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    Целью британской политики в Европе всегда было разрушение любых признаков сотрудничества между такими державами, как Германия, Франция и Россия. Но это не спасло Лондон от утраты своего внешнеполитического могущества. И сегодня положение Британии в мире можно охарактеризовать как «Сингапур на Атлантике».

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    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Овечкин – это русская медиабомба сокрушительной силы

    Лучший хоккеист планеты Александр Овечкин – представитель именно той «мягкой силы», которая негромко, но уверенно сдвигает тектонические пласты политики. Это для наших нытиков он «американский хоккеист». А в Америке для всех – он прежде всего русский.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Чем нынешнее противостояние в США похоже на Гражданскую войну

    Россия, в отличие от европейских стран, однозначно поддержала федеральное правительство Линкольна, видя в сохранении единства США, по словам канцлера Горчакова, «существенный элемент всеобщего политического равновесия».

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    10 апреля 2025, 10:05 • Новости дня

    ВСУ пытались сбежать из Горналя и Олешни в Сумскую область

    ВСУ попытались оставить позиции в Горнале и Олешне, но их обстреливали заградотряды

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Отдельные группы ВСУ стремятся покинуть свои позиции в Горнале и Олешне Курской области и сбежать в Сумскую область, несмотря на наличие украинских заградотрядов, применяющих артиллерию и БПЛА против отступающих.

    Отдельные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) предпринимают попытки самовольно покинуть свои позиции в районах села Горналь и хутора Олешня в Курской области, чтобы перебраться в Сумскую область. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, полученную от российских силовых структур.

    По словам источника агентства, российские бойцы продолжают вести операции по освобождению указанных населенных пунктов. Некоторые группы украинских военных пытаются отступить, но встречают сопротивление со стороны собственных же заградительных отрядов.

    Украинские заградотряды, как уточняется, используют артиллерию и беспилотные летательные аппараты для обстрела отступающих солдат.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку бегства украинских морпехов из сумской Басовки. Сообщалось, что ракетным ударом уничтожена радиолокационная станция ВСУ в Сумской области. Также ВСУ безуспешно атаковали на сумском направлении.

    9 апреля 2025, 13:55 • Новости дня
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    Минобороны заявило об атаке Украины на «Турецкий поток»
    @ krasnodar-tr.gazprom.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины ночью атаковали обеспечивающую «Турецкий поток» компрессорную станцию «Кореновская» и газораспределительную станцию «Темрюк» на Кубани с помощью беспилотников, все дроны сбиты, сообщили в Министерстве обороны.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, с 23:38 8 апреля до 1:26 9 апреля ВСУ совершили атаку с использованием восьми беспилотных летательных аппаратов на компрессорную станцию «Кореновская» в Краснодарском крае. Все дроны были сбиты средствами ПВО и огневыми группами, станции удалось избежать ущерба. Минобороны охарактеризовало эту атаку как намеренное действие со стороны киевского режима против международного энергетического объекта.

    Компрессорная станция «Кореновская» играет важную роль в обеспечении работы экспортного газопровода «Турецкий поток» с мощностью перекачки 31,5 млрд кубометров газа в год.

    Кроме того, около 2:30 9 апреля ВСУ совершили атаку на газораспределительную станцию «Темрюк», обеспечивающую газоснабжение города и порта Темрюк, с использованием двух дронов. Оба аппарата были уничтожены на безопасном расстоянии от объекта.

    Минобороны также отметило, что несмотря на российско-американские договоренности о прекращении на 30 дней ударов по энергетическим объектам, начиная с 18 марта, киевский режим фактически ежедневно продолжал атаки на российскую энергетическую инфраструктуру.

    Ранее в марте российские средства ПВО перехватили украинский ударный БПЛА вблизи нефтестанции «Кропоткинская», предотвратив атаку на объект международной энергетической инфраструктуры.

