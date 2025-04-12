Сбитый летчик F-16 на Украине был награжден тремя орденами

Tекст: Вера Басилая

Украинский летчик Павел Иванов, которому было 26 лет, погиб в результате катастрофы истребителя F-16. Иванов, переучившийся на F-16 с Су-25, был награжден тремя орденами за свои достижения в военной авиации, пишет «Российская газета».

По данным «Военного обозревателя», причиной крушения самолета стал сбой системы опознавания «свой-чужой» на поставленных Украине самолетах. Предполагается, что истребитель был сбит собственной противовоздушной обороной. По предварительным данным, истребитель долгое время уходил от зенитных ракет, но третья ракета все же поразила его. В причинах катастрофы разбирается специальная комиссия.

Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.

На Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, и еще больше пилотов проходят подготовку за рубежом.