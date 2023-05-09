В парламенте Британии обвинили Китай в «авторитарном захвате» власти в Гонконге

Глава комитета Палаты общин Кирнс обвинила Китай в «авторитарном захвате» власти в Гонконге

Решение замглавы министерства по делам бизнеса и торговли Великобритании Доминика Джонсона посетить Гонконг после того, как Китай осуществил там «авторитарный захват» власти, «до крайности неразумно», заявила председатель британского парламентского комитета по международным делам Алиша Кирнс.

Кирнс заявила в Twitter (соцсеть заблокирована в России), что около 150 тыс. жителям Гонконга пришлось «искать убежище» в Великобритании. По ее мнению, «исключительно неверно наделять легитимностью авторитарный захват», который устроила Компартия Китая, или «всеобъемлющую юрисдикцию» Пекина над Гонконгом.

Джонсон собирается посетить Гонконг для восстановления деловых связей Лондона с бывшей колонией. Он рассчитывает на развитие сотрудничество в ряде сфер – «от финансовых услуг и инфраструктуры до сферы экологически устойчивого развития и роста», передает ТАСС.

При этом Джонсон заверил, что Лондон не станет «смотреть сквозь пальцы на ситуацию в Гонконге или уклоняться от исторических обязательств перед его жителями». Великобритания намерена «выступать в их защиту» и требовать от Пекина «выполнения международных обязательств».

Напомним, Запад обвинил Китай в нападении на демократические институты в Гонконге. Отношения между Великобританией и Китаем осложнились, когда летом 2020 года парламент Китая принял закон об обеспечении национальной безопасности в Гонконге.