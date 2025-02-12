За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.0 комментариев
ВСУ за сутки потеряли в зоне СВО до 1180 военнослужащих
ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1180 военнослужащих и 28 единиц техники
Общие потери Вооруженных сил Украины на разных направлениях за сутки составили свыше 1180 военнослужащих, четыре танка, десять бронемашин, а также несколько станций РЭБ и радиолокационных станций, сообщили в Минобороны.
На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» было нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Ветеринарным, Золочевым в Харьковской области и Ямным в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
ВСУ при этом потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины, два арторудия и станцию радиоэлектронной разведки.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Зеленого Гая, Двуречной, Лозовой, Каменки, Петропавловки, Кутьковки в Харьковской области, Свердловки в Луганской народной республике (ЛНР), Торского и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.
При этом потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113 и пять пикапов. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, две станции РЭБ «Квертус» и станция РЭБ «Захист-АФ».
Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Иванополья, Александро-Шультино, Дружковки, Константиновки, Часова Яра и Предтечино в ДНР.
Потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль MaxxPro и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Гришино, Котлино, Красноармейска, Щербиновки, Андреевки, Барановки, Успеновки, Ульяновки, Зверево, Удачного, Новоандреевки в ДНР.
Противник при этом потерял свