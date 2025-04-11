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    Глеб Простаков Глеб Простаков Австро-Венгрия 2.0 будет завязана на российскую нефть

    В худшем сценарии европейский раскол может привести к войне в Восточной Европе. Предвосхищая это, Будапешт и Белград укрепляют оборонительный альянс вне рамок ЕС и НАТО. К этому процессу со временем могут присоединиться и Словакия, и Австрия.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Британия деградирует до «Сингапура на Атлантике»

    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между другими державами. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

    28 комментариев
    11 апреля 2025, 01:17 • Новости дня

    Глава штаба обороны Британии посетил Китай впервые за 10 лет

    Адмирал Тони Радакин провел переговоры по безопасности с китайскими коллегами

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава штаба обороны Великобритании адмирал Тони Радакин впервые за десять лет посетил Китай для переговоров по безопасности.

    Глава штаба обороны вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин посетил Китай, где провел переговоры по безопасности сообщает Times. Издание подчеркивает, что это первая поездка начальника штаба британских вооруженных сил в Китай за последние десять лет.

    В ходе визита адмирал Радакин встретился с китайскими коллегами и обсудил с ними вопросы укрепления военного сотрудничества в сфере коммуникаций.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Китайский МИД считает шпионский скандал с принцем Эндрю необоснованной спекуляцией, не заслуживающей опровержения, так как Китай всегда действовал честно и прозрачно заявил официальный представитель Линь Цзянь.

    Китай потребовал от ЕС прекратить санкции, которые, по мнению Министерства коммерции Китая, наносят вред стратегическому партнерству. Страны НАТО решили расширить свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе по инициативе США, как заявил генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

    8 апреля 2025, 21:55 • Новости дня
    Луговой раскрыл связь ситуации в Котельниках с мировыми структурами нелегальной миграции

    Tекст: Ольга Иванова

    Сложная миграционная ситуация в подмосковных Котельниках вызвала реакцию британских СМИ, отметил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой. По его мнению, это объясняется тем, что Британия крышует потоки миграции с целью использовать мигрантов как рычаг давления.

    В своем Telegram-канале Луговой пишет, что внимание британских СМИ к подмосковному городу Котельники указывает на то, что в России что-то вышло за рамки планов Лондона.

    По словам депутата, британская разведка MI6 проявила интерес  «после ролика об адской миграционной ситуации в подмосковном городке, где русские становятся меньшинством и вынуждены жить в условиях растущей агрессии и культурной изоляции. Город стремительно превращается в этнокриминальный анклав, процветают незаконные молельни, бордели, черные рынки, а школы дерусифицируются, в некоторых классах вообще не осталось детей русского происхождения».

    Луговой полагает, что такая реакция связана с тем, что в России начали активно решать проблему миграции. Он пишет, что существует поддерживаемый Британией и международными организациями проект «Коридор Центральная Азия – Россия», который используется для давления на страну через миграционные потоки. Луговой связывает это с действиями таких структур, как USAID и Международная организация по миграции.

    Кроме того, Луговой выразил опасения по поводу влияния мигрантов, включая радикально настроенных, на безопасность в России. Он указал, что в 2024 году мигранты, завербованные радикалами, устроили резонансные атаки: теракт в «Крокус Сити Холле», убийство генерала Кириллова. Он также критикует действия Британии за попытки раскачать внутреннюю ситуацию в России через работу с диаспорами и религиозными структурами.

    «Английская разведка работает по накатанному сценарию: через диаспоры, исламские структуры, активистов, продвижение своих задач через ДУМ РФ. В прошлом году перед очередной чисткой дипломатического состава ФСБ зафиксировала плотные контакты сотрудников британского посольства с представителями ДУМ (работали по вбросу радикальной повестки). Оборвались ли эти связи? Не будем наивными», – рассуждает Луговой.

    Депутат отметил, что по обновленным данным, в России находится около 650 тыс. нелегальных мигрантов. На этом фоне на 82% выросло количество особо тяжких преступлений среди несовершеннолетних мигрантов.

    «Думаю, в этом особая заслуга Лондона – итог работы с диаспорами, через подконтрольные религиозные структуры, через грантоедов и «миротворцев» с британскими паспортами», – указал он.

