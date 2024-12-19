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    Доводилось много общаться с теми, кто пережил украинскую оккупацию, видеть тела тех, кто не пережил, брать в плен и допрашивать тех, кто ее осуществлял. Одни из оккупантов питали к населению открытую злобу, другие, обычно насильно мобилизованные, относились нормально, а думали в основном, как бы побыстрее смыться.

    5 комментариев
    Андрей Медведев Андрей Медведев Безопасность государства важнее доходов от мигрантов

    За один год мы имеем уже второй теракт, где украинские спецслужбы вербуют трудовых мигрантов из Средней Азии в качестве исполнителей. «Крокус» – и вот теперь убийство генерала Кириллова.

    20 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русские и армяне всегда разговаривают о главном

    Популярную поговорку «правительства приходят и уходят, народы остаются» мы не раз слышали от наших новых армянских друзей. На самом деле она не очень утешительна; достаточно вспомнить болгар, которые одновременно называют нас «братушками» и голосуют за антироссийских политиков. Не хотелось бы, чтобы так получилось с армянами.

    15 комментариев
    19 декабря 2024, 05:35 • Новости дня

    Минкоммерция Китая потребовала от ЕС прекратить санкции против компаний

    Минкоммерция Китая осудило санкции ЕС против китайских компаний, внесенных в списки

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство коммерции Китая выразило недовольство санкциями ЕС, затронувшими китайские компании, и потребовало прекратить эту практику, которая наносит вред стратегическому партнерству Китая и ЕС.

    Как сообщает ТАСС, Министерство коммерции Китая призвало Евросоюз пересмотреть свою политику внесения китайских компаний в санкционные списки. Это заявление последовало после введения ЕС новых санкций против России, затронувших также китайские предприятия.

    В пресс-релизе министерства говорится, что Китай считает такие меры вредными для законных интересов своих компаний и противоречащими духу стратегического партнерства между странами. Пекин настоятельно требует, чтобы ЕС прекратил эту практику и сосредоточился на поддержке взаимовыгодных экономических связей.

    Минкоммерции Китая подчеркнуло, что всегда выступало против односторонних санкций, которые не поддерживаются международным правом и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ведомство выразило уверенность, что действия ЕС оказывают негативное влияние на торгово-экономические отношения между Китаем и Европой.

    Ранее в санкционный список ЕС были внесены три китайские компании – Juhang Aviation Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial и Xiamen Limbach Aviation Engine. Им предъявлены обвинения в производстве беспилотников, которые используются в зоне СВО, а действия ЕС включают блокировку их активов и запрет на взаимодействие с европейским бизнесом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор расширила. Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам, на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

    18 декабря 2024, 14:28 • Новости дня
    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году

    «РГ»: Китайские бренды автомобилей Kaiyi, SWM, Foton и Livan могут покинуть российский рынок

    Стало известно о возможном уходе ряда китайских автобрендов из России в 2025 году
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Евгения Караваева

    В 2025 году из-за низкой доходности и развала дилерских сетей некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок, включая такие марки, как Kaiyi, SWM, Foton и Livan.

    Некоторые китайские автомобильные бренды могут покинуть российский рынок в 2025 году, пишет «Российская газета». Коммерческий директор сети дилерских центров Александр Шапринский отмечает, что главной причиной ухода станет низкая доходность дилеров, что может привести к развалу дилерской сети. Это затронет в первую очередь марки с минимальной клиентской базой.

    Директор департамента новых автомобилей одной из компаний Николай Иванов полагает, что среди брендов, которые могут уйти из России, находятся Kaiyi, SWM, Foton и Livan. Однако ранее заявлялось, что Livan не планирует покидать российский рынок и даже готовится к обновлению модельного ряда. Иванов также указывает на высокую конкуренцию среди китайских марок в ценовой категории от 2 до 3 млн рублей, что делает их однотипными и без явных конкурентных преимуществ.

    Генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский считает, что крупные китайские бренды останутся на рынке, в то время как более мелкие игроки с объемом продаж менее 3 тыс. автомобилей могут временно прекратить деятельность или заморозить бизнес. Ранее сообщалось о массовом закрытии автосалонов китайских брендов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский «АвтоВАЗ» предложил увеличить утильсбор для импортных автомобилей до одного млн рублей, так как китайские автомобильные бренды занимают уже больше половины легкового авторынка страны. Китайский автопроизводитель Zeekr официально запретил поставки своих автомобилей премиум-класса в Россию. Водители такси отмечают, что китайские автомобили служат меньше европейских и корейских, вынуждая их списывать машины раньше срока и сталкиваться с проблемами в ремонте.

    Коментарии (18)
    17 декабря 2024, 03:57 • Новости дня
    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз

    Каллас заявила о намерении ЕС поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии

    ЕС захотел добиться от новых властей Сирии закрытия российских баз
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз планирует поднять вопрос об упразднении российских баз в Сирии при взаимодействии с новыми властями страны, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

    Каллас по итогам заседания министров иностранных дел стран Евросоюза заявила, что Евросоюз «будет поднимать этот вопрос на встречах с руководством на разных уровнях», передает РИА «Новости».

    По ее словам, этот вопрос рассматривали в ходе заседания, и ряд европейских министров выразили мнение, что отказ от «российского влияния» должен стать условием для дальнейших переговоров с новым руководством Сирии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Каллас заявила о начале дипломатических контактов ЕС с новыми властями Сирии. В Сирии вооруженная оппозиция захватила власть. При этом неясной остается судьба российских военных баз.

    Коментарии (30)
    18 декабря 2024, 16:16 • Видео
    Украина готовит новое наступление?

    Некоторые аналитики ожидают от ВСУ новой попытки наступления, в том числе и через «старую» госграницу, как это было в Курской области. Якобы для этого создан специальный «кулак» из новых бригад, в который передана военная техника, помеченная квадратами. Заявляется, что атака состоится перед новогодними праздниками или сразу после них. Чему верить?

    Коментарии (0)
    17 декабря 2024, 14:50 • Новости дня
    Китайский блогер сравнил цены на продукты в России и Китае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Китайский блогер Сюй Хкукан рассказал о популярности российских магазинов в КНР и сравнил цены на основные продукты питания в двух странах, отметив, что мясо и молочные продукты дешевле в России, а овощи и фрукты – в Китае.

    Хкукан на стриме с ведущей Еленой Кононовой рассказал о росте популярности российских товаров в Китае, передает телеканал «360». По его словам, в стране открываются магазины, специализирующиеся на продаже продуктов из России, включая колбасу, сыры, молочные продукты и шоколад. Он объяснил это модой на российские товары и добавил, что в Китае сейчас насчитывается множество таких магазинов.

    По словам Хкукана, он был удивлен, увидев столько российских товаров в китайских городах, например, в Ханчжоу. При этом он отметил, что традиционные пищевые предпочтения китайцев включают рис, лапшу, овощи и соевые продукты. «В России я не нашел соевый сок – в Китае его очень любят», – отметил блогер.

    Хкукан также поделился, что хотя в Китае много российских магазинов, он предпочитает покупать эти товары непосредственно в России. Он заметил, что качество российских продуктов в китайских магазинах не всегда на высоте, так как их часто производят в самом Китае.

    Блогер отметил разницу в стоимости жизни между Москвой и Гуанчжоу. По его мнению, мясо и молочные продукты в России дешевле, в то время как овощи и фрукты в Китае обойдутся дешевле. Пол-литровый пакет молока в Китае стоит около 15 юаней, что составляет примерно 250 рублей.

    Хкукан также вспомнил о своем первом визите в Россию, когда он учился по обмену в РУДН. Он отметил, что в России многие, особенно в метро, предпочитают читать книги, в то время как в Китае молодые люди чаще заняты своими телефонами. Блогер также сравнил архитектуру двух стран, назвав китайскую более современной, а российскую – с элементами советского стиля, добавив, что в России все равно красиво.

    Ранее дизайнер Артемий Лебедев сравнил доступность медицины в России и в Европе.

