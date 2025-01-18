Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.18 комментариев
Россия подтвердила содействие безопасности ЦАР
Россия подтвердила готовность укреплять безопасность в ЦАР после визита Туадеры
Россия подтвердила готовность продолжать поддержку Центральноафриканской Республики в обеспечении безопасности, заявил посол Александр Бикантов после визита президента Фостена Арканжа Туадеры.
В ходе официального визита Туадеры в Россию была подтверждена готовность России продолжать содействие в укреплении безопасности в ЦАР, передает РИА «Новости».
Бикантов заявил, что между двумя странами установлены прочные политические отношения и поддерживается активный диалог на высшем уровне.
Посол подчеркнул, что данный диалог требует личных встреч глав государств для обсуждения актуальных вопросов в расширенном межведомственном формате.
По его словам, сфера безопасности и подготовки кадров для ЦАР является одной из наиболее успешно развивающихся областей сотрудничества.
Также Бикантов отметил, что России и ЦАР предстоит повысить уровень экономического партнерства, чтобы он соответствовал достигнутому уровню в политике и безопасности.
Ранее президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались договоренности о сотрудничестве в безопасности, сельском хозяйстве и других секторах.
Министерство природных ресурсов России и министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.