В Китае разработают законопроект о реформе избирательной системы Гонконга

Агутин о шансах Manizha на «Евровидении»: Победы не видать

Музыкант Леонид Агутин оценил песню певицы Manizha (Манижа Сангин), с которой она выступит в качестве представителя России на песенном конкурсе «Евровидение-2021». По его мнению, она плохая.

«Манижа хорошая, песня плохая. Шовинисты и националисты пошли в жопу! Что это за постыдные, пещерные комплексы в наше время. Победы не видать. Это ясно», – написал Агутин в комментарии в Facebook под постом Михаила Козырева.

В то же время артист заметил, что и «своих бросать западло». «Миру мир! Музыка эфемерна. Таджики – братья на век! Мы все равно дураками помрем, так что улыбайтесь, господа, улыбайтесь!» – призвал он.

Напомним, в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Manizha с песней Russian Woman. Позже было опубликовано видео конкурсной песни Manizha для «Евровидения».

В свою очередь продюсер и музыкальный редактор Марта Могилевская заявила газете ВЗГЛЯД, что претендовать на призовые места представитель от России певица Manizha с композицией Russian Woman на международном песенном конкурсе «Евровидение-2021» не сможет. По ее мнению, в этой песне нет необходимой для этого конкурса «хитовости».

Конкурс песни «Евровидение», отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.