    В Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 11:31 • Новости дня
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    Захарова назвала «циничной и лживой» реакцию Зеленского на удар по Кривому Рогу
    @ Владимир Песня/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД Мария Захарова резко раскритиковала реакцию Владимира Зеленского на удар российских войск по ресторану в Кривом Роге, где проводилось совещание командиров ВСУ.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала лживой реакцию главы киевского режима Владимира Зеленского на удар, нанесенный россиянами по месту проведения совещания командиров ВСУ и иностранных наемников, передает ТАСС.

    Захарова заявила, что 4 апреля российские вооруженные силы совершили высокоточный ракетный удар с фугасным снаряжением по ресторану «Магеллан» в Кривом Роге, где проходило совещание командиров соединений ВСУ с участием западных инструкторов. По ее мнению, реакция Зеленского на это событие была в «высшей степени циничной и лживой».

    По ее словам, поражение объектов и гибель гражданского населения в Кривом Роге стали следствием практики киевского режима размещать системы ПВО вблизи жилых домов и их полное непрофессиональное применение.

    Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что действия украинской системы противовоздушной обороны привели к гибели гражданского населения в Кривом Роге.

    Российское Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    9 апреля 2025, 11:03 • Новости дня
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    Китай опроверг участие своих военнослужащих в конфликте на Украине
    @ ANDRES MARTINEZ CASARES/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Линь Цзянь подчеркнул, что правительство Китая настоятельно рекомендует своим гражданам держаться подальше от зон вооруженного конфликта, включая Украину, и не участвовать в военных действиях ни на одной из сторон, передает ТАСС.

    Он отметил, что китайским гражданам категорически не рекомендуется вовлекаться в боевые действия в любой форме.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы захватили в плен двух граждан Китая.

    Бывший госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил Москву в возможном использовании северокорейских войск против Украины, он заявил, что 10 тыс. военнослужащих КНДР уже находятся в России.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР предполагает сотрудничество во всех областях, что не должно никого ни пугать, ни заботить.

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    10 апреля 2025, 02:07 • Новости дня
    Monde: Уничтожено главное производство боеприпасов ВСУ в Сумской области

    Monde сообщила об уничтожении заводов «Звезда» и «Импульс» в Шостке

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный объект по производству боеприпасов в Шостке на Украине был уничтожен, пишет Monde, ссылаясь на украинского офицера Антона Сербина, который отметил, что это был ключевой производственный центр.

    Газета Monde сообщила, что в Сумской области Украины уничтожен главный объект по производству боеприпасов. Со ссылкой на украинского офицера Антона Сербина издание отмечает, что данный объект играл важнейшую роль в обеспечении Вооруженных сил Украины.

    В статье говорится о городе Шостка, который считается основным промышленным центром по производству взрывчатых веществ и боеприпасов на Украине. В городе расположены заводы «Звезда» и «Импульс», где производятся порох и детонаторы. Эти предприятия в 2024 году неоднократно подверглись атакам, в том числе 31 декабря.

    Антон Сербин подчеркнул: «Наш главный национальный производственный объект по производству боеприпасов был уничтожен».

    Удары по объектам украинской инфраструктуры начались с 10 октября 2022 года, после теракта на Крымском мосту, ответственность за который, по мнению российских властей, несут украинские спецслужбы.

    Целями атак становятся объекты оборонной промышленности и военного управления. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    Группировка войск «Север» нанесла поражение формированиям ВСУ в районах Краснополье, Проходы, Турья и Миропольское Сумской области, сообщало издание.

    Российские войска после освобождения Басовки в Сумской области продвинулись к Локне и Юнаковке, перерезая пути снабжения украинских сил. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотных летательных аппаратов в Сумскую область для удержания села Гуево в Курской области.

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    9 апреля 2025, 22:08 • Новости дня
    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России

    Российские системы ПВО уничтожили 19 украинских БПЛА над Крымом и тремя областями

    ПВО уничтожила 19 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    @ Валентин Капустин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 19 украинских дронов в четырех регионах России, включая Крым, Брянскую, Калужскую и Курскую области, сообщило Министерство обороны России.

    Как следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны, в период с 20:15 до 21:10 по московскому времени российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них девять дронов были сбиты над Брянской областью, шесть – над Калужской областью, три – над территорией Республики Крым и один – над Курской областью.