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    17 декабря 2024, 18:27 • Новости дня
    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России

    Bloomberg: Германия и Бельгия обеспокоены возможной конфискацией активов России

    ЕС рассматривает два варианта конфискации замороженных активов России
    @ Virginia Mayo/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ес обсуждает два варианта конфискации замороженных активов России. Один из них – судебные решения, которые могли бы послужить основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур по расчету ущерба.

    По данным источников Bloomberg, Германия, Бельгия и Люксембург выразили серьезные опасения по поводу идеи конфискации замороженных активов России, передает ТАСС. Эта идея обсуждается в контексте возможных изменений в международной поддержке Украины после вступления в должность нового президента США Дональда Трампа.

    Европейский союз оценивает юридические и финансовые последствия конфискации замороженных российских активов для использования в пользу Украины, говорится в материале. Дипломатическая служба ЕС и ряд стран-членов рассматривают различные варианты действий. Среди предложенных путей решения обсуждается необходимость судебных решений, которые могли бы послужить легальной основой для изъятия активов. Также исследуется возможность обойтись без судебных процедур, лишь произведя расчет ущерба.

    Ранее глава европейской дипломатии Кая Каллас выразила сомнение в том, что замороженные активы России когда-либо будут возвращены, так как Европейский союз может потратить их на восстановление Украины. Представитель ЕС сообщал, что Евросоюз планирует выделить Украине 30 млрд евро в 2025 году, из которых 18,1 млрд евро составит прибыль от замороженных российских активов.

    Коментарии (19)
    17 декабря 2024, 19:31 • Новости дня
    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину

    Еврокомиссия не поддержала продолжение транзита газа из России через Украину

    Еврокомиссия отказалась продлевать транзит газа через Украину
    @ Sergei Chuzavkov/AP/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

    По сообщению агентства Reuters, Еврокомиссия не выразила интереса к продолжению транзита российского газа через украинскую территорию в страны Европейского союза. Представитель ЕК заявил: «ЕК не заинтересована в продолжении транзита российского газа через Украину и не поддерживает никакие дискуссии об этом».

    Это заявление стало ответом на обращение министров энергетики стран Восточной Европы, включая Венгрию и Словакию, которые выразили обеспокоенность по поводу возможных рисков для энергобезопасности ЕС после завершения текущих соглашений о транзите газа через Украину в 2025 году.

    По словам представителей стран Восточной Европы, прекращение транзита может негативно сказаться на их энергобезопасности. В письме министерств содержится призыв к Еврокомиссии рассмотреть возможность продолжения транзита, чтобы избежать потенциальных энергетических кризисов в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу следует заменить природный газ из России на сжиженный из Соединенных Штатов, так как он дешевле. Также сообщалось, что Европейский союз наблюдает за эффектом от санкций Соединенных Штатов против Газпромбанка, как сообщили в Еврокомиссии.

    Коментарии (19)
    17 декабря 2024, 20:59 • Новости дня
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    Газовые компании ЕС выступили за сохранение транзита газа через Украину
    @ Грабар Виталий/ТАСС

    Словацкая газовая компания SPP направила в Еврокомиссию подписанную крупнейшими газовыми операторами Европы и их потребителями декларацию о поддержке транзита газа через Украину.

    Словацкая газовая компания SPP направила в Европейскую комиссию декларацию, поддержанную энергопоставщиками из Венгрии, Австрии и Италии, сообщает РИА Новости. Генеральный директор SPP Войтех Ференц заявил, что этот документ призван сохранить транспортировку газа через территорию Украины как наиболее выгодное решение для европейских покупателей и для Украины.

    Декларация была направлена председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен и подписана крупными газовыми операторами, торговыми объединениями и промышленными потребителями газа из нескольких европейских стран. Войтех Ференц подчеркнул, что документ является важным голосом бизнеса, который отвечает за энергетическую безопасность региона и может понести экономические убытки в случае изменения маршрута.

