Китай призвал США не смешить окружающих проверками чеснока

Tекст: Мария Иванова

Китай выразил обеспокоенность в связи с действиями США, направленными на усиление контроля импортируемого чеснока из Китая, и заявил, что такая политика может навредить самим США, передает ТАСС.

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин подчеркнула, что превращение торгово-экономических вопросов в оружие несет угрозу для стабильности глобальных производственно-поставочных цепочек.

Мао Нин отметила, что обобщение концепции национальной безопасности и использование этого как оправдания для торговых санкций лишь увеличит риски для глобальных цепочек поставок. Она призвала американских политиков в их высказываниях «руководствоваться большим смыслом и рациональностью, чтобы не смешить окружающих».

Это заявление последовало за инициативой сенатора Рика Скотта, который обратился к министру торговли США Джине Раймондо с просьбой расследовать возможные угрозы национальной безопасности, связанные с импортом китайского чеснока.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул отсутствие победителей в торговых войнах и выразил надежду на стабилизацию отношений с США с помощью диалога и сотрудничества.

Между тем советник по национальной безопасности Японии Акихиса Нагасима заявил, что страна должна подготовиться к возможным тарифам, которые Дональд Трамп планирует ввести против Китая, Канады и Мексики.