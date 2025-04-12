При пожаре в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека

Tекст: Валерия Городецкая

По информации ведомства, площадь возгорания составила 70 кв. м, передает ТАСС. В результате инцидента 35 человек были эвакуированы, а четверо пострадали и были переданы в карету скорой помощи.

По прибытии первых подразделений наблюдался густой дым, был объявлен ранг пожара номер два. Спасательные службы сформировали звенья газодымозащитников для поиска и спасения возможных пострадавших.

В среду в результате пожара в роддоме на востоке Москвы спасли 39 человек, в том числе пациентов и персонал, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.