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Капитана авианосца США уволили из-за столкновения с сухогрузом
Капитана авианосца Harry S Truman США сняли с должности после столкновения с сухогрузом
Капитана авианосца Harry S Truman США сняли с должности после столкновения сухогрузом у берегов Египта, из-за утраты доверия к его командным способностям.
Капитан американского авианосца Harry S. Truman, Дэйв Сноуден, был освобожден от должности после столкновения с сухогрузом Besiktas-M у берегов Египта, передает ТАСС. ВМС США сообщили, что решение было принято контр-адмиралом Шоном Бейли, командующим 8-й авианосной ударной группой. В пресс-релизе говорится, что причиной увольнения стало «утрата уверенности в способности командовать».
Пресс-служба ВМС подчеркнула, что капитаны несут высокую ответственность за безопасность матросов и кораблей. «ВМС США предъявляют самые высокие требования к капитанам и принимают меры для привлечения их к ответственности, когда эти требования не выполняются», – сообщается в заявлении.
Сноуден занимал пост капитана этого авианосца с декабря 2023 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, американский авианосец Harry S. Truman столкнулся с панамским сухогрузом Besiktas-M у Порт-Саида, а ранее сообщалось, что истребитель ВМС США F/A-18 был сбит над Красным морем в результате ошибки крейсера USS Gettysburg, входящего в авианосную группу USS Harry S. Truman. Также авианосец Harry S. Truman ушел из Красного моря.