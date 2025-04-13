Во Франции увеличилось количество недовольных Макроном и Байру

Ipsos: Во Франции доля недовольных Макроном достигла 70%

Tекст: Дарья Григоренко

Опрос, проведенный компаниями Ipsos и CESI Ecole d'Ingenieurs для издания La Tribune de Dimanche, показал, что 70% французов не одобряют политику Макрона. Это на 1 процентный пункт больше по сравнению с прошлым месяцем. Количество сторонников президента снизилось на 1 процентный пункт и составило 26%, остальные участники опроса не смогли определиться с ответом, передает ТАСС.

Отмечается, что недовольство политикой Байру выразили 67% респондентов, что на 3 процентных пункта больше, чем месяц назад. На данный момент 24% французов поддерживают Байру, что на 1 процентный пункт меньше по сравнению с предыдущим месяцем.

Причины таких изменений не уточняются. Аналитики отмечают, что опрос проводился после вынесения судебного приговора по делу о парламентских ассистентах партии «Национальное объединение».

Несмотря на вынесенный приговор, рейтинг Марин Ле Пен практически не изменился. Ее поддерживают 33% опрошенных (плюс 2 п.п.), а не поддерживают 50% (плюс 1 п.п.). Жордан Барделла, формальный глава «Нацобъединения», получил 34% положительных отзывов. Бывший премьер-министр Эдуар Филипп, министр внутренних дел Брюно Ретайо и экс-премьер Габриэль Атталь остаются основными конкурентами Ле Пен и Барделлы в возможных выборах.

1 апреля политолог Александр Рар рассказал газете ВЗГЛЯД, как приговор Ле Пен расколол Европу.

Напомним, Ле Пен приговорили к четырем годам лишения свободы и дисквалификации в избирательных правах на пять лет. Парижский суд признал ее виновной в растрате средств Европарламента. Глава французских правых назвала вердикт в отношении себя и своих соратников «черным днем для демократии» и пообещала бороться до конца.

Ранее сообщалось, что рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона вырос на пять пунктов до 27% в марте на фоне беспокойства граждан страны из-за международных кризисов.