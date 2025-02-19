После взрывов в Одессе начались перебои со светом

Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.17 комментариев
Чтобы приблизиться к реальности в оценке нашей грядущей победы, нужно исходить не из благих фантазий, а из тех целей, которые ставит перед собой государство, и из тех средств, которыми оно располагает.17 комментариев
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МИД Китая отказался комментировать возможность отправки миротворцев на Украину
Официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь на брифинге во вторник заявил, что Пекин не отвечает на гипотетические вопросы, сообщает РИА «Новости».
Это заявление было сделано в ответ на вопрос о возможности отправки китайских миротворческих сил на Украину. Он подчеркнул, что Китай последовательно придерживается беспристрастной позиции в отношении украинского кризиса, которую высказывал неоднократно.
Ранее журнал Economist сообщал о предложении американских чиновников в случае прекращения огня на Украине отправить туда иностранные силы, в том числе из неевропейских стран, таких как Китай и Бразилия. Однако Китай воздерживается от комментариев на подобные темы, указывая на свою нейтральную позицию.
Ранее постоянный представитель КНР при ООН Фу Цун заявил, что Китай поддерживает мировые усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.
The Times сообщила, что Британия и Франция поддерживают отправку значительных войск НАТО на Украину при достижении перемирия, в то время как Германия и другие страны выражают несогласие с этой инициативой.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что предметных переговоров о размещении миротворческих контингентов на Украине не проводилось.
В своем Telegram-канале он указал, что атаку ВСУ на нефтеперекачивающую станцию «Кропоткинская» в Краснодарском крае можно сравнить с укусом хозяина бешеным животным.
По его словам, атакованная станция принадлежит Каспийскому трубопроводному консорциуму (КТК), который обеспечивает транспортировку нефти по магистральному нефтепроводу.
Зампред подчеркнул, что это не чисто российский актив, а нефть имеет международный правовой режим, принадлежа различным компаниям, в том числе американским и европейским.
Медведев выразил мнение, что атака украинских беспилотников на стратегическую станцию является необдуманным шагом, который может иметь негативные последствия не только для России, но и для международных партнеров, участвующих в проекте КТК.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силы ПВО накануне сбили 90 украинских дронов, что стало частью массированной атаки на Кубань. Во время этого инцидента пострадала женщина. Подверглась атаке беспилотников нефтеперекачивающая станция Каспийского трубопроводного консорциума. Число домов, пострадавших после атаки беспилотных летательных аппаратов, достигло 51.
Премьер Италии Мелони раскритиковала встречу лидеров ЕС по Украине в Париже
По данным газеты, Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по ситуации на Украине, передает «Российская газета».
Премьер посчитала, что обсуждение должно было проводиться с участием лидеров всех стран ЕС, особенно тех, которые географически ближе к России.
По информации Sole 24 Ore, Мелони дала понять, что противостоит созданию «антитрамповского формата» для решения украинского вопроса, подчеркнув, что Соединенные Штаты хотят решить конфликт, и Европа должна помочь Вашингтону в его урегулировании.
Премьер добавила, что только совместные усилия всех заинтересованных сторон могут привести к успешному разрешению ситуации.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.
«Вот так выглядит компетентное руководство», – прокомментировал Маск в X прибытие Лаврова и Ушакова в Эр-Рияд.
В ролике запечатлено, как с трапа самолета спускаются глава МИД и помощник главы российского государства.
Напомним, Лавров и Ушаков прилетели в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США и подготовки к встрече лидеров двух стран.
Сам Ушаков пояснял, что на двусторонней встрече в Эр-Рияде представители России и США обсудят восстановление отношений и запуск процесса урегулирования на Украине.
Глава Rheinmetall Паппергер заявил о пустых складах оружия в Европе и на Украине
Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetall Армин Паппергер в интервью газете Financial Times заявил, что у европейцев и украинцев на складах оружия ничего нет, передает РИА «Новости».
Паппергер добавил, что даже в случае прекращения конфликта на Украине его компания выиграет, так как спрос на вооружение в Европе останется на высоком уровне.