    По мнению политолога Ильи Ухова, Международная организация по миграции ООН (МОМ) играет ключевую роль в создании и поддержке масштабных миграционных потоков. Эта организация финансируется государствами-членами, включая российские взносы, и продвигает промигрантскую повестку, влияя на международное законодательство. «Масштабные миграционные потоки на самом деле – искусственно создаваемые и модерируемые. Их поддерживают, финансируют и продвигают организованные международные структуры. Причем еще и существующие на наши с вами налоги», – написал Ухов в своем Telegram-канале.

    Эксперт отметил, что отделение МОМ в Нигерии финансирует грантовую программу, направленную на государства, входящие в Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС). Основные цели программы включают укрепление свободного передвижения людей и прав на проживание, а также защиту прав мигрантов и сотрудничество на трансграничном уровне. Он подчеркнул, что эти меры способствуют перемещению населения на север, в Европу, чему активно содействуют структуры ООН. Сети НКО помогают создать инфраструктуру для мигрантов, предоставляя им приюты, питание, одежду и юридическую поддержку. Эти меры применяются и в других регионах, включая Россию.

    Политолог считает, что понимание методов и целей «организаторов бесконтрольных миграционных потоков низкоквалифицированного и культурно чужого населения» и «кишлакизации» будет способствовать большей устойчивости страны к этим вызовам.

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    10 апреля 2025, 01:57 • Новости дня
    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире

    Дональд Трамп заявил о наличии у США самого мощного и секретного оружия в мире

    Трамп заявил о наличии у США самого мощного оружия в мире
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что у страны есть оружие, о котором никто не знает, и оно является самым мощным в мире.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают самым мощным оружием в мире, о существовании которого никто не догадывается. Об этом пишет ТАСС.

    «У нас есть оружие, о котором никто не имеет ни малейшего представления. Это самое мощное оружие в мире, которое у нас есть, даже мощнее, чем у кого-либо», – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

    Трамп не уточнил, какую именно военную разработку он имел в виду, но его заявление вызвало большой интерес среди экспертов и общественности.

    Ряд аналитиков полагают, что речь может идти о новых видах вооружений, которые находятся на стадии разработки или уже готовы к использованию, но держатся в строгой секретности.

    Заявления о военной мощи США всегда вызывали интерес как внутри страны, так и за ее пределами. Многие страны следят за заявлениями американского президента, надеясь получить информацию о новых технологиях и вооружениях, которые могут повлиять на баланс сил в мире.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре армия США планирует испытать гиперзвуковое оружие дальнего действия.

    Также сообщалось, что Соединенные Штаты хотят, чтобы все члены НАТО тратили не менее пяти процентов своего ВВП на оборону. Дональд Трамп заявлял, что собирается подписать указ, увеличивающий лимиты на экспорт вооружений.

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    10 апреля 2025, 20:50 • Видео
    США приостановили экономическую войну

    Президент США Дональд Трамп приостановил «тарифную войну» против мира: всем странам снизили таможенные сборы до 10%, кроме Китая, которому повысили до 125%. Почему Трамп так странно себя ведет? Почему отступил? Чего добивается?

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    10 апреля 2025, 01:13 • Новости дня
    Захарова объяснила заявления Макрона перепадами атмосферного давления

    Захарова назвала Макрона «ядерным Оле-Лукойе» и объяснила его риторику сменой погоды

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова в шутку предположила, что противоречивые заявления Эмманюэля Макрона о диалоге с Россией и ядерной защите Европы могут быть вызваны резкой сменой атмосферного давления или другими природными явлениями, влияющими на настроение французского лидера.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова, как передает ТАСС, прокомментировала противоречивые заявления президента Франции Эмманюэля Макрона.

    «Мне кажется, заявления Макрона зависят либо от атмосферного давления, может быть, от явлений природы – не знаю. Может быть, ему что-то портит настроение», – предположила дипломат в интервью «Москва-24».

    Захарова напомнила, что сначала Макрон настаивал на ведении переговоров с Россией от лица Европы, но затем заявил о защите Европы от России с помощью французского ядерного оружия. Она также подчеркнула, что, до того как Макрон предложил использовать ядерное оружие в защите европейских стран, он выразил желание участвовать в переговорах с Россией. Затем французский президент начал риторику о победе и угрозах, что противоречит его предыдущим заявлениям.

