Россия заинтересована как можно быстрее закончить войну на Украине дипломатическим путем – но главное здесь слово все-таки «закончить». Не приостановить, не заморозить, не полурешить – а закончить.4 комментария
Минобороны Польши не поддержало отправку войск на Украину
Варшава не поддержала идею отправки польских войск на Украину
Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что ни одна политическая сила страны не поддерживает направление польских войск на Украину, отметив общую позицию в этом вопросе.
Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил, что ни одна из политических сил в Польше не выступает за отправку войск на Украину, информирует РИА «Новости». Он подчеркнул, что это является общей позицией всех политических сил, которая должна объединять страну.
Косиняк-Камыш добавил, что данный вопрос не используется для разделения населения, и в этом вопросе поляки едины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Украина должна смириться с проигрышем в конфликте. Кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц отверг разговоры об отправке немецких военных на Украину. Швейцария выразила готовность отправить 200 миротворцев на Украину.