Financial Times также отметила, что акции Rheinmetall после начала боевых действий на Украине выросли почти вчетверо. Тем не менее, на прошлой неделе их стоимость упала после заявления президента США о мирных переговорах. Однако оборонные акции Европы, включая Rheinmetall, вновь начали рост, так как инвесторы полагают, что страны ЕС увеличат военные расходы из-за опасений по поводу отступления США от роли гаранта европейской безопасности.
Ранее Армин Паппергер заявил, что Европа оказалась за «детским столом» в переговорах по Украине из-за многолетнего недоинвестирования в оборону.
Министр обороны США Пит Хегсет указал на необходимость для европейских лидеров взять на себя главную ответственность за безопасность Европы и увеличить расходы на оборону.
Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.
Сообщалось, что ради милитаризации Европе придется пожертвовать материальным благополучием европейцев.
Зеленский в интервью немецкому каналу ARD заявил о возможности повторения судьбы Афганистана для Украины, если страна не получит поддержку Североатлантического альянса, передает «Газета.Ru». Он подчеркнул, что вопрос о вступлении Украины в НАТО не может быть снят с повестки дня, так как это может привести к сценарию, аналогичному афганскому.
«Нельзя просто убрать вопрос о членстве в НАТО с повестки дня. Так не работает. Я не думаю, что кто-то заинтересован в Афганистане 2.0.», – заявил Зеленский.
Вывод войск США из Афганистана был проведен при президенте Джо Байдене в 2021 году. Это привело к захвату страны «Талибаном» (движение находится под санкциями ООН). Тогда, по словам Зеленского, к «трагедии» привело «неуважение к человеческой жизни». «Итак, есть опыт того, что происходит, когда кто-то прекращает что-то, не задумываясь, и очень быстро отступает», – заявил Зеленский.
При этом ранее Зеленский призывал не сравнивать Украину с Афганистаном.
США назначили Келлога своим представителем по контактам с Россией по Украине
Соединенные Штаты Америки назначили спецпредставителя по Украине Кита Келлога для контактов с Россией, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передает РИА «Новости». По словам Ушакова, Келлог уже провел переговоры с представителями европейских стран. В частности, он общался с Урсулой фон дер Ляйен.
«Переговорная группа от России будет сформирована по Украине, специальная переговорная группа. Вполне вероятно, что у нас будет свой спецпредставитель. Кто им станет, это еще вопрос», – отметил Ушаков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков уточнил, что на переговорах в Эр-Рияде Россия и США изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.
Ранее агентство Reuters сообщило, что глава МИД России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио обсудили перспективы экономического сотрудничества после завершения конфликта на Украине, включая инвестиционные возможности. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал переговоры с представителями США полезными.
По информации Хайнрич, план включает в себя три основных этапа: прекращение огня, проведение выборов на Украине и последующее подписание окончательного соглашения, передает РИА «Новости».
Журналистка в своем сообщении в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отметила, что обе стороны рассматривают проведение выборов как одно из ключевых условий для достижения успешного мирного процесса.
Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее сообщила, что делегации России и США обсудили весь комплекс проблемных вопросов.
Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что на переговорах в Эр-Рияде стороны изложили свои позиции по украинскому урегулированию и согласились на контакт команд переговорщиков.
По его словам, Путин упоминал о своей готовности вести переговоры при необходимости, передает ТАСС.
Песков напомнил, что «Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет вести переговоры и с Зеленским».
Несмотря на готовность к переговорам, Кремль обеспокоен законностью и возможностью фиксировать договоренности с Украиной.
Песков отметил, что правомочность Зеленского как руководителя Украины может быть оспорена. «Юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению», – добавил он.
Президент Владимир Путин указывал, что переговоры с Украиной в текущих условиях будут нелегитимными, так как Зеленский подписал указ о запрете переговоров с Россией, а затем и сам утратил легитимность.
Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Россия уже выиграла от переговоров с США.
