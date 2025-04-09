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    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В чем принципиальная разница между русскими и американцами

    Говорят, что русские и американцы похожи; кому-то кажется, что они такие же простые, как мы, а кто-то отмечает, что нас роднят огромные просторы, которые нам пришлось заселять и осваивать. Однако русские, в отличие от американцев, – это народ, спаянный единой судьбой.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев «Родология» подбирается к школам

    Люди, с одной стороны, понимают необходимость консервативного подхода к семье, с другой – не решаются обратиться к традиции, сформировавшей нашу цивилизацию. В образовавшуюся щель проникают различные «учения».

    5 комментариев
    9 апреля 2025, 11:37 • Новости дня

    Журова: Слова Трампа об Овечкине стали нокаутом для Украины

    Tекст: Мария Иванова

    По мнению депутата Госдумы Светланы Журовой, заявление Дональда Трампа о хоккеисте Александре Овечкине как о великом спортсмене стало признанием силы российского спорта и ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.

    Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала слова президента США Дональда Трампа, который назвал капитана команды «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина великим хоккеистом, передает РИА «Новости».

    Трамп заявил это после того, как Овечкин установил новый рекорд по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Журова считает, что такие высказывания свидетельствуют о признании силы российского спорта и являются ударом по тем, кто пытается отстранить Россию.

    Депутат подчеркнула, что слово «великий» применительно к Овечкину связано с его невероятным достижением в хоккее. Она также выразила восхищение рекордом Овечкина, отметив, что он долго шел к этому успеху и проделал огромную работу. По ее мнению, здравые люди, спортсмены и политики не могут не восхищаться такими достижениями в спорте.

    Депутат также отметила, что в НХЛ искренне восхищаются российскими игроками и их рекордами, такими как у Овечкина. Журова считает, что такие успехи российских спортсменов позитивно влияют на осознание мирового сообщества.

    По словам Журовой, заявления Трампа об Овечкине могут вызвать шок в Украине, где, по ее мнению, находятся в «нокауте» от такого признания.

    «Не представляю, что творится на Украине, когда на фоне такого ажиотажа Трамп называет Овечкина великим. Похоже, они находятся в некоем нокауте», – отметила она.

    Ранее американское посольство в Москве поздравило Овечкина с его новым рекордом, подчеркнув значимость хоккея для сближения России и США и его важность для болельщиков обеих стран.

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста с установлением рекорда, отметив его вклад в развитие хоккея.

    7 апреля 2025, 11:53 • Новости дня
    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с историческим рекордом по числу шайб в НХЛ

    Путин поздравил Овечкина с рекордом в НХЛ
    @ Алексей Дружинин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, отметив его вклад в хоккей.

    Президент России Владимир Путин поздравил Александра Овечкина с установлением исторического рекорда по числу заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

    Путин отметил, что Овечкин обошел легендарных мастеров по количеству забитых шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    «В Вашей насыщенной спортивной карьере – победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея. Без сомнения, и нынешнее достижение стало не только Вашим личным успехом, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за ее пределами», – отметил президент.

    «Еще раз поздравляю с этим знаменательным событием. Желаю здоровья, удачи, боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте», – говорится в поздравлении Путина.

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    6 апреля 2025, 21:24 • Новости дня
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    Овечкин после рекордного броска заявил «Русские, мы сделали это!»
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Александр Овечкин, нападающий «Вашингтон Кэпиталз», поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

    На церемонии в честь Овечкина по случаю установления нового рекорда по числу шайб, забитых одним игроком в НХЛ на протяжении карьеры, он выразил благодарность всем, кто поддерживал его за годы спортивной карьеры.

    Овечкин отметил, что успех в хоккее – это результат командной работы, и подчеркнул вклад тренеров, фанатов и всей организации «Кэпиталз». Особенные слова благодарности он адресовал своему соотечественнику Илье Сорокину, позволившему ему забросить рекордную шайбу, сообщает РИА «Новости».

    «Что за день, а! Как я всегда говорил, это командная игра. Тренеры, фанаты, организация – все они мне помогли. Я никогда не думал, что окажусь здесь в качестве лучшего снайпера в истории НХЛ. Спасибо Илье Сорокину, что позволил забросить мне 895-ю шайбу! Спасибо, брат! Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», – сказал Овечкин.

    В воскресенье Овечкин довел общее число своих голов в регулярных чемпионатах НХЛ до 895 в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы в 1487 матчах).

