Tекст: Мария Иванова

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который назвал капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом, передает РИА «Новости».

Трамп заявил это после того, как Овечкин установил новый рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Журова считает, что такие высказывания свидетельствуют о признании силы российского спорта и являются ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.

Депутат подчеркнула, что слово «великий» применительно к Овечкину связано с его невероятным достижением в хоккее. Она также выразила восхищение рекордом Овечкина, отметив, что он долго шел к этому успеху и проделал огромную работу. По ее мнению, здравые люди, спортсмены и политики не могут не восхищаться такими достижениями в спорте.

Депутат также отметила, что в НХЛ искренне восхищаются российскими игроками и их рекордами, такими как у Овечкина. Журова считает, что такие успехи российских спортсменов позитивно влияют на осознание мирового сообщества.

По словам Журовой, заявления Трампа об Овечкине могут вызвать шок в Украине, где, по ее мнению, находятся в «нокауте» от такого признания.

«Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», – отметила она.

Ранее американское посольство в Москве поздравило Овечкина с его новым рекордом, подчеркнув значимость хоккея для сближения России и США и его важность для болельщиков обеих стран.

Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с установлением рекорда, отметив его вклад в развитие хоккея.