    Ференц добавил, что они намерены представить декларацию Урсуле фон дер Ляйен, чтобы она располагала информацией об угрозах энергетической и экономической безопасности региона. Действующий договор о транзите российского газа через Украину, истекающий в конце года, украинские власти не планируют продлевать, но поставки газа могут продолжиться при условии, что европейские компании будут выкупать его на границе России, а через Украину транзитом пойдет уже принадлежащий энергокомпаниям ЕС газ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Словакия ведет активные переговоры на международном уровне для решения вопроса о поставках газа в 2025 году, сообщил премьер-министр республики Роберт Фицо. Киев не будет продлевать соглашение с Россией о транзите газа через Украину, срок действия которого истекает 1 января 2025 года. Еврокомиссия не заинтересована в продлении договоренностей о транзите российского газа через Украину после января 2025 года, несмотря на озабоченность ряда стран Восточной Европы.

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    16 декабря 2024, 11:36 • Новости дня
    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину

    Каллас опровергла обсуждение планов отправки миротворцев ЕС на Украину

    Каллас: ЕС не обсуждает отправку миротворцев на Украину
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Страны ЕС не обсуждают отправку «миротворцев» на Украину, так как для этого необходимо достижение мира, а Россия не намерена отступать от своих целей, заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас.

    Кая Каллас заявила, что в настоящий момент страны Европейского союза не обсуждают возможность отправки миротворцев на Украину. По словам Каллас, одним из условий для подобных действий является наличие мира в регионе, передает ТАСС.

    Каллас напомнила, что в интервью журналисту Такеру Карлсону министр иностранных дел России Сергей Лавров ясно дал понять, что Россия не отступит от заявленных целей. В связи с этим, по словам Каллас, обсуждение отправки миротворцев невозможно.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский выступил с предложением о размещении миротворцев на Украине для обеспечения безопасности в период конфликта.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша не собирается направлять свои войска на Украину даже после прекращения огня.

    Германия также исключила отправку европейских войск для перемирия на Украине.

    Между тем избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Зеленский признал необходимость переговоров Украины с Россией.

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    16 декабря 2024, 10:31 • Новости дня
    Россия увеличила поставки удобрений в Польшу

    Pzeczpospolita: Польша увеличила импорт российских удобрений на 140% – до 952 тыс. тонн в 2024 году

    Россия увеличила поставки удобрений в Польшу
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Импорт удобрений из России в Польшу за девять месяцев 2024 года достиг рекордных 952 тыс. тонн, что на 140% больше по сравнению с тем же периодом в прошлом году, сообщила газета Pzeczpospolita.

    Польша за первые девять месяцев 2024 года импортировала из России рекордное количество удобрений. По данным газеты Pzeczpospolita, объем импорта составил 952 тыс. тонн, что на 140% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, передает ТАСС.

    Общая стоимость импортированных удобрений из России достигла 1,3 млрд злотых, что эквивалентно примерно 325 млн долларов. Газета отмечает, что данный объем импортированных удобрений является рекордным для Польши.

    В октябре польское министерство развития и технологий сообщило о начале дипломатических шагов для координации с другими странами Европейского союза с целью ограничения импорта удобрений из России и Белоруссии. На уровне ЕС обсуждалась инициатива повышения пошлин на ряд сельскохозяйственных товаров из этих стран, чтобы уменьшить доходы Москвы.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Польша критикует Венгрию за сотрудничество с Россией, одновременно тайно продолжая торговые отношения с Россией.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Европа увеличивает зависимость от российского товара.

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    17 декабря 2024, 14:31 • Новости дня
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    Эрдоган подтвердил стратегическую цель вступления Турции в ЕС
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Турции Реджеп Эрдоган на пресс-конференции подтвердил, что членство в Евросоюзе остается стратегической целью страны, ожидая от ЕС новых инициатив.

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что вступление его страны в Евросоюз остается стратегической целью. Это заявление он сделал на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая посетила Анкару, сообщает ТАСС.

    Эрдоган отметил, что членство Турции в ЕС будет значимым вкладом как для Европейского союза, так и для самой Турции. Он добавил: «Членство в Европейском союзе продолжает оставаться стратегической целью для Турции. Очевидно, что наше присоединение к ЕС станет важным вкладом как для союза, так и для нашей страны».

