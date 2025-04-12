Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.17 комментариев
При пожаре в многоквартирном доме в Ханты-Мансийске пострадали четыре человека
В Ханты-Мансийске на улице Промышленной произошел пожар в многоквартирном доме, есть пострадавшие, сообщили в региональном ГУ МЧС.
По информации ведомства, площадь возгорания составила 70 кв. м, передает ТАСС. В результате инцидента 35 человек были эвакуированы, а четверо пострадали и были переданы в карету скорой помощи.
По прибытии первых подразделений наблюдался густой дым, был объявлен ранг пожара номер два. Спасательные службы сформировали звенья газодымозащитников для поиска и спасения возможных пострадавших.
В среду в результате пожара в роддоме на востоке Москвы спасли 39 человек, в том числе пациентов и персонал, никто не пострадал. Предварительной причиной пожара специалисты назвали короткое замыкание.