Рейтинг одобрения Макрона вырос на 5 пунктов на фоне международных кризисов

Tекст: Дарья Григоренко

Опрос, проведенный Ipsos-Cesi для газеты La Tribune Dimanche, показал, что рейтинг одобрения Макрона вырос на 5 пунктов. По последним данным, его поддержка достигла 27% в марте. Этот рост связывается с растущей обеспокоенностью граждан Франции из-за международных кризисов, таких как ситуация на Украине и в Ближнем Востоке, пишет Bloomberg.

Согласно опросу, обеспокоенность международными кризисами вошла в тройку главных проблем для 33% респондентов, что значительно выше по сравнению с 17% в феврале.

На фоне роста рейтинга Макрона, поддержка премьер-министра Франции Франсуа Байру немного снизилась, упав на 2 пункта до 25%, отмечает опрос Ipsos. Опрос проводился среди 1000 взрослых в период с 12 по 14 марта, с погрешностью около 2,7 пункта.

8 марта в центре Парижа прошла акция протеста против планов Макрона отправить военных на Украину, участники выражали недовольство возможным военным вмешательством и призывали к выходу Франции из ЕС.