.

    Прошлой ночью российские силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников над пятью регионами, из которых 18 были уничтожены в Курской области и 13 в Ростовской.

    Также сообщалось, что в пятницу в период с 11.30 до 12.10 по московскому времени дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над Курской областью.

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    12 апреля 2025, 14:00 • Новости дня
    Лавров и Фидан обсудили отношения и безопасность в Черном море

    Tекст: Александра Юдина

    В ходе встречи в Анталье глава МИД Сергей Лавров и его турецкий коллега Хакан Фидан обсудили энергосотрудничество, ситуацию в Сирии и секторе Газа, а также безопасность судоходства в Черном море и усилия по перемирию на Украине.

    На полях Антальского дипломатического форума прошла встреча Лаврова и Фидана, передает ТАСС.

    На встрече обсуждались ключевые вопросы двусторонних отношений, включая сотрудничество в области энергетики и безопасность судоходства в Черном море.

    Также в повестке встречи находились текущие события в Сирии и ситуация в секторе Газа.

    Перед началом переговоров на Антальском дипломатическом форуме Лавров и Фидан обменялись рукопожатием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров прибыл в Турцию, где проводит ряд двусторонних встреч в рамках дипломатического форума по теме «Возвращение дипломатии в раздробленный мир».

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    12 апреля 2025, 22:15 • Новости дня
    Умер директор киноленты «Москва слезам не верит» Богуславский

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Москве после продолжительной болезни скончался директор знаменитой киноленты «Москва слезам не верит» Виталий Богуславский.

    О смерти Богуславского сообщил его сын Александр, передает ТАСС. «Умер мой отец – директор картины «Москва слезам не верит». Это произошло в Москве после продолжительной болезни», – заявил он агентству.

    В ноябре автор слов к песне «Александра» из фильма «Москва слезам не верит» Дмитрий Сухарев умер в возрасте 94 лет.

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    12 апреля 2025, 13:26 • Новости дня
    В РСПП обсудили тренды развития медиаиндустрии России

    Tекст: Александра Юдина

    На заседании Комиссии по медиаиндустрии в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудили динамику рынка интернет-рекламы и ценностные нарративы в медиапотреблении в России.

    Основное внимание было уделено тенденциям рынка интернет-рекламы и медиапотребления, использованию государственного языка в рекламе и добросовестной конкуренции в соцсетях.

    Президент РСПП Александр Шохин подчеркнул значимость медиаиндустрии, отметив ее динамизм и влияние на все отрасли экономики.

    «Медиаиндустрия, и в особенности ее цифровая часть, очень динамично меняется. Это направление затрагивает абсолютно все индустрии и рынки, важно и значимо для всех организаций – членов РСПП», – заявил он.

    Сопредседатель Комиссии Владимир Герасимов отметил расширение повестки комиссии и необходимость учитывать разнообразие интересов участников отрасли.

    Алексей Гореславский добавил, что рынок интернет-рекламы активно меняется под влиянием технологий и геополитики, и предложил создать рабочую группу для анализа лучших практик в этой сфере.

    Вице-президент Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР) Сергей Веселов представил данные по охвату и потреблению цифрового контента в России. Он отметил, что 102 млн человек ежедневно заходят в интернет, проводя в сети в среднем 4 часа 30 минут.

    Растущее влияние маркетплейсов и усиление государственного регулирования в секторе также стали важными темами обсуждения.

    Заместитель генерального директора по стратегическому развитию ООО «МАЕР ГРУПП» Алексей Ляскало рассказал о разработке Стандарта рекламы с традиционно-ценностным содержанием. Он отметил, что рекламодатели, использующие стандарт, могут рассчитывать на признание и поддержку со стороны бизнес-сообщества.

    Андрей Воронков из ИРИ сообщил о значительном охвате социальной рекламы, размещаемой на крупнейших площадках Рунета, подчеркнув ее значимость для продвижения социальных инициатив.

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    12 апреля 2025, 22:45 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО хорватского производства

    Минобороны показало уничтожение украинской РСЗО RAK-SA-12 хорватского производства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Минобороны России опубликовало видео, на котором запечатлено, как операторы FPV-дронов группировки войск «Южная» успешно уничтожили украинскую пусковую установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12, произведенную в Хорватии.

    Кроме пусковой установки, российские дроноводы также нанесли удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ, сообщило Минобороны в Telegram-канале. Пункт управления был замаскирован и располагался в одном из частных домов в населенном пункте Веролюбовка на территории ДНР.

    Ранее Минобороны России опубликовало видео, на котором показано, как расчеты FPV-дронов группировки войск «Север» уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины.

    В марте ведомство показало бегство из Курской области маскирующегося кустом украинского военного.

