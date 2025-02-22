Африканец из Магриба задержан в Петербурге с наркотиками

Tекст: Валерия Городецкая

Полицейские из Адмиралтейского района Петербурга задержали африканца из Магриба, подозреваемого в распространении наркотиков, передает РИА «Новости». В его комнате в общежитии на набережной реки Фонтанки был проведен обыск, в ходе которого обнаружили прозрачный пакет с неизвестным веществом весом около 80 граммов. Экспертиза показала, что вещество является синтетическим психостимулятором.

По факту задержания возбуждено уголовное дело по статье, предусматривающей ответственность за незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере. Подозреваемый находится под стражей и ожидает дальнейших следственных действий.

Ранее Солнцевский суд Москвы постановил арестовать гражданина США Уэйна Байерса на 30 суток за попытку контрабанды значительного объема наркотических средств через аэропорт Внуково.

В ноябре Роберт Вудлэнд, имеющий двойное гражданство США и России, частично признал вину в покушении на незаконный сбыт наркотиков через тайники-закладки в Мытищах.