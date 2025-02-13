Володин осудил введение минимальных баллов для детей мигрантов

В России появился новый автомобильный бренд

В России презентовали автомобильный бренд Tenet

Tекст: Дарья Григоренко

В официальном сообщении компании говорится: «Группа компаний «АГР» представляет новый автомобильный бренд Tenet. Следите за новостями». Однако никаких конкретных деталей о марке и моделях пока не предоставлено, передает Газета.Ru.

На изображении из пресс-релиза показано, что новый бренд будет представлен кроссовером с большой радиаторной решеткой и узкими фарами. Тем не менее, автомобиль на изображении закрыт тканью, что не позволяет оценить его полностью.

Группа компаний «АГР» владеет заводами по производству автомобилей и двигателей в Калуге и Санкт-Петербурге. Заводы в Калуге ранее принадлежали Volkswagwn, а в Санкт-Петербурге – Hyundai. Также в их распоряжении находится склад запасных частей и аксессуаров в Чехове.

В 2023 году ООО «Фольксваген Груп Рус» сменило свое название на ООО «АГР» после передачи активов новому собственнику – ООО «Арт-Финанс». В январе 2024 года ООО «Арт-Финанс», являющаяся материнской компанией ООО «АГР», получила 100% долей в уставном капитале ООО «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус», пишут «Известия».

Ранее президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Алексей Подщеколдин заявил, что в 2025 году в России могут закрыться от нескольких десятков до сотни дилерских центров китайских автомобильных брендов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, японская компания Suzuki не исключила возможность возобновления продаж на российском авторынке в будущем, сосредотачиваясь пока на гарантийном обслуживании клиентов.