    «Буквально до этого, до того, как этот ядерный Оле-Лукойе начал раскрывать над всеми ядерный зонтик, он говорил, что ему обязательно нужно место за столом переговоров. Стучал ножками, стучал кулаком по столу, истерично всем доказывал. У меня вопрос: надо же как-то определиться?», – добавила она.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу с целью размещения многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины. При этом антироссийская политика Евросоюза уже обошлась гражданам стран ЕС более чем в 1,3 трлн евро.

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    9 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая настоятельно рекомендует своим гражданам держаться подальше от зон вооруженного конфликта, включая Украину, и не участвовать в военных действиях ни на одной из сторон, передает ТАСС.

    Он отметил, что китайским гражданам категорически не рекомендуется вовлекаться в боевые действия в любой форме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы захватили в плен двух граждан Китая.

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, он заявил, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    8 апреля 2025, 10:19 • Новости дня
    Китай пообещал «бороться до конца» против тарифов США

    Tекст: Александра Юдина

    Китай выразил готовность противостоять тарифам США и предпринял шаги для поддержки рынков, что может усилить риск затяжной торговой войны между крупнейшими экономиками мира, пишет Bloomberg.

    Власти Китая заявили, что «угроза США усилить тарифы на Китай – это ошибка на ошибке» и добавило, что в случае, если США настоят на своем, Китай «будет бороться до конца», передает Bloomberg.

    Экономист Societe Generale SA Мишель Лам отметила, что, если Трамп не отступит, инвесторам стоит готовиться к торговому разрыву между двумя странами.

    Китайские власти сигнализировали о своей решимости поддерживать рынки, ослабляя контроль за юанем для увеличения привлекательности экспорта и скупая активы через государственные фонды.

    Также были обещаны кредиты для стабилизации рынка, а кроме того, сообщено о возможности раннего внедрения некоторых стимулов.

    Накануне президент США Дональд Трамп заявил о намерении ввести пошлины в 50% на китайские товары, если Пекин не откажется от ответных мер на американские тарифы.

    Напомним, президент США объявил о введении новых пошлин на товары из ЕС, Китая, Тайваня, Южной Кореи и других стран, кроме России и Белоруссии. В ответ Китай ввел пошлины в 34% на все товары из США.

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    9 апреля 2025, 02:24 • Новости дня
    Захарова советской карикатурой напомнила о «денацификации по англо-американски»

    Захарова проиллюстрировала «денацификацию по англо-американски» советской карикатурой

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала советскую карикатуру, чтобы проиллюстрировать отношение США и Великобритании к нацизму.

    Захарова в Telegram опубликовала плакат российского карикатуриста Бориса Ефимова «Денацификация по англо-американски». На нем изображены военные США и Великобритании, которые заглядывают в голову эсэсовца со словами: «Форму мы ему выдадим другую, а по содержанию он нам вполне подходит».

    «С 1948 года мало что изменилось», – заявила Захарова в комментарии к карикатуре.

    Напомним, военный аналитик, подполковник Швейцарской армии в отставке Ральф Боссхард рассказывал, как немецкие генералы, нанятые США после войны, переписывали историю, выставляя вермахт героями.

    США вывозили к себе немецких ученых после окончания Второй мировой войны, а выслеживание нацистских убийц было не в приоритете.

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    9 апреля 2025, 06:25 • Новости дня
    Бориса Джонсона ущипнул страус
    Бориса Джонсона ущипнул страус
    @ Matt Dunham/AP/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Во время отдыха в сафари-парке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона ущипнул страус, видеозапись инцидента опубликована в Сети.

    Как сообщает New York Times, скорее всего, инцидент произошел в сафари-парке «Долина динозавров» в штате Техас. Во время поездки на автомобиле по парку страус, подошедший к машине, неожиданно просунул голову в окно и ущипнул Джонсона за руку, передает РБК.

    На видео, опубликованном в соцсетях его женой Кэрри Джонсон, видно, как их четырехлетний сын Уилфред предложил покормить страуса, однако Джонсон без энтузиазма отнесся к этой идее. При приближении страуса экс-премьер пытался отстраниться, но птица оказалась проворнее и ущипнула его, пишет «Российская газета».