    Президент Турции также выразил надежду на то, что Евросоюз предложит новое видение, способное укрепить перспективы членства Турции. Он подчеркнул, что недавние события усилили роль Турции как ключевого государства, а текущие переговоры сосредоточены на шагах для оживления отношений между Турцией и ЕС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вступление в Европейский союз остается приоритетной целью для Турции, и Анкара готова идти на конструктивный диалог с ЕС для ее достижения. Турция должна соблюдать ценности сообщества ЕС, несмотря на право выбирать, к каким международным блокам присоединяться, поскольку она все еще является страной – кандидатом на вступление в Евросоюз. Интерес Анкары к присоединению к БРИКС подтвердил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, однако отметил, что у Турции недостаточно информации об институциональном развитии объединения.

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    16 декабря 2024, 19:40 • Новости дня
    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро на оружие Украине

    Венгрия заблокировала выделение 6,5 млрд евро из Фонда «мира» на оружие Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил о наложении вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира для финансирования поставок вооружений Украине.

    Сийярто подчеркнул: «Я сегодня наложил вето на выделение 6,5 млрд евро из Европейского фонда мира на оплату поставок оружия Украине». Это решение было озвучено венгерским журналистам после заседания совета министров иностранных дел стран ЕС, его выступление транслировалось в социальной сети Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), передает РИА «Новости».

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    16 декабря 2024, 22:59 • Новости дня
    Страны Балтийского и Северного морей нацелились на «теневой флот» России

    Ряд стран Балтийского и Северного морей объявили о мерах против «теневого флота» России

    Tекст: Антон Антонов

    Группа стран, расположенных у Балтийского и Северного морей, решила регулярно проверять страховые свидетельства у нефтяных танкеров, якобы входящих в «теневой флот» России, сообщил МИД Финляндии.

    «Группа прибрежных стран вокруг Балтийского моря и Северного моря объявила, что начнет регулярные проверки страховых свидетельств нефтяных танкеров, используемых Россией», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Проверки будут осуществляться в Ла-Манше, Датском проливе и Финском заливе. Также планируется ввести «дополнительные санкции».

    Эстонское правительство подтвердило свое участие в этой инициативе и разместило на своем сайте совместное заявление с Данией, Финляндией, Германией, Исландией, Латвией, Литвой, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Швецией и Британией. Эти страны выразили готовность к совместным действиям в отношении «теневого флота».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ноябре Европарламент инициировал резолюцию с призывом запретить танкерам с российской нефтью входить в Ла-Манш.

    16 декабря Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений.

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    16 декабря 2024, 18:43 • Новости дня
    Застройщик «ПИК» внесен в санкционные списки ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз включил российскую компанию «ПИК-специализированный застройщик» в санкционный список, следует из данных официального журнала ЕС.

    Это решение принято в связи с якобы «поддержкой компанией действий, угрожающих территориальной целостности Украины», передает РИА «Новости».

    Напомним, Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемые в обходе санкций и торговых ограничений. Евросоюз также расширил санкционный список, добавив туда 16 российских граждан и три организации за «гибридные действия» России против ЕС и его стран-членов, включая журналистку Тину Канделаки, политолога Тимофея Бордачева, а также ряд российских чиновников, бизнесменов и «офицеров ГРУ».

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    16 декабря 2024, 13:55 • Новости дня
    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью

    ЕС ввел санкции против танкеров с российской нефтью и 32 компаний из пяти стран

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз утвердил 15-й пакет санкций против России, включив в список 52 танкера, перевозящих российскую нефть, и 32 компании, обвиняемых в обходе санкций и торговых ограничений, следует из сообщения Совета ЕС.

    Совет ЕС утвердил новый пакет санкций, направленных против России, передает ТАСС.

    В список вошли 52 танкера из третьих стран, которые, как сообщается, перевозят российскую нефть. Это судна, которым запрещен заход в европейские порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта.

    Кроме того, санкции введены в отношении 32 компаний из Китая, Индии, Ирана, Сербии и ОАЭ. Эти компании обвиняются в участии в обходе торговых ограничений Евросоюза и приобретении товаров двойного назначения для России.

    ЕС также добавил в черный список 84 физических и юридических лиц из России, Китая и КНДР. В частности, под санкции попали китайские компании, подозреваемые в поставке России электроники и компонентов для дронов. Ограничения касаются и высокопоставленных чиновников КНДР.

    Принятые меры вступят в силу после публикации в «Официальном журнале» Евросоюза, что ожидается в ближайшее время.

    Ранее ЕС подготовил санкции против России за «гибридные действия».

    До этого в декабре европейские страны утвердили 15-й пакет санкций против России.

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    16 декабря 2024, 21:45 • Новости дня
    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц

    ЕС решил предоставлять Украине 1,5 млрд евро в месяц с января 2025 года

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз с января 2025 года начнет предоставлять Украине финансовую помощь в размере 1,5 млрд евро ежемесячно, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции по итогам первого заседания министров иностранных дел 27 стран сообщества.

    Каллас подчеркнула важность этой помощи для Украины, отметив, что предоставление финансовой поддержки начнется с января 2025 года, передает ТАСС.

    В ноябре замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что выделенные Западом миллиарды долларов для Украины будут потрачены впустую, с тем же успехом их можно сжечь в камине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Евросоюз выделил Украине 124 млрд евро помощи, включая военную, но Еврокомиссия считает, что этого недостаточно для изменения ситуации на поле боя. Депутаты Европарламента предложили создать новый формат финансирования закупок оружия Украине в ответ на блокаду средств Венгрией из Европейского фонда мира.

    Напомним, страны Евросоюза не смогли договориться о выделении денег из Европейского фонда мира на приобретение оружия для Киева, так как Венгрия отказалась снимать вето.

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    18 декабря 2024, 22:57 • Новости дня
    ФРС США снизила базовую ставку на 25 пунктов

    ФРС США снизила ставку до 4,25-4,5% годовых для стабилизации экономики

    Tекст: Денис Тельманов

    Федеральная резервная система США уменьшила базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых, с целью поддержки экономического роста и контроля инфляции.

    Как сообщает ТАСС, Федеральная резервная система США по итогам недавнего заседания приняла решение снизить базовую ставку на 25 базисных пунктов, установив новый диапазон в 4,25–4,5% годовых. Это решение направлено на поддержку стабильного экономического роста и контроль над инфляцией. В сообщении ФРС отмечается, что комитет будет учитывать поступающие экономические данные и риски при дальнейших корректировках ставки.

    Федеральный комитет по операциям на открытом рынке США (FOMC) заявил: «В поддержку своих целей FOMC принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов, до 4,25–4,5%». В дальнейшем комитет будет оценивать поступающие данные для принятия решений о возможных корректировках.

    Согласно прогнозам FOMC, в 2025 году ставка будет снижена до 3,75–4,0%, а средняя ключевая ставка на этот год была пересмотрена вверх до 3,9% с предыдущего прогноза в 3,4%. Следующее заседание ФРС по ставке намечено на 29 января 2025 года.

    В обновленных экономических прогнозах ФРС повысила прогноз роста ВВП США на 2024 год до 2,5% с 2,0%, на 2025 год до 2,1% с 2,0%, сохранив на 2026 год на уровне 2,0% и снизив на 2027 год до 1,9% с 2,0%. Прогноз по инфляции также был повышен: на 2024 год до 2,4% с 2,3% и до 2,5% с 2,1% в 2025 году.

    Кроме того, ФРС понизила прогноз по безработице на 2024 год до 4,2% с 4,4%, сохранив на 2026 год на уровне 4,3% и повысив на 2027 год до 4,3% с 4,2%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в третьем квартале этого года Китай и Япония избавились от значительной доли американских облигаций, что связано с изменениями в политике США и снижением ставки ФРС. Американский доллар слабеет к основным мировым валютам на фоне новостей об избрании Скотта Бессента кандидатом на пост министра финансов США. Президент США Джо Байден может пойти на авантюрные санкции против российской нефти, которые приведут к коллапсу на рынке, разгонят инфляцию в Штатах и увеличат стоимость барреля нефти до 200 долларов.

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