Запад обвинил Китай в нападении на демократические институты в Гонконге

США и Евросоюз осудили реформу избирательной системы Гонконга. МИД Китая призвал не вмешиваться во внутренние дела страны.

Парламент Китая 11 марта одобрил проект резолюции по совершенствованию избирательной системы Гонконга, которая главным образом должна гарантировать принцип «управления Гонконгом патриотами». Заместитель главы канцелярии по делам Гонконга и Макао Госсовета Китая Чжан Сяомин заявил, что реформа избирательной системы Гонконга направлена на пресечение попыток захвата власти, подрывной и антикитайской деятельности в регионе, передает РИА «Новости».

«Совершенствование избирательной системы Гонконга в паре с законом о национальной безопасности – серия мер по прекращению антикитайской деятельности и беспорядков в Гонконге, которая поможет в корне решить проблему и позволит эффективно обуздать беспорядки», – заявил Чжан Сяомин.

Он добавил, что волнения из-за поправок в закон об экстрадиции, которые летом 2019 года переросли в социальные беспорядки, в полной мере стали свидетельством того, что существующая в Гонконге проблема носит политический характер, это не проблема демократии избирательной системы.

«Это не вопрос того, будет ли демократия двигаться в Гонконге на шаг быстрее или на шаг медленнее. Этот вопрос касается попыток захвата власти и противостояния этому, подрывной деятельности и борьбы с подрывной деятельностью, в этом вопросе у правительства Китая нет места для уступок», – подчеркнул чиновник.

Он добавил, что принятые меры – «радикальная политика по обеспечению политической стабильности и безопасности политической власти в специальном административном районе Гонконг, что будет способствовать долгосрочному миру в районе».

Между тем глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз рассмотрит дополнительные меры в связи с решением Китая о реформе избирательной системы Гонконга. В своем заявлении Боррель назвал проект реформы еще одним нарушением принципа «одна страна, две системы» и международных обязательств Китая по этому поводу.

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США осуждают «продолжающееся нападение КНР на демократические институты в Гонконге». По его словам, соответствующее решение – это «прямая атака на автономию, свободы, демократические процессы Гонконга».

Китайский МИД в ответ напомнил, что Гонконг является частью Китая, призвав не вмешиваться во внутренние дела страны.

В четверг всекитайское собрание народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган) 13-го созыва одобрило резолюцию о разработке законопроекта о проведении реформы избирательной системы Гонконга.