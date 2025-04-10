Tекст: Мария Иванова

Российский хоккеист Александр Овечкин поделился своими впечатлениями от установления нового снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает РИА «Новости». В матче против «Нью-Йорк Айлендерс», который прошел 6 апреля, Овечкин забросил 895-ю шайбу в регулярных чемпионатах, обогнав предыдущего рекордсмена Уэйна Гретцки с 894 голами. Овечкин отметил, что установление этого рекорда стало самым важным событием в его жизни.

В шоу «Доброе утро, Америка» Овечкин выразил благодарность за поддержку, которую он получил от Гретцки, назвав его великим игроком. «Это был колоссальный момент для хоккея, для меня, для »Кэпиталз«, для всех болельщиков, очевидно, для моей семьи», – сказал Овечкин, добавив, что для него было честью побить рекорд такой легенды, как Гретцки. Он также выразил удивление и восторг по поводу достижения, заявив, что до сих пор не может поверить, что это произошло.

Овечкин также обратился к молодым хоккеистам с советом не отступать от своих мечтаний. Он подчеркнул важность упорной работы и прислушивания к советам семьи, родителей и тренеров. «Если у вас есть мечта, дерзайте, потому что никогда не знаешь, что произойдет», – отметил Овечкин, побуждая молодежь стремиться к достижению новых высот.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Президент США Дональд Трамп также оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, заявление Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине как о великом спортсмене стало признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.