    Минобороны сообщало, что средства ПВО за ночь сбили 158 украинских беспилотников, большую часть уничтожили над Краснодарским краем.

    Фрагменты украинских беспилотников обнаружили в нескольких районах Краснодарского края.

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    9 апреля 2025, 13:06 • Новости дня
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    Минобороны заявило о четырех новых ударах Украины по объектам энергетики России
    @ AP/TASS

    Tекст: Мария Иванова

    За прошедшие сутки ВСУ четырежды атаковали объекты российской энергетики, сообщили в Минобороны.

    Киевский режим в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжил односторонние атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Так, в Курской области 8 апреля в 8:18 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва проводов в пролетах опор отключилась высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электричества остались жители села Большое Солдатское.

    В тот же день в 13:20 в результате обстрела ВСУ произошло отключение высоковольтной линии филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Электричества лишились жители сел Камышное и Крупец в Беловском районе, отметили в Минобороны.

    В Запорожской области 8 апреля в 22:39 из-за атаки украинского ударного беспилотника Ботиевской ветровой электростанции была повреждена энергетическая установка, в итоге станция снизила рабочую мощность на 3,25 МВт.

    В Ростовской области 9 апреля в 3:50 после атаки украинского дрона была отключена высоковольтная линия филиала ПАО «Россети Юг» – «Ростовэнерго». Без электричества остались порядка 400 потребителей в Каменском районе.

    Накануне Минобороны заявило о двух новых ударах Украины по энергообъектам России. Днем ранее оборонное ведомство заявило о шести новых ударах Украины по объектам энергетики России.

    Как отметила в среду официальный представитель МИД Мария Захарова, киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной.

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    9 апреля 2025, 23:02 • Новости дня
    Нанесен удар по пункту размещения ВСУ в Днепропетровске

    Подполье сообщило об ударе по зданию с 150 украинскими военными в Днепропетровске

    Tекст: Вера Басилая

    По административному зданию в Днепропетровске, где находились до 150 украинских военных, был нанесен удар, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Днепропетровске был нанесен удар по административному зданию, где размещались украинские военные. Координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что «зафиксировано попадание в административное здание, где размещались военные. Предварительно, в помещении находилось до 150 человек». Лебедев уточнил, что эти военнослужащие были молоды и хорошо экипированы, передает РИА «Новости»,

    Кроме того, Лебедев ранее информировал о поражении военных объектов в Новокодацком районе Днепропетровска. Удары были нанесены по месту сборки и настройки беспилотных летательных аппаратов и предприятию, выпускающему детали для ракет реактивных систем залпового огня.

    Минобороны сообщило, что  Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога, используя ракету в фугасном снаряжении.

    Экипаж самолета Су-34 ВКС России успешно поразил пункт временной дислокации ВСУ в приграничном районе Курской области.

    ВС России ударами РСЗО и «Солнцепека» уничтожили укрепления ВСУ у Часова Яра.

    Также ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ.

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    9 апреля 2025, 14:19 • Новости дня
    ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
    ВС России поразили предприятие по производству оперативно-тактических ракет ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение предприятию по производству оперативно-тактических ракет ВСУ, сообщили в Минобороны.

    Кроме того, удары наносились по цехам производства ударных беспилотников и местам их хранения, а также скоплениям живой силы, техники ВСУ и иностранных наемников в 149 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых американских авиабомб JDAM и 333 беспилотника, в том числе 158 вне зоны спецоперации.

    С начала спецоперации уничтожены 660 самолетов, 283 вертолета, 50 612 беспилотников, 601 ЗРК, 22 739 танков и других бронемашин, 1534 боевые машины РСЗО, 23 395 орудий полевой артиллерии и минометов, 33 827 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне ВС России поразили склады ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а днем ранее они поразили пункты управления беспилотниками ВСУ.

