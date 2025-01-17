Существует прекрасное православное понятие – трезвение, смысл которого заключается в бдительности, бодрствовании и воздержанности от резких поступков и высказываний. Вера в свою армию и страну, а также трезвение общества – лучшее, что мы можем пожелать себе в непростые дни начала 2025 года.3 комментария
Президент ЦАР обсудил с Путиным сотрудничество в разных сферах
Президент ЦАР Туадера обсудил с Путиным развитие отношений в безопасности и других сферах
Президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались договоренности о сотрудничестве в безопасности, сельском хозяйстве и других секторах.
Туадера рассказал, что основной акцент в обсуждениях был сделан на вопросах безопасности, однако внимание также было уделено кооперации в других областях, передает ТАСС.
Президент ЦАР уточнил, что стороны рассмотрели возможности сотрудничества в таких секторах, как сельское хозяйство, инфраструктура и горнодобывающая промышленность. Он подчеркнул, что обе страны демонстрируют готовность к развитию партнерства в этих ключевых направлениях.
Накануне в Кремле прошли переговоры Владимира Путина и президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадеры, который находится в России с официальным визитом. Лидеры обсуждали реализацию имеющихся договоренностей и перспективы дальнейшего взаимодействия в политической, торгово-экономической и гуманитарной области.
Министерство природных ресурсов России и министерство шахт и геологии Центрально-Африканской Республики подписали меморандум о сотрудничестве при изучении недр и поиске полезных ископаемых в ЦАР.