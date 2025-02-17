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Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине
Туск: Лидеры ЕС в Париже не приняли решений по Украине
На экстренном саммите лидеров ЕС в Париже не удалось прийти к соглашению по вопросам Украины, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что на экстренной встрече лидеров европейских стран в Париже не были приняты решения по Украине. Он отметил, что такие собрания не могут принимать обязательные и окончательные решения, передает ТАСС.
Туск подчеркнул, что необходимость переговоров о завершении конфликта на Украине лежит на Москве и Киеве.
«Необходимо отдавать себе отчет в том, что эти переговоры должны вести между собой Россия и Украина, если они должны принести реальные эффекты», – добавил Туск.
Туск также указал, что позиция Вашингтона будет ведущей в связи с вовлеченностью президента США в процесс. Он заверил, что Европа готова поддержать мирный процесс.
Ранее переговоры о поддержке Украины в Париже привели к разногласиям между участниками из-за предложения отправить военных, что разделило их на два противоположных лагеря.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил о второстепенной роли Евросоюза в будущих переговорах между Россией и США, подчеркнув, что европейские лидеры будут узнавать детали из газет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что сверка позиций России и США вызвала у Киева и ЕС чувство обделенности.