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    10 апреля 2025, 00:16 • Новости дня
    ВСУ 28 раз за сутки обстреляли ДНР

    ВСУ обстреляли ДНР 28 раз за сутки, один мирный житель погиб, 12 ранены

    Tекст: Денис Тельманов

    ВСУ за сутки 28 раз обстреляли населенные пункты ДНР, погиб один человек, ранены 12, включая ребенка.

    Вооруженные силы Украины в течение последних суток 28 раз атаковали населенные пункты Донецкой Народной Республики, передает ТАСС. В результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 12 человек получили ранения, среди которых был подросток 2012 года рождения.

    По информации управления по документированию военных преступлений Украины администрации главы и правительства ДНР, в ходе обстрелов было зафиксировано 28 атак вооруженных формирований Украины. Эти нападения привели к повреждению пяти жилых домов и десяти объектов гражданской инфраструктуры в регионе.

    Всего по территории ДНР было выпущено 78 боеприпасов различного типа, что причиняет значительный ущерб мирному населению и инфраструктуре. Представители ДНР продолжают фиксировать и документировать факты подобных обстрелов для последующего расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило, что в результате боевых действий в Донбассе и Запорожской области украинская армия потеряла более 1265 солдат.

    В селе Днепроэнергия на юге ДНР была уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, которая проникла в подвал здания напротив позиций российской армии и начала совершать диверсии.

    Киевский режим продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре, нарушая российско-американские договоренности о прекращении ударов по энергообъектам.

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    9 апреля 2025, 13:15 • Новости дня
    ВСУ с помощью дронов сорвали запуск генераторов в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что из-за атак ВСУ невозможно запустить генераторы для обеспечения жителей электроэнергией.

    По его слвоам, ВСУ активно применяют FPV-дроны в Харьковской области, что не позволяет запустить генераторы, предназначенные для обеспечения электроэнергией местных жителей, передает ТАСС.

    Ганчев добавил, что интенсивность обстрелов делает невозможной эксплуатацию уже закупленных и доставленных генераторов.

    Кроме того, Ганчев добавил, что работники военно-гражданской администрации Купянского района готовы ввести новое оборудование в эксплуатацию, как только интенсивность обстрелов уменьшится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Киев увеличил число расчетов БПЛА на купянском участке. После трехдневных боев в районе Новой Кругляковки в Харьковской области украинские военные покинули свои позиции. Российские войска в результате успешного наступления продвинулись на 300 м, заняв выгодные позиции северо-западнее Липцов, и расширили зону контроля у Волчанска в Харьковской области.

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    9 апреля 2025, 15:03 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли в Курской области более 230 человек и склад боеприпасов

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, танковой, трех десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ около Горналя и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника возле Александрии, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 230 военнослужащих, уничтожены два артиллерийских орудия, два миномета, четыре пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 990 военнослужащих, 405 танков, 331 машину пехоты, 300 бронетранспортеров, 2260 бронемашин, 2652 автомобиля, 597 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне российские войска освободили Гуево в Курской области.

    Утром в среду стало стало известно об ожесточенных боях в курских Горнале и Олешне.

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    10 апреля 2025, 06:29 • Новости дня
    Дроны «Гортензия 7» успешно применили в зоне спецоперации

    Дроны «Гортензия 7» с оптоволокном успешно применили в зоне спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Дроны «Гортензия 7» с гибридной связью успешно прошли испытания в зоне спецоперации, обеспечивая большую дальность и мобильность в сравнении с традиционными оружейными системами.

    Как сообщает ТАСС, десятки оптоволоконных дронов «Гортензия 7» и «Гортензия 10» успешно применяются в зоне специальной военной операции. Новые дроны обладают дальностью оптоволокна от 5 до 30 км, в зависимости от модели. Первая партия уже поставлена и получила положительные отзывы от военнослужащих.

    В конструкторском бюро «Гортензия» отметили, что дроны оснащены гибридной связью с возможностью автоматического переключения между оптоволокном и радиоканалом. Это позволяет дронам продолжать выполнение заданий даже при обрыве оптоволокна, а затем возвращаться для повторного использования.

