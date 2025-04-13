Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.22 комментария
Times: Британскому депутату отказали во въезде в Гонконг
Times: Британскому депутату Хобхаус отказали во въезде в Гонконг без объяснения причины
Британскому депутату Вере Хобхаус отказали во въезде в Гонконг, где она планировала навестить новорожденного внука, что стало первым подобным случаем с 1997 года, сообщили СМИ.
Как пишет Times, депутату британской либерал-демократической партии Вере Хобхаус отказали во въезде в Гонконг без объяснения причин. Хобхаус планировала посетить новорожденного внука. Сотрудники аэропорта задержали 65-летнюю Хобхаус, провели допрос и отправили ее домой первым же рейсом спустя пять часов, передает РИА «Новости».
Отмечается, что это первый случай с 1997 года, когда британскому парламентарию было отказано во въезде в регион. Депутат полагает, что отказ связан с ее политической деятельностью. Она является членом международной группы, изучающей подход Китая к правам человека, и открыто критиковала ограничения свободы слова в Гонконге.
В апреле глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин впервые за десять лет посетил Китай для переговоров по безопасности.
Напомним, в 2023 году председатель британского парламентского комитета по международным делам Алиша Кирнс заявила, что решение замглавы министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании Доминика Джонсона посетить Гонконг после того, как Китай осуществил там «авторитарный захват» власти, «до крайности неразумно».