Зеленский заявил, что не поедет в Саудовскую Аравию 19 февраля, сразу после окончания переговоров России и США, этот визит перенесен на 10 марта, передает ТАСС.
Напомним, в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились четыре с половиной часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи. Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал разговор с представителями США полезным.
Ранее Зеленский отказался признавать российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
В своем Telegram-канале он указал, что европейские лидеры упустили возможность содействовать мирному урегулированию конфликта, сделав ставку на продолжение войны.
Сенатор отметил, что саммит закончился полным провалом из-за усиливающейся беспомощности европейских стран на фоне изменения политики США и переговорного процесса между лидерами России и США. Европа, по его мнению, оказались на обочине мировой политики, упустив шанс инициировать мир.
В заключение Пушков добавил, что европейские лидеры таким образом сами себя лишили возможности влиять на мировые события.
Ранее итальянский премьер Джорджа Мелони выразила недовольство прошедшими в Париже консультациями по Украине, указав на важность обсуждений с участием всех стран ЕС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон созвал саммит европейских лидеров, чтобы выработать общий ответ на давление со стороны Вашингтона. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европа не позволит заключить соглашение о демилитаризации Украины без участия Евросоюза.
Лавров назвал фейком появившуюся в СМИ информацию о плане из трех пунктов по Украине, передает ТАСС.
Министр пояснил, что не видел каких-либо сообщений о таком плане. Для прояснения ситуации он обратился к секретарю Марко Рубио и помощнику президента по национальной безопасности Майку Уолтцу. На его запрос американские представители ответили, что информация о плане является фейковой.
Ранее репортер телеканала Fox News Джеки Хайнрич заявила, что Россия и США якобы выдвинули новый трехступенчатый план для мирного урегулирования конфликта на Украине.
Напомним, в Эр-Рияде завершились переговоры между Россией и США, которые длились 4,5 часа и проходили в одном из дворцов королевской семьи.
Украина потребовала от Европы назначить представителя для переговоров с США и Россией
По его словам, Украина хочет, чтобы Европа как можно быстрее выбрала представителя для потенциальных мирных переговоров с США и Россией, передает Bloomberg.
Жовква, находящийся в Брюсселе для консультаций по вопросам безопасности, не стал называть имена, но дал понять, что представитель должен быть на «уровне лидера».
Издание отмечает, что Зеленский также поддержал эту идею, заявив репортерам в Киеве через видеоконференцию из ОАЭ: «Должен быть представитель Европы».
Напомним, в понедельник министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник российского президента Юрий Ушаков прибыли в Эр-Рияд для обсуждения восстановления двусторонних отношений с США.
Глава киевского режима Владимир Зеленский отказался признавать данные российско-американские переговоры в Эр-Рияде.
Песков также заявил, что Россия намерена учитывать прошлые обманы Запада при формировании позиций в будущих переговорах по Украине.
Политолог Ткаченко: В Европе все больше влияния у стран, которых в Париж не позвали
«Встречу однозначно можно считать провалом. При этом любопытно, что цель саммита была не очень понятна. Внешне это выглядело как консультации о позиции Европы по диалогу России и США. Европейцев не пригласили на переговоры, они обиделись и собрались сами. Но безрезультатно», – пояснил Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».
«Подспудная цель, которая не объявлялась официально, – это сформулировать единую позицию Европы по отношению к Трампу и тому, что было в Мюнхене, к ценностному разрыву Вашингтона и Брюсселя. И здесь для ЕС тоже все довольно грустно. Мелони вышла со встречи со словами: «Давайте слушать Трампа». Шольц придерживается более мягкой, но схожей позиции», – продолжил собеседник.
«Судя по всему, единственное, в чем сошлись европейские политики, – это желание участвовать в диалоге России и США по Украине. Все они уверены в необходимости их присутствия за столом переговоров», – подчеркнул эксперт.
«Что касается вопроса об отправке солдат на Украину, то это говорит о высокой степени безответственности глав и правительств тех стран, которые поднимают эту тему. Кроме того, все уже поняли, что в Европе нет эффективных вооружений, которые они могут отправить Киеву. Единственное объяснение такой риторики – это попытка придать себе веса в глазах Белого дома и попытаться все же попасть за стол переговоров», – детализировал спикер.
