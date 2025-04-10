Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».0 комментариев
ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область
ВСУ попытались оставить позиции в Горнале и Олешне, но их обстреливали заградотряды
Отдельные группы ВСУ стремятся покинуть свои позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую область, несмотря на наличие украинских заградотрядов, применяющих артиллерию и БПЛА против отступающих.
Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки самовольно покинуть свои позиции в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, чтобы перебраться в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российских силовых структур.
По словам источника агентства, российские бойцы продолжают вести операции по освобождению указанных населенных пунктов. Некоторые группы украинских военных пытаются отступить, но встречают сопротивление со стороны собственных же заградительных отрядов.
Украинские заградотряды, как уточняется, используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обстрела отступающих солдат.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Сообщалось, что ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Также ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.