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    6 апреля 2025, 20:52 • Новости дня
    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ

    Овечкин побил рекорд Гретцки, забросив 895-ю шайбу в НХЛ

    Овечкин побил снайперский рекорд НХЛ
    @ AP/TASS

    Tекст: Ольга Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин из «Вашингтон Кэпиталз» забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, он превзошел достижение Уэйна Гретцки, который был лидером по заброшенным шайбам.

    Овечкин, капитан «Вашингтон Кэпиталз», забросил 895-ю шайбу в своей карьере в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), передает РИА «Новости». Этот гол, который был забит в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», позволил Овечкину обойти легендарного канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги.

    На момент установления рекорда Овечкину 39 лет, и он провел 1487 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, столько же, сколько и Гретцки. Однако Александр сумел забросить на одну шайбу больше, чем его знаменитый предшественник, тем самым став единоличным лидером по количеству голов в истории лиги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Овечкин догнал Уэйна Гретцки по числу забитых шайб в НХЛ, достигнув отметки в 894 гола, и был признан первой звездой игрового дня. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за достижениями Овечкина и активно поддерживает его в спортивных успехах. В то же время Уэйн Гретцки признался, что его русский дед был бы рад узнать, что его достижение превзошел Александр Овечкин.

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    6 апреля 2025, 23:36 • Новости дня
    Гретцки пообещал Овечкину машину за 900 шайб в НХЛ

    Гретцки предложил Овечкину автомобиль за достижение 900 шайб в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Уэйн Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ, после того как Овечкин забросил 895-ю шайбу, установив новый рекорд.

    Уэйн Гретцки, бывший рекордсмен НХЛ по количеству заброшенных шайб, заявил о намерении подарить машину российскому нападающему Александру Овечкину, если тот достигнет отметки в 900 шайб в регулярных чемпионатах, передает РИА «Новости». Гретцки сделал это заявление во время церемонии чествования Овечкина после его 895-й заброшенной шайбы, что позволило россиянину установить новый рекорд лиги.

    Во время прошедшей в воскресенье игры против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин отличился голом на 28-й минуте, несмотря на то что «Вашингтон Кэпиталз» уступили со счетом 1:4. Этот гол стал 895-й заброшенной шайбой для Овечкина в регулярных сезонах, что превзошло прежнее достижение Гретцки.

    Гретцки отметил, что это событие является одним из самых значимых в истории хоккея, и добавил: «Давай к отметке в 900 шайб. Если достигнешь, я, может быть, куплю тебе машину». Овечкин, в свою очередь, пообещал постараться достигнуть этого показателя. Контракт хоккеиста с «Вашингтоном» остается действительным до конца следующего сезона.

    После того как хоккеист Овечкин достиг рекорда Уэйна Гретцки, легендарный канадский спортсмен заявил о своих русских корнях.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    7 апреля 2025, 09:28 • Новости дня
    Американское посольство поздравило Овечкина с рекордом НХЛ

    Посольство США в России поздравило Овечкина с рекордом в НХЛ

    Американское посольство поздравило Овечкина с рекордом НХЛ
    @ Антон Новодережкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американское посольство в Москве поздравило Александра Овечкина с новым рекордом в НХЛ, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметило его значимость для болельщиков обеих стран.

    Посольство США в России в своем Telegram-канале выразило поздравления россиянину Александру Овечкину, капитану хоккейного клуба «Вашингтон».

    «Вчера Александр Овечкин стал лучшим снайпером в истории НХЛ, забив свой 895-й гол и превзойдя рекорд великого Уэйна Гретцки. Это достижение – гордость для болельщиков наших стран и одновременно часть богатого наследия североамериканского хоккея», – говорится в сообщении американского посольства.

    В посольстве отметили, что хоккей давно стал мостом между Россией и США. Дипломаты подчеркнули важность российского вклада в НХЛ и влияние американских тренеров на развитие хоккея как вида спорта. «Российские игроки блистали в НХЛ десятилетиями, а американские тренеры и клубы вдохновляли новых звезд на рекорды», – указали в дипмиссии.

    Дипломаты также выразили радость по поводу не только рекорда Овечкина, но и значимости спорта как средства для взаимопонимания. Они пожелали Александру Овечкину дальнейших успехов в карьере.

    В воскресенье, в матче против «Нью-Йорк Айлендерс», российский хоккеист забросил шайбу, которая сделала его абсолютным рекордсменом НХЛ по числу голов, обойдя Уэйна Гретцки с 895 забитыми шайбами на счету.

    Представитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина.

    Нападающий и капитан «Вашингтона» стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

    Коментарии (0)
    7 апреля 2025, 08:59 • Новости дня
    Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
    Мировые СМИ оценили «чудо Овечкина»
    @ Geoff Burke/Imagn Images/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Российский нападающий Александр Овечкин стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Мировые СМИ отметили, что он «совершил невозможное».