«Если пройтись по конкретным странам, то, например, в Испании и Италии военные бюджеты ниже минимального стандарта НАТО. Во Франции и Германии сейчас кризис власти, что тоже играет роль в контексте отказа от помощи Украине. У Шольца на носу выборы. Эксперты прогнозируют, что переговоры по поводу коалиции будут тяжелыми. Германия – на паузе как минимум на несколько месяцев. Ну а о слабости правительства Макрона нет смысла и говорить», – указал он.
«Данию пригасили на эту встречу как условного оппонента Вашингтона в отстаивании принадлежности Гренландии. Плюс Копенгаген представлял северные государства ЕС. Нидерланды же – это не собственно военная мощь, а транспортный хаб для доставки американцами вооружения в Европу через порт Роттердама», – объяснил собеседник.
«Кстати, важным для Москвы итогом этой встречи стало понимание, что в регионе все большее влияние приобретают страны ЕС, которых в Париж не позвали. Это часть более широкого процесса подъема консервативных сил в Европе. И не удивлюсь, если Италия первая из всех участников выйдет из программ помощи Украине», – подчеркнул спикер.
Ранее стало известно, что неформальный саммит по Украине в Париже закончился без итоговых заявлений, его организатор, президент Франции Эммануэль Макрон, не вышел к прессе. Экстренная встреча продлилась порядка трех часов, сообщает РИА «Новости».
В переговорах приняли участие представители Германии, Великобритании, Италии, Польши, Испании, Нидерландов и Дании. Кроме того, во французскую столицу приехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Антониу Кошта и генсек НАТО Марк Рютте.
Как заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, на саммите не было принято никаких решений. Однако, как пишет Financial Times, на встрече европейские политики рассорились по вопросу отправки войск на Украину. Так, Германия, Польша и Испания дали понять, что не хотят направлять миротворческие силы в охваченную конфликтом страну. Премьер Дании Метте Фредериксен также заявила о преждевременности планов по отправке миротворцев, пишет Guardian.
Франция же предложила разместить силы за будущей линией остановки конфликта, а не на ней. Кроме того, участники подчеркнули, что пока нет понимания, с какой именно миссией будут размещены военные, кто будет входить в их состав, под каким флагом и с каким мандатом.
Премьер Италии Джорджа Мелони раскритиковала саммит, отметив, что инициативы должны быть направлены на помощь в урегулировании конфликта на Украине, а не превращаться в «антитрамповскую» коалицию, пишет La Stampa.
В свою очередь Киев призвал Европу назначить спецпредставителя для мирных переговоров. «Решение должно быть принято быстро. Я надеюсь, это произойдет сразу после парижской встречи. Мы должны действовать, а не размышлять», – приводит Bloomberg слова замглавы офиса Зеленского Игоря Жовквы.
Участники встречи сделали ставку на безнадежную войну, упустили шанс инициировать мир. И тем самым сами отбросили себя на обочину мировой политики, отметил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
Глава концерна Rheinmetall Армин Паппергер заявил, что Европу посадили за «детский стол» в переговорах Москвы и Вашингтона. Причина этого – отсутствие должных инвестиций в оборону, считает топ-менеджер.
Песков заявил о суверенном праве Украины на вступление в Евросоюз
Песков отметил, что в интеграционных и экономических процессах никто не может навязывать свои условия какой-либо стране, передает ТАСС.
По словам Пескова, Россия не намерена вмешиваться в этот процесс, так как он касается исключительно экономической сферы. Однако представитель Кремля уточнил, что у России совершенно иная позиция по вопросам, связанным с безопасностью и оборонными или военными альянсами. В этих вопросах, по словам Пескова, позиция России известна и отличается от подхода к экономической интеграции.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что членство в НАТО является наиболее экономически эффективным способом обеспечения безопасности Украины в отличие от других гарантий.