    По реакции Джонсона можно предположить, что щипок был достаточно ощутимым, так как он эмоционально чертыхнулся. В то же время его сын Уилфред весело смеялся над ситуацией. Супруга экс-премьера подписала видео словами: «Слишком смешно, чтобы не поделиться».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Джонсон женился на Кэрри Саймондс во время своего премьерства, причем церемония была тайной. У них трое детей.


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    10 апреля 2025, 22:19 • Новости дня
    Российского генерала оставили под стражей из-за родственников на Украине

    Военный суд оставил генерала Муминджанова под стражей из-за родни на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Воронежский гарнизонный военный суд решил оставить под арестом генерал-майора Валерия Муминджанова из-за наличия у него родственных связей на Украине, несмотря на отсутствие контактов с родственниками.

    Как сообщает ТАСС, Воронежский гарнизонный военный суд оставил под стражей генерал-майора Валерия Муминджанова, обвиняемого в получении крупной взятки. Решение суд обосновал наличием у Муминджанова родственников на Украине, хотя, со слов его адвоката Сергея Бородина, связь с ними была прекращена с началом специальной военной операции.

    Адвокат Бородин выразил недоумение решением суда и отметил, что защита пыталась добиться перевода Муминджанова под домашний арест или передачи под контроль командования Ленинградского военного округа. Офицером был подан рапорт о направлении в зону боевых действий, однако ходатайство от командующего ЛенВО на суд пока не поступило.

    В отношении генерал-майора возбуждено уголовное дело за получение взятки в особо крупном размере. Следствие полагает, что Муминджанов, занимая должность в Минобороны, обеспечил заключение договоров на поставку обмундирования на сумму более 1,5 млрд рублей и получил за это свыше 20 млн рублей взятки. Задержание генерала состоялось 2 сентября 2024 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет России возбудил уголовное дело против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-майора Валерия Муминджанова.

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    9 апреля 2025, 12:15 • Новости дня
    Захарова заявила о подготовке военной интервенции Британии и Франции в Одессу

    Tекст: Александра Юдина

    Франция и Британия обсуждают возможность военной интервенции в Одессу, рассматривая размещение многонационального миротворческого контингента в черноморских портах Украины, сообщила спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, Париж и Лондон готовят параметры военной интервенции в Одессу. Она подчеркнула, что эти планы обсуждались на совещании начальников западных генштабов в Киеве, передает ТАСС.

    По словам Захаровой, на совещании, прошедшем 4–5 апреля в Киеве, присутствовали начальники генштабов Украины, Британии и Франции.

    Целью их встречи было определение оперативных планов возможного размещения на украинской территории многонационального миротворческого контингента, как это было ими сформулировано.

    Захарова отметила, что речь, по сути, шла о параметрах будущей франко-британской интервенции в черноморские порты Украины, с акцентом на Одессу. Она также охарактеризовала планы по созданию так называемой коалиции желающих как «мем».

    Российские дипломаты считают, что действия Парижа и Лондона по созданию коалиции для оказания помощи Киеву направлены на подрыв мирного урегулирования на Украине, что может привести к столкновению с НАТО.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что французская и британская стороны пытаются под видом миротворческой миссии на украинской территории провести интервенцию там.

    Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция и Британия намерены разместить своих военных в стратегически важных местах на Украине для сдерживающего эффекта, но не на линии фронта.

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    8 апреля 2025, 15:48 • Новости дня
    Медведев прокомментировал рост ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса

    Медведев цитатой из Апокалипсиса на английском проиллюстрировал ядерную угрозу

    Tекст: Ирма Каплан

    Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул опасность ядерной угрозы цитатой из Апокалипсиса.

    Медведев выразил обеспокоенность обстановкой в мире в сфере ядерной безопасности и нежеланием западных ядерных держав поддерживать процесс разоружения. Для этого в соцсети Х он к посту о Договоре СНВ-III добавил цитату из Апокалипсиса на английском языке.

    «Ибо пришел великий день гнева Его, и кто устоит?» – процитировал Медведев фразу из шестой главы Откровения Иоанна Богослова.

    Этой репликой в Апокалипсисе завершается фрагмент о том, как Ангел снимает семь печатей, связывавших гнев Божий. Медведев добавил эти слова к посту о договоре по СНВ-III, о котором ранее написал в Telegram-канале, но без библейской цитаты.

