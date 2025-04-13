Ветераны СВО способны усилить российское влияние в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Россия поможет государствам Сахеля повышать свою боеспособность, развивать вооруженные силы и готовить правоохранительные органы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам Лаврова, Россия готова «всячески способствовать наращиванию потенциала объединенных сил государств Сахеля, повышению их боеспособности, боеспособности и национальных вооруженных сил каждой из трех стран, подготовке военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов». Как ранее заявляли в МИД РФ, Москва уже оказывает поддержку «Альянсу государств Сахеля» (АГС) направлением военных специалистов и оборудования.

Особое внимание глава российского МИДа уделил баобабу, который изображен на новом флаге АГС, «Вот этот флаг Альянса... представляет собой полотнище, на котором изображен баобаб. По западно-африканской традиции, как я знаю, это дерево примирения <...>. Поэтому хотел бы пожелать и народам, и в целом нашим странам в первую очередь мирной жизни», – сказал Сергей Лавров.

Но до примирения в Западной Африке еще далеко. Недавно Мали и Алжир разорвали дипломатические отношения и взаимно закрыли друг другу воздушные пространства. Все из-за того, что алжирцы сбили малийский беспилотник турецкого производства, который залетел на территорию Алжира. Беспилотник ничего против собственно Алжира не имел, а преследовал группу сепаратистов туарегов («азавадцев») в рамках крупной наступательной операции армии Мали на севере страны в приграничных с Алжиром районах.

По всей сахельской зоне регулярно случаются и столкновения с различными сепаратистскими и исламистскими группами, и проводятся крупные войсковые операции, в которых страны АГС с недавних пор действуют совместно и трансгранично. При этом активную помощь им оказывают российские военные советники и структуры «Африканского корпуса» МО РФ.

Между тем, Сергей Лавров точно указал на системную проблему обеспечения безопасности стран Сахеля: отсутствие единой схемы оснащения местных вооруженных сил техникой и вооружениями. Сейчас Россия первой на планете признала Альянс субъектом права и теперь, по словам Лаврова, военная и техническая помощь сахельским государствам будет разрабатываться и далее вестись уже на многосторонней основе. Это позволит усилить боеспособность местных армий и сил безопасности в борьбе с экстремизмом и сепаратизмом.

Увеличение боеспособности местных сил – основная стратегия российского военного присутствия в Западной Африке. Никто никогда не ставил задачу заменить российскими советниками и «Африканским корпусом» местные армии. У России уже есть положительный пример того, как именно содействие местным силам привело к прекращению гражданской войны – Центрально-Африканская Республика.

Кроме того, один из потенциальных источников помощи африканским странам – ветераны СВО. Участники специальной военной операции – как офицеры, так и солдаты, и бывшие гражданские добровольцы – обладают уникальным опытом ведения самых современных боевых действий.

Ни одна другая армия мира (за исключением по понятным причинам ВСУ), а тем более ЧВК, такими знаниями и умениями не обладают. Можно уверенно сказать, что лучших инструкторов по вопросам обороны и безопасности, нежели российские ветераны спецоперации, союзникам России в Африке не найти. А ведь нормальное развитие региона упирается прежде всего в вопрос безопасности.

Специальная военная операция перевернула представление о современной войне – как с точки зрения применения только что появившихся систем вооружений, так и с точки зрения тактики действий частей и соединений. И поскольку теория современной войны еще не разработана, то единственными носителями соответствующих знаний являются те, кто совсем недавно воевали на практике – ветераны СВО.

В Сахеле сейчас бурно идет перевооружение армий трех стран Альянса, да и некоторые соседние государства экстренно переходят на новые виды вооружений. Часто это делается бессистемно или при лоббистском вмешательстве производителей вооружений. Поэтому одна из основных задач новой схемы взаимоотношений со странами Альянса – выработка новых принципов комплектации и оснащения местных армий. И делаться это будет не по каким-то случайным критериям. Перспективные планы превращения армий стран Альянса в наиболее современные армии континента будут разработаны с учетом опыта СВО. Рособоронэкспорт уже предложил странам Сахеля соответствующие системы вооружений.

Например, многие страны мира и разрабатывают, и применяют БПЛА, которые стали главной ударной силой современных вооруженных сил. Но только Россия может предложить своим союзникам в африканских странах инструкторов, обладающих реальным опытом координации действий наземных сил и БПЛА в условиях жесткого противодействия противника.

Еще одна важная деталь: подготовка. Ветераны СВО, как показывает практика, переходя «на тренерскую работу», тщательно подходят к подготовке новобранцев. Этим они выгодно отличаются от инструкторов-европейцев, склонных манкировать своими обязанностями и спустя рукава тренировать местных. Недавний печальный опыт румыно-французских ЧВК в ДР Конго показал, что европейские инструкторы подходят больше для тренировки телохранителей и охранников, но не для подготовки настоящих бойцов. Конголезская армия, «тренированная» румынами, бельгийцами и французами, развалилась перед дисциплинированной армией тутси.

Российские же ветераны привыкли к усиленным тренировкам не только силового, но и тактического характера, к созданию боевой слаженности внутри подразделения и оттачиванию разнообразных тактических приемов. Некоторые из них легко переносимы в Африку.

Например, дешевые «одноразовые» мотоциклы в штурмовых группах - обычная тактика для сахельских сепаратистов. Они идеально приспособлены, как и багги, для пустыни и саванны Сахеля. Но в регулярных армиях стран Сахеля такой практики нет, тактически там все завязано на устаревшие моторизованные колонны, которые регулярно попадают в засады использующих мотоциклы туарегов.

Зато в некоторых российских подразделениях на СВО такая штурмовая тактика доведена до совершенства. Этим наработкам легко и быстро могут быть обучены войска союзных нам африканских стран.

Особый вопрос – подготовка руководящих кадров. В российских военных училищах сейчас обучаются сотни африканских курсантов из разных стран. А кроме того, уже есть примеры того, как в этих училищах преподают ветераны спецоперации. Следовательно, опыт СВО африканским военнослужащим Россия может передавать прямо сейчас.

Есть и еще один, не менее важный аспект – чисто человеческий. СВО просто в силу количества привлеченного личного состава уже выявило и выявит еще больше людей настоящей военной косточки, тех, для которых военная профессия и все, что с ней связано – образ жизни. В то же время после окончания спецоперации ВС РФ явно предстоит демобилизация. Кто-то с радостью вернется в мирную жизнь, но кто-то явно захочет продолжить военную службу.

И для тех, кто захочет – будет доступен вполне достойный вариант: служба в качестве инструкторов и разного рода специалистов по безопасности на тех позициях за рубежом, которые важны для продвижения международных интересов России и поддержки ее союзников. В том числе, например, в Африке.