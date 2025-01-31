Почему румыны терпят поражение в Африке

Tекст: Евгений Крутиков

Румынские ЧВК в Конго олицетворяет и возглавляет Хорацио Потра – фигура в Румынии знаменитая. Его называют «румынским Пригожиным». Сравнение несколько натянутое, хотя он даже внешне поразительно похож.

Жизнь Потры – сюжет для голливудского кино. Еще 1992 году молодым человеком он уехал из Румынии служить во французский Иностранный легион. Потом некоторое время трудился начальником личной охраны эмира Катара, работал на австралийского миллиардера румынского происхождения Фрэнка Тимиша и наконец обосновался в Африке.

Сперва он торговал алмазами в Сьерра-Леоне. В начале 2000-х годов эта страна была Меккой для такого рода авантюристов. Можно было просто приехать туда с группой единомышленников и физически захватить рудник. Затем поступил на службу к тогдашнему президенту Центрально-Африканской Республики (ЦАР) Анж-Феликсу Патассе, тренировал его личную гвардию. Когда в ЦАР началась гражданская война, Потра попал в плен к повстанцам, но при помощи французов сумел бежать.

После этого Потра основал в Румынии ЧВК с говорящим названием RALF-ROLE (от «Румынский Иностранный легион») и включился в местную политику на крайне правом ее фланге. Именно эта ЧВК и прибыла в 2022 году в Гому, конголезский город на границе с Руандой, для его защиты от боевиков тутси из группировки М23.

Постепенно присутствие румынских ЧВК в Конго расширялось, пока они не стали главными игроками на этом рынке. Предположительно около тысячи румын, среди которых много бывших бойцов французского Иностранного легиона, до последнего времени выступали в качестве главных инструкторов конголезской армии.

В этом нет никакой политической подоплеки. У Румынии нет ни возможностей, ни амбиций, ни каких-либо интересов в Африке. ЧВК Потры зашла в Конго явно с подачи французов, которые просто «выделили участок», на который сами не претендовали. Чисто бизнес, никаких эмоций.

У Конго богатая история взаимодействий с наемниками из самых разных стран с момента провозглашения независимости в 1960 году.

В ходе многочисленных войн второй половины XX века в Центральной Африке белые наемники (французы, бельгийцы и белые граждане ЮАР) порой играли решающую роль, поскольку африканцы никакими военными навыками не обладали. Особенно это было заметно в период расцвета так называемого героического наемничества (термина ЧВК тогда не существовало). В 1960–1970-х годах небольшой «белый» отряд мог контролировать целые города и провинции.

Национальность или гражданство наемников для местных правителей роли не играли. В частности, работа с такими наемниками – традиционная политика ДР Конго. Киншаса не заключает союзнические договоры с европейскими странами, а предпочитает полагаться на такие вот летучие «белые отряды».

Теперь же эта политика сыграла с конголезцами злую шутку. Командование конголезской армии не было готово к тому, что случится столь быстрая эскалация боевых действий в районе Великих Африканских озер. А главное, оно полагало, что тысяча румын, раскиданных по нескольким тренировочным базам, окажут сопротивление дисциплинированной и мотивированной армии тутси.

Однако в реальности группа румынских наемников, находившаяся в Гоме (примерно 300 человек), организованно сдалась руандийцам – и будет депортирована в столицу Руанды Кигали для дальнейших разбирательств. Скорее всего, их отправят на родину, поскольку на территорию Руанды они не заходили и вреда никому не причинили.

Четыре человека из их числа были ранены в уличных боях в Гоме. Другая группа была разоружена самими конголезцами, поскольку командование местной группировки FC DRK (армии ДР Конго), видимо, решило возложить на белых ответственность за провал обороны. 30-тысячная группировка конголезцев не смогла сдержать наступление 4500 тутси (группировка М23) и продолжает разваливаться на глазах.

После занятия города Гома тутси начали наступление на соседнюю провинцию Южное Киву и ее столицу – полумиллионный город Буваку (до 1960 года – Костерманвилль). Правительство Конго сменило губернатора и командующего армейской группой в регионе Великих Африканских озер, но пока конголезская армия просто разбегается и сдается. В результате в столице ДР Конго в последние несколько дней случились не только погромы с сожжением и разграблением европейских посольств, но и аресты румын, на которых стараются возложить ответственность за поражение.

При этом сам Хорацио Потра 8 декабря прошлого года был арестован в Румынии. Румынские власти считают, что он и его люди возглавляли охрану правого кандидата в президенты Кэлина Джорджеску, а после отмены результатов выборов, на которых Джорджеску сенсационно победил, собирались устроить беспорядки в Бухаресте. А еще Потру обвиняют в сотрудничестве с российской ЧВК «Вагнер» и вообще в «пророссийской» позиции. В частности, он якобы писал в соцсетях, что Румыния должна прекратить поставлять оружие Украине и «вернуть себе» Буковину и часть Одесской области.

В Гоме румынский отряд оказался в меньшинстве и окружении без воли к сопротивлению. По идее, они должны были поддерживать действия конголезской армии, но та просто разбежалась. Хорацио Потра уже сидел в тюрьме в Бухаресте, то есть их частный подрядчик отсутствовал. Командиром объявил себя некий Константин Тимофти, но это вполне может быть псевдоним. Понятно, что при таком раскладе румыны предпочли сдаться.

Другие ЧВК, находившиеся в Конго, также расписались в своей бесполезности. Обучить конголезскую армию теми методами, которые румыны восприняли в Иностранном легионе, попросту невозможно. Конголезцы за всю историю не продемонстрировали достижений в организованной войне.

Французы в колониальную эпоху в таких ситуациях делали ставку на какое-то племя или группу, которая казалась им более способной к госуправлению и военной службе. Алавиты в Сирии, друзы в Ливане, берберы в Алжире, моси в Сахеле. В Бельгийском Конго такой практики не возникло. Поэтому даже диктатор Мобуту предпочитал опираться не на местное население, а на белых наемников.

Крах «румынской миссии» в ДР Конго в таком контексте очень показателен. Это одна из последних попыток европейцев (если считать румынские ЧВК французскими «прокси») и транснационального капитала действовать в Африке старыми колониальными методами. Но времена изменились. В Черной Африке появились самостоятельные силы, и кучка наемников уже не может им противостоять без системного государственного подхода и учета местного менталитета.

То же, кстати, касается и миротворческих миссий ООН, которые в Африке еще ни разу не смогли справиться со своими обязанностями. В том же Гоме сопротивление руандийцам оказали только военнослужащие из ЮАР и Уругвая. Первых просто много. Правительство ЮАР командировало в ДР Конго контингент из 6,5 тыс. человек, а это превышает суммарную численность руандийцев, наступающих вглубь Конго. А уругвайцы неожиданно проявили себя как крепкие бойцы – и забаррикадировавшись на своей базе, стали принимать под охрану беженцев хуту. Один уругвайский офицер погиб.