    В своем посте Медведев сожалеет о том, что договор не привел к росту безопасности и сокращению ядерных вооружений. Поэтому он сопоставляет современную политическую обстановку с угрозой ядерного конфликта и библейскими пророчествами. Он уверен, что в ближайшие 10 лет ни о каком разоружении не может быть речи.

    «Мир будет создавать новые, более разрушительные виды оружия, а все новые страны будут обретать ядерные арсеналы», – резюмировал политик.

    Российско-американское соглашение СНВ-III, которое истекает 5 февраля 2026 года, в последнее время не обсуждалось Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале несколько конгрессменов-демократов США обратились к госсекретарю Марко Рубио с просьбой продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений с Россией.

    Россия со своей стороны заявляла, что поддерживает возобновление диалога по многосторонним соглашениям о разоружении и контроле над вооружениями, включая СНВ-3, но при условии уважения интересов друга друга. В октябре 2024 года Москва подчеркивала необходимость подписания нового договора о стратегических наступательных вооружениях с США, учитывая изменившуюся геополитическую ситуацию.

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    8 апреля 2025, 07:49 • Новости дня
    Европейскую ПВО признали уязвимой перед «Искандерами»

    Tекст: Александра Юдина

    Европейская система противовоздушной обороны оказалась уязвима перед российскими «Искандерами» и другим оружием, пишет французское издание Meta Defence.

    В статье подчеркивается, что европейская система противовоздушной обороны оказалась в крайне уязвимом положении перед лицом российских ракетных систем, таких как «Искандер-М», передает РИА «Новости».

    В материале сообщается, что Вооруженные силы стран Европы располагают менее чем пятьюдесятью зенитными батареями дальнего радиуса действия, включая комплексы Patriot, SAMP/T и С-300. Только половина этих систем имеет противоракетные возможности против ракет малой дальности, таких как российские «Искандеры».

    Издание указывает, что ситуация не улучшится и к 2029 году. Лишь 35% существующих в Европе систем «земля-воздух» производятся на континенте.

    В статье также упоминается, что, в соответствии с американской доктриной, европейские армии никогда не имели сильной стороны в противовоздушной обороне.

    Напомним, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении Европейского союза достичь мира на Украине через увеличение военной мощи. Премьер-министр Польши Дональд Туск на саммите ЕС призвал Европу вступить в гонку вооружений с Россией и выиграть ее.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Европа не сможет победить Россию в гонке вооружений, так как Москва не намерена участвовать в этом соревновании, предпочитая сосредоточиться на своих интересах.

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    8 апреля 2025, 14:23 • Новости дня
    Китайская Shacman решила локализовать производство грузовиков в России

    Tекст: Вера Басилая

    Китайская компания Shacman совместно с Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. разработала проект по локализации производства грузовой техники на территории России, сообщил представитель дилерского сообщества Shacman Владимир Пичугин.

    По словам Пичугина, ООО «Шакман моторс», российское представительство китайской компании Shacman, и завод Shaanxi Heavy Duty Automobile Co. готовят проект локализации производства грузовой техники в России, передает ТАСС.

    Пичугин уточнил, что проект по организации производства техники на территории России разрабатывается совместно с китайским заводом. «Шакман моторс» также подготовил план устранения претензий Росстандарта и готов начать отзывную кампанию. Срок рассмотрения программы составляет 30 дней, и в случае необходимости корректировки со стороны государственных органов этот период может быть продлен еще на 30 дней.

    Отмечается. что «Шакман» не планирует покидать российский рынок и готов к выполнению всех необходимых процедур для успешного продолжения работы в России.

    Росстандарт ввел запрет на импорт и реализацию грузовиков Shacman SX3258 из-за их несоответствия обязательным требованиям для колесных транспортных средств.

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    10 апреля 2025, 00:41 • Новости дня
    США подписали соглашение о бесплатном проходе по Панамскому каналу

    США и Панама подписали соглашение о приоритетном проходе военных кораблей США

    Tекст: Денис Тельманов

    США и Панама договорились о приоритетном и бесплатном проходе американских военных кораблей через Панамский канал, что было подтверждено рамочным соглашением между двумя странами.

    Вашингтон и Панама подписали рамочное соглашение, касающееся прохождения американских военных кораблей через Панамский канал. Об этом сообщает РИА «Новости». Шеф Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что соглашение предусматривает приоритетный и бесплатный проход как военных, так и вспомогательных судов США.

