Проведите эксперимент: спросите детей, читавших роман Даниэля Дефо, кем был Робинзон Крузо? Я задавал этот вопрос и взрослой аудитории, и мне говорили, что Робинзон был моряком, любителем приключений и купцом, но почти никто не вспоминал, что он был работорговцем.8 комментариев
Сбитый летчик F-16 на Украине был награжден тремя орденами
Летчик ВВС Украины Павел Иванов погиб в результате катастрофы F-16, сбитого собственной ПВО из-за неработающей системы опознавания, он был награжден тремя орденами, пишут СМИ.
Украинский летчик Павел Иванов, которому было 26 лет, погиб в результате катастрофы истребителя F-16. Иванов, переучившийся на F-16 с Су-25, был награжден тремя орденами за свои достижения в военной авиации, пишет «Российская газета».
По данным «Военного обозревателя», причиной крушения самолета стал сбой системы опознавания «свой-чужой» на поставленных Украине самолетах. Предполагается, что истребитель был сбит собственной противовоздушной обороной. По предварительным данным, истребитель долгое время уходил от зенитных ракет, но третья ракета все же поразила его. В причинах катастрофы разбирается специальная комиссия.
Воздушные силы Украины сообщили о гибели пилота истребителя F-16, не уточнив судьбу самолета.
На Украине находятся несколько подготовленных для пилотирования F-16 летчиков, и еще больше пилотов проходят подготовку за рубежом.