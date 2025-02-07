Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.0 комментариев
Американский авианосец Harry S Truman ушел из Красного моря
Авианосец USS Harry S Truman и эсминец USS Jason Dunham покинули Красное море
Авианосец Военно-морских сил (ВМС) США USS Harry S. Truman и ракетный эсминец USS Jason Dunham завершили двухмесячное участие в операции по охране судов в регионе Красного моря, сообщила пресс-служба командования 6-го флота ВМС США.
Как указали в пресс-службе, после этого они прибыли на базу Суда-Бэй на острове Крит в Греции с рабочим визитом. Отмечается, что главной целью визита является обеспечение технического обслуживания и ремонт кораблей и самолетов. Однако сроки пребывания кораблей на Крите и их дальнейший маршрут пока не уточняются, передает ТАСС.
Авианосная ударная группа во главе с авианосцем USS Harry S. Truman начала выполнять задачи в Красном море 14 декабря. На протяжении операции корабли обеспечивали безопасность судоходства в регионе, выполняя различные боевые задачи.
Отмечается, что авианосная ударная группа авианосца «Гарри Трумэн» начала выполнять задачи в Красном море 14 декабря. О сроках пребывания кораблей на Крите и дальнейшем маршруте не сообщается.
Ранее военно-политическое движение «Ансар Алла» в Йемене заявило о шестой атаке на американский авианосец USS Harry Truman в Красном море, используя крылатые ракеты и беспилотники для нападения на флот США.
Как писала газета ВЗГЛЯД, «Ансар Аллах» атаковали американский авианосец USS Harry Truman и несколько боевых кораблей в северной части Красного моря, а также совершили нападение на авианосец США USS Harry S. Truman и сопровождающие его корабли в Красном море.