    Овечкин установил новый рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), обойдя по количеству голов легендарного канадца Уэйна Гретцки. 6 апреля в матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу, став единоличным рекордсменом лиги. Это достижение получило широкий отклик в мировых СМИ, которые акцентировали внимание на значимости события и личной истории спортсмена, отмечает ТАСС.

    Шведская газета Expressen отметила, что Овечкин совершил «невозможное». «Овечкин совершил невозможное, побил рекорд Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ».

    Газета The Guardian подчеркнула, что Овечкин достиг рекорда раньше, чем кто-либо мог ожидать.

    The Washington Post подчеркнула его уникальные способности снайпера: «С помощью ослепительного кистевого броска абсолютная икона «Вашингтона» забросила шайбу в ворота Сорокина». Издание также заметило, что приезд Овечкина в Вашингтон полностью изменил отношение города к спорту.

    Reuters выпустило материал с заголовком «От трагедии до триумфа. Овечкин оставляет после себя наследие», в котором вспомнило, что Овечкин в десятилетнем возрасте пережил гибель старшего брата в автокатастрофе. Большинство СМИ акцентировали внимание на том, что во время чествования россиянин особое внимание уделил семье.

    Канадский портал Sportsnet обратил внимание на символизм и эмоциональность момента, когда Овечкин отметил свой рекорд, прокатившись по льду на животе. «Именно в этом и заключалась эта погоня – в волне радости, которая прокатилась по арене и за ее пределами, по всей игре, навсегда измененной номером 8».

    Французская газета L'Equipe напомнила о препятствиях, таких как локауты и пандемия, которые могли помешать Овечкину достичь цели раньше. Также газета напомнила, что Овечкин преодолел отметку в 40 голов в этом сезоне, несмотря на травму, заставившую его пропустить 16 матчей.

    Испанская Marca, которая редко освещает хоккейные новости, назвала рекорд «чудом Овечкина» и заявила, что россиянин достиг Эвереста.

    Сам Овечкин выразил благодарность своему одноклубнику Никласу Бэкстрему, сыгравшему ключевую роль в его успехе. Он признался, что испытал сильные эмоции, увидев шведского напарника после исторической шайбы, и отметил, что они поддерживают друг друга с момента начала совместной игры в 2007 году, передает РИА «Новости».

    «Когда я увидел Ники, мне захотелось плакать. Мы поддерживаем друг друга. Он был большой частью моего успеха, и мы выросли вместе», – отметил он.

    Бэкстрем также признался в эмоциональности момента.

    Овечкин и Бэкстрем вместе играли за «Вашингтон Кэпиталз» и московское «Динамо» во время локаута в НХЛ. В последние годы Бэкстрем восстанавливается после тяжелой травмы бедра, в ноябре 2023 года он временно приостановил карьеру.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

    Коментарии (2)
    6 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Захарова похвалила рекорд Овечкина в НХЛ

    Захарова назвала красивым снайперский рекорд Овечкина в НХЛ

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила достижение российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, установившего новый снайперский рекорд в НХЛ. «Во-первых, это красиво», – написала Захарова в своем Telegram-канале, добавив кадры из матча, где Овечкин забивает рекордную шайбу.

    В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере, превзойдя предыдущий рекорд в 894 шайбы, установленный канадцем Уэйном Гретцки.

    Российский хоккеист поблагодарил всех своих соотечественников, команду и семью за поддержку.

    Коментарии (0)
    6 апреля 2025, 23:53 • Новости дня
    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина

    Останкинская башня отметила рекорд Овечкина, высветив число 895 в честь его голов

    На Останкинской башне зажгли цифру 895 в честь рекорда Овечкина
    @ Игорь Лазорин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Александром Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ, что превысило рекорд Уэйна Гретцки.

    Цифра 895 зажглась на Останкинской телебашне в честь российского хоккеиста Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает РИА «Новости». Этот рекорд ранее считался вечным и принадлежал канадцу Гретцки с показателем 894 шайбы.

    Овечкин достиг отметки 895 голов в воскресенье, забросив шайбу в матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Несмотря на личный успех, его команда «Вашингтон Кэпиталз» проиграла со счетом 1:4. Этот гол стал 39-летнему хоккеисту 895-м в его карьере, которая охватывает 1487 матчей в НХЛ.

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    8 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Овечкин сообщил о награждении за рекорд перед матчем с «Каролиной»

    Tекст: Ольга Иванова

    Хоккеист Александр Овечкин сообщил, что хоккейный клуб «Вашингтон» вручит ему награду за достижение рекорда по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ перед матчем с «Каролиной».

    Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон кэпиталз» планирует наградить своего звездного нападающего Александра Овечкина за его рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах за всю историю НХЛ. Как передает ТАСС, церемония награждения состоится перед домашней игрой с клубом «Каролина Хэррикейнс», которая пройдет 11 апреля и начнется в 02:30 по московскому времени.

    В интервью Первому каналу Овечкин поделился своими эмоциями по поводу достижения: «Прошло только два дня, у нас будет в четверг награждение. Самый главный подарок – это то, что мы это все сделали. Мы все счастливы, все живы-здоровы. Остальное – посмотрим». Эти слова свидетельствуют о его удовлетворении не только личным успехом, но и командными достижениями.

    Такое внимание со стороны клуба подчеркивает значимость вклада Овечкина в историю «Вашингтона» и его роль в продвижении команды на уровне НХЛ. Ожидается, что церемония перед матчем станет важным событием для клуба и его болельщиков, а также подчеркнет значимость рекорда, установленного известным хоккеистом.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ за всю историю лиги, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Коментарии (0)
    8 апреля 2025, 23:47 • Новости дня
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    Трамп назвал Овечкина великим после рекорда в НХЛ
    @ Gerry Angus/Icon Sportswire/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп высоко оценил достижение капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который стал абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб.

    «Великий джентльмен только что побил рекорд Уэйна Гретцки. Уэйн Гретцки был великим, но у нас есть еще один великий, который только что побил рекорд», – приводит слова президента США РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 895-й гол в НХЛ, установив новый снайперский рекорд, превзойдя достижение Уэйна Гретцки. Гретцки признался, что его русский дедушка был бы рад узнать о том, что достижение внука превзошел Овечкин. Мировые СМИ отметили, что Овечкин «совершил невозможное», став абсолютным рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб. Президент России Владимир Путин в телеграмме поздравил хоккеиста.

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    7 апреля 2025, 08:12 • Новости дня
    Овечкина признали единственной звездой игрового дня НХЛ

    Овечкин стал первой и единственной звездой дня в НХЛ, обойдя Гретцки по числу голов

    Tекст: Мария Иванова

    Александр Овечкин, нападающий и капитан «Вашингтона», стал единственной звездой игрового дня НХЛ, забив 895-й гол и установив новый рекорд регулярных чемпионатов, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Овечкин был признан первой и единственной звездой игрового дня в НХЛ, сообщает ТАСС.

    В гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» он забросил шайбу, благодаря чему стал рекордсменом по числу голов в регулярных чемпионатах лиги, обойдя Уэйна Гретцки. Теперь на счету Овечкина 895 заброшенных шайб.

    Александру Овечкину 39 лет, он был задрафтован «Вашингтоном» в 2004 году под общим первым номером. С того времени он постоянно выступает за столичный клуб. За свою карьеру Овечкин трижды становился самым ценным игроком регулярного чемпионата, девять раз – лучшим снайпером, трижды получал приз «Тед Линдсей эворд» и один раз – «Арт Росс трофи». В 2018 году он привел «Вашингтон» к победе в Кубке Стэнли, который стал первым в истории клуба.

    На международной арене Овечкин также добился значительных успехов. В составе сборной России он трижды становился чемпионом мира и завоевывал серебряные и бронзовые медали мировых первенств. Овечкин также трижды принимал участие в Олимпийских играх, где его команда достигала различных стадий, но не сумела завоевать медали.

    Предстаитель МИД Мария Захарова прокомментировала достижение Александра Овечкина, который побил рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ, забросив 895-ю шайбу в карьере.

    На Останкинской телебашне появилась цифра 895, символизирующая рекордное количество шайб, заброшенных Овечкиным в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Между тем Уэйн Гретцки заявил, что подарит Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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    8 апреля 2025, 12:18 • Новости дня
    В НХЛ оценили шансы Овечкина забить 1000 голов

    Вице-комиссионер НХЛ Дэйли оценил возможность Овечкина забить 1000 голов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли выразил мнение о возможности Александра Овечкина забить 1000 голов в лиге, отметив важность времени, которое хоккеист может продолжить играть.

    В эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским вице-комиссионер НХЛ Билл Дэйли обсудил возможность достижения Александром Овечкиным отметки в 1000 голов в Национальной хоккейной лиге. На вопрос о том, сможет ли российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» достичь этой цели, Дэйли ответил, что Овечкин определенно способен на это.