    «Гортензия 7» отличается компактностью и предназначена для оперативных задач, обеспечивая быстрое развертывание за менее чем три минуты. Аппарат может работать на большей дальности, чем противотанковые управляемые ракеты, и позволяет пилоту оставаться в безопасности. Меньший размер и вес дрона облегчают его транспортировку группой из двух-трех человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в зону специальной военной операции были доставлены первые дроны-камикадзе «Микроб» с искусственным интеллектом . «Народный ВПК» за 2024 год вырос в настоящую силу. Сообщалось, что в России разработан робот-андроид БРЧ-1, предназначенный для участия в боевых действиях.

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    10 апреля 2025, 06:45 • Новости дня
    Пленный рассказал о принуждении 18-летних украинцев к контрактной службе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    ВСУ принуждали молодых украинцев заключать военные контракты, обещая, что их не отправят на передовую, однако они сразу же получали боевые задачи, сообщил пленный украинский солдат Николай Чебанов.

    Как передает РИА «Новости», украинский военнослужащий Николай Чебанов рассказал, что ВСУ вынуждали 18-летних подписывать контракт вместо срочной службы. Чебанов, которому 19 лет и который родом из села Старо-Константиновка Одесской области, отметил, что хотел пройти срочную службу, чтобы затем иметь возможность выехать из Украины. Однако из-за военного положения ему отказали в этом праве.

    Он подчеркнул, что ему обещали службу в части и уверяли, что его не отправят на передовую. «Контракт и мобилизация», – такими словами описал Чебанов ситуацию. Однако после подписания контракта он узнал, что его направят на боевое задание.

    Чебанов добавил, что весь взвод был сформирован из 18-летних контрактников, которые поначалу отказывались идти на линию соприкосновения, не веря обещаниям командования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине приняли решение перебросить молодых бойцов на липцовское направление, чтобы усилить группировку ВСУ. Сообщалось, что украинской молодежи предложили воевать за чизбургеры и различные бонусы для привлечения их в ряды армии. Помимо этого, на Украине также решили завлечь 18-летних в ВСУ при помощи заманчивых предложений, таких как подписка на Netflix на 185 лет.

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    9 апреля 2025, 12:37 • Новости дня
    Песков не стал комментировать заявления Зеленского о якобы пленении граждан Китая

    Tекст: Вера Басилая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков воздержался от комментариев по поводу заявлений Владимира Зеленского о якобы взятии в плен украинскими силами двух граждан Китая.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявления Киева о предполагаемом пленении граждан Китая, передает ТАСС.

    «Я никак не могу прокомментировать эту информацию», – заявил Песков.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинские вооруженные силы якобы взяли в плен двух граждан Китая.

    Китай официально опроверг участие своих военнослужащих в украинском конфликте и призвал граждан избегать любой вовлеченности в боевые действия.

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    9 апреля 2025, 11:57 • Новости дня
    Захарова обвинила Киев в нарушении моратория на удары по энергообъектам России

    Захарова: Киев ежедневно нарушает мораторий на удары по энергетике России

    Tекст: Вера Басилая

    Киевский режим нарушает мораторий, нанося ежедневные удары по энергетической инфраструктуре России, несмотря на соблюдение этого соглашения российской стороной, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Захарова подчеркнула, что российская сторона строго соблюдает запрет на атаки, в то время как Украина игнорирует согласованное с президентами РФ и США соглашение, передает ТАСС.

    Она таже добавила, что любое иностранное присутствие на Украине будет рассматриваться Россией как угроза и может привести к прямому боестолкновению с НАТО. Это заявление касается любых иностранных миссий, независимо от их флага и мандата.

    По ее словам, режим Владимира Зеленского ожидает от европейских союзников конкретных действий по отправке войск, что, по мнению дипломата, приведет к вступлению в конфликт на стороне киевского режима.

    Ранее Мария Захарова заявила об отсутствии у киевского режима политической воли к мирному разрешению конфликта после этих атак.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал удары украинских военных по энергетической инфраструктуре на Кубани саботажем договоренностей между Россией и США.

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