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    12 апреля 2025, 22:02 • Новости дня
    На презентации нацпроекта «Молодежь и дети» стартовал форумный сезон Росмолодежи

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Национальном центре «Россия» стартовала форумная кампания Росмолодежи на 2025 год, которая охватит 25 регионов и привлечет более 20 тыс. участников из разных областей, включая Донбасс и Новороссию.

    К участникам церемонии обратился первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, сообщили в Росмолодежи.

    «Решением президента России зафиксировано в качестве ключевого государственного приоритета – дети и молодежь нашей страны. Очень важно, что вы не просто благополучатели национального проекта «Молодежь и дети», вы его соавторы. Потому что базовый принцип, который задал наш президент при всей государственной работе с молодежью, можно сформулировать так – ничего для детей и молодежи без участия самих детей и молодежи», – заявил Кириенко.

    Он также отметил символизм даты старта кампании, подчеркнув, что она совпадает с днем первого полета человека в космос. «Это ваше время, потому что Россия сегодня – действительно страна возможностей. Не случайно старт форумной кампании проходит в великий день для мира, когда впервые наш гражданин Юрий Алексеевич Гагарин полетел в космос, открыв космическую эру для человечества. И это символ того, что у каждого из вас безграничные возможности», – сказал он.

    Ранее пятая международная премия #МыВместе стартовала на форуме в Москве в Национальном центре «Россия».

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    13 апреля 2025, 00:15 • Новости дня
    Власти Курской области начали отселять жителей приграничья в Рыльском районе

    Хинштейн: Власти Курской области начали отселять жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил о начале отселения жителей приграничных населенных пунктов Рыльского района из-за атак со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

    В своем Telegram-канале он отметил, что администрация района совместно с добровольцами «Барс-Курск» предпринимают меры по отселению людей.

    По его словам, село Козино, находящееся в двух километрах от границы с Украиной, подверглось нескольким атакам со стороны ВСУ. В результате ударов мост через реку Обеста получил частичные повреждения. Из-за этой угрозы было принято решение о начале отселения местных жителей.

    Хинштейн уточнил, что четверо жителей уже вывезены: двое размещены в пунктах временного размещения, а двое временно забраны родственниками в Курске. Однако, по его словам, некоторые жители отказываются покинуть свои дома, несмотря на разъяснения об опасности. Властям приходится фиксировать отказы на видео.

    В феврале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о начале отселения жителей хутора Высокий Краснояружского района.

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    12 апреля 2025, 23:15 • Новости дня
    Россиянин Семенов стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский борец греко-римского стиля Сергей Семенов завоевал золотую медаль на чемпионате Европы, проходящем в Братиславе.

    Семенов стал чемпионом Европы в весовой категории до 130 кг, передает ТАСС. В финальной схватке он одержал победу над турецким спортсменом Хамзой Бакыром.

    Чемпионат Европы по спортивной борьбе, который проходит в Братиславе, завершится 13 апреля. На этом турнире российские спортсмены выступают под флагом Объединенного мира борьбы.

    Ранее российский борец греко-римского стиля Эмин Сефершаев завоевал титул чемпиона Европы, выиграв в финале у азербайджанца Эльданиза Азизли в категории до 55 кг.

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    12 апреля 2025, 23:30 • Новости дня
    При пожаре в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.

    По информации ведомства, площадь возгорания составила 70 кв. м, передает ТАСС. В результате инцидента 35 человек были эвакуированы, а четверо пострадали и были переданы в карету скорой помощи.

    По прибытии первых подразделений наблюдался густой дым, был объявлен ранг пожара номер два. Спасательные службы сформировали звенья газодымозащитников для поиска и спасения возможных пострадавших.

    В среду в результате пожара в роддоме на востоке Москвы спасли 39 человек, в том числе пациентов и персонал, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.

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    13 апреля 2025, 00:30 • Новости дня
    Мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог ТЦ в Нахабино

    Росгвардия: Мошенники пообещали подростку 250 тыс. рублей за поджог ТЦ в Нахабино

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мошенники пообещали подростку из Истринского района 250 тыс. рублей за поджог торгового центра в подмосковном Нахабино, сообщили в Росгвардии.

    По информации ведомства, вооружившись канистрой бензина, подросток за обещанное вознаграждение отправился в один из магазинов и совершил поджог, передает ТАСС.

    Напомним, в подмосковном Нахабино 13-летний подросток по указанию мошенников с Украины поджег торговый центр «Элизиум».

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Китай внезапно помог Трампу

      Китай объявил, что одной из ответных мер на тарифы, введенные президентом США Дональдом Трампом против КНР, станет отказ от американской кинопродукции. Это больно ударит по Голливуду. Но это именно то, что нужно Трампу.

    • Новый раунд переговоров России и США

      В Кремле анонсировали новую встречу президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивеном Уиткоффом, которого Трамп использует для особо деликатных поручений. Российская сторона предупредила: прорывов ждать не стоит. А почему?

    • США приостановили экономическую войну

      Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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