    Однако, по словам Дэйли, ключевым фактором является продолжительность карьеры Овечкина в лиге. Вице-комиссионер отметил, что все зависит исключительно от желания Овечкина продолжать играть в НХЛ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Овечкин забил 894-ю шайбу и повторил рекорд Гретцки в НХЛ. Национальная хоккейная лига аккредитовала российских журналистов на рекордный матч Овечкина. Фанаты оставили Овечкину более 25 тыс. писем поддержки.

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    8 апреля 2025, 09:59 • Новости дня
    Тарпищев заявил о вероятности участия Овечкина в Олимпиаде 2026 года
    Тарпищев заявил о вероятности участия Овечкина в Олимпиаде 2026 года
    @ Nick Wass/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Шамиль Тарпищев выразил уверенность в участии российской хоккейной сборной в Олимпиаде 2026 года благодаря поддержке международных спортивных федераций.

    Сборная России по хоккею имеет перспективы участия в Олимпийских играх 2026 года в Италии, сообщает ТАСС. Такое мнение выразил член Международного олимпийского комитета и глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. Он отметил, что ведущие зимние международные федерации заинтересованы в участии российских спортсменов.

    Ранее ТАСС сообщал, что Международная федерация хоккея (IIHF) ожидает решения по участию сборной России в апреле. Несмотря на продление санкций против российских и белорусских команд на сезон 2025/26, возможны изменения в случае изменения политической ситуации. В случае недопуска России ее место займет команда Франции.

    Олимпиада 2026 года пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. МОК пока не допускает российских спортсменов до командных видов спорта, даже в нейтральном статусе. В марте Кирсти Ковентри из Зимбабве была избрана президентом МОК и вступит в должность 24 июня, до этого времени комитетом будет руководить немец Томас Бах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с установлением рекорда по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

    Американское посольство в Москве также поздравило Овечкина, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США.

    Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин выразил поддержку идее проведения матча между НХЛ и КХЛ, обсуждаемой президентами России и США.

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    7 апреля 2025, 11:12 • Новости дня
    КХЛ решила увеличить потолок зарплат до 950 млн рублей с 2026 года

    Tекст: Мария Иванова

    Континентальная хоккейная лига планирует увеличить потолок зарплат клубов до 950 млн рублей с сезона-2026/27, а через год довести его до 1 млрд рублей.

    Континентальная хоккейная лига (КХЛ) увеличит потолок зарплат до 950 млн рублей начиная с сезона-2026/27, передает ТАСС. Президент лиги Алексей Морозов сообщил, что это повышение составит 50 млн рублей по сравнению с текущим уровнем.

    На данный момент потолок зарплат для каждого клуба в КХЛ составляет 900 млн рублей. Морозов также добавил, что в сезоне-2027/28 планируется дальнейшее повышение потолка зарплат до 1 млрд рублей.

    Кроме того, Морозов заявил, что состав участников лиги в сезоне-2025/26 останется неизменным, как и в текущем сезоне. Все 23 клуба подтвердили свое участие, предоставив финансовые гарантии, и лига приняла заявки на пять лет вперед.

    Ранее капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал идею проведения матча между НХЛ и КХЛ, который обсуждался президентами России и США, назвав его первым шагом на снятие неспортивных ограничений для спортсменов.

    Между тем в понедельник американское посольство в Москве поздравило Овечкина с новым рекордом в НХЛ, подчеркнув, что хоккей сближает Россию и США, и отметив его значимость для болельщиков обеих стран.

    Овечкин поблагодарил российских болельщиков после достижения рекордного числа шайб в истории НХЛ.

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    7 апреля 2025, 13:14 • Новости дня
    Песков: Путин пока не звонил Овечкину, но поздравил его телеграммой

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина с рекордом в телеграмме, высоко оценив его спортивные достижения, хотя телефонного разговора с ним пока не состоялось, сообщил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков отметил, что сам факт отправки телеграммы свидетельствует о высокой оценке президента спортивных успехов Овечкина. Он подчеркнул: «Пока по телефонному разговору с Овечкиным вам ничего рассказать не можем, его не было пока. Но, с другой стороны, сама по себе телеграмма поздравительная от главы государства свидетельствует действительно о том, что президент высоко ценит спортивные результаты Овечкина», передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также добавил, что в Кремле поздравляют Овечкина с его рекордом, подчеркивая радость за его успехи как одного из ведущих российских спортсменов. «Все мы, конечно, радуемся, его поздравляем», – добавил Песков.

    Ранее нападающий и капитан «Вашингтона» установил новый рекорд регулярных чемпионатов НХЛ, когда забил 895-й гол, обойдя канадца Уэйна Гретцки.

    Сам Гретцки заявил, что подарит Александру Овечкину машину, если тот достигнет 900 шайб в НХЛ.

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