    Хегсет заявил журналистам, что это соглашение было заключено в ходе его визита в Панаму и считается важным шагом для укрепления сотрудничества между Соединенными Штатами и Панамой.

    «Мы также подписали с министром по делам канала рамочное соглашение о том, что военные и вспомогательные корабли США будут проходить через Панамский канал первыми и бесплатно», – сообщил Хегсет.

    По словам Хегсета, это соглашение обеспечит США стратегические преимущества и упростит логистику в регионе. Представители Панамы также выразили удовлетворение достигнутыми договоренностями и ожидают усиления двустороннего сотрудничества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Панамы Хосе Рауль Мулино отверг утверждения Вашингтона о передаче Панамского канала под контроль США.

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    10 апреля 2025, 04:05 • Новости дня
    Присяжные Лондона признали экс-губернатора Севастополя виновным в обходе санкций

    Присяжные в Лондоне признали Овсянникова виновным в нарушении санкций Британии на 97 тыс долларов

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников был признан виновным в обходе британских санкций, получая деньги от жены и брата для покупки автомобиля и страховки.

    Присяжные королевского суда в лондонском районе Сазерк сочли Дмитрия Овсянникова виновным в обходе санкций, передает Reuters. Он был признан виновным по шести из семи обвинений, связанных с получением 76 тыс. фунтов от супруги и использованием денег брата для покупки автомобиля Mercedes-Benz стоимостью 54,5 тыс. фунтов.

    По данным The Times, прокуратура обвиняет брата и жену Овсянникова в соучастии в обходе санкций, предоставляя средства экс-губернатору. Брат, Алексей Овсянников, был признан виновным в оплате обучения детей Дмитрия, но оправдан по другим обвинениям. Екатерина Овсянникова была полностью оправдана.

    Судья Сара Кокерилл объявит приговоры 11 апреля. Овсянников был внесен в санкционный список в 2017 году и в 2020 году после Brexit автоматически перенесен в британский список. Санкции предусматривали заморозку счетов и запрет на трастовые услуги.

    В 2022 году Европейский суд отменил продление санкций против Овсянникова. Однако британские ограничения остались в силе. Защита утверждала, что Овсянников не знал точных условий санкций и обратился за юридической помощью в марте 2023 года, когда возникли сомнения в законности переводов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников предстал перед судом в Лондоне по обвинению в нарушении санкций, связанных с покупкой Mercedes и оплатой обучения детей.

    Овсянников не признал вину в обходе британских санкций и отмывании денег, предъявленную ему в Королевском суде Сазерка. Профессор ВШЭ Марат Баширов считал, что Овсянников может обладать чувствительной для России информацией и ему грозит выдача Киеву для «суда и пиара».

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    9 апреля 2025, 22:41 • Новости дня
    Трамп объявил о готовности к торговым сделкам c Китаем и ЕС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности Вашингтона заключать справедливые торговые сделки с Китаем и странами Европейского союза.

    Президент США Дональд Трамп заявил о готовности американской администрации заключать справедливые торговые сделки с Китаем и другими странами, включая государства Европейского союза, передает ТАСС. В рамках беседы с журналистами Трамп подчеркнул, что «со всеми можно заключить сделку».

    «С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки», – сказал американский президент.

    Трамп также выразил уверенность, что китайские власти якобы хотят заключить торговое соглашение с Соединенными Штатами, но не знают, как сделать это, не привлекая внимания. Он подчеркнул, что Китай хочет договор, но не знает, как его достичь, как «гордые люди».

    Комментируя экономическую ситуацию, Трамп подчеркнул, что в прошлом году Китай заработал один триллион долларов на торговле с США, что он считает неправильным. Президент США отметил, что теперь Америка зарабатывает два миллиарда долларов в день, благодаря текущим пошлинам.

    Ранее Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран. В ответ Китай повысил ставку пошлин на американские товары с 34 до 84%, оставив России в стороне от этой меры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США приняла решение о повышении торговых пошлин на китайские товары до 125%.

    Биржевые индексы США резко выросли на Нью-Йоркской фондовой бирже после заявления президента США о приостановке пошлин для ряда стран на 90 дней.

    Соединенные Штаты и Панама готовятся подписать декларацию, которая обеспечит американским военным кораблям приоритетный проход через Панамский канал.

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