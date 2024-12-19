Минкоммерция Китая осудило санкции ЕС против китайских компаний, внесенных в списки

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает ТАСС, Министерство коммерции Китая призвало Евросоюз пересмотреть свою политику внесения китайских компаний в санкционные списки. Это заявление последовало после введения ЕС новых санкций против России, затронувших также китайские предприятия.



В пресс-релизе министерства говорится, что Китай считает такие меры вредными для законных интересов своих компаний и противоречащими духу стратегического партнерства между странами. Пекин настоятельно требует, чтобы ЕС прекратил эту практику и сосредоточился на поддержке взаимовыгодных экономических связей.

Минкоммерции Китая подчеркнуло, что всегда выступало против односторонних санкций, которые не поддерживаются международным правом и не санкционированы Советом Безопасности ООН. Ведомство выразило уверенность, что действия ЕС оказывают негативное влияние на торгово-экономические отношения между Китаем и Европой.

Ранее в санкционный список ЕС были внесены три китайские компании – Juhang Aviation Technology, Redlepus TSK Vektor Industrial и Xiamen Limbach Aviation Engine. Им предъявлены обвинения в производстве беспилотников, которые используются в зоне СВО, а действия ЕС включают блокировку их активов и запрет на взаимодействие с европейским бизнесом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия расширила санкционный список для России, добавив 20 нефтяных танкеров и две компании из Дубая, которые, по мнению британских властей, поддерживают российский энергетический сектор расширила. Министерство иностранных дел Китая предупредило, что использование США торговли в качестве инструмента давления может нарушить глобальные производственно-поставочные цепочки и в конечном итоге навредить самим Штатам, на фоне призывов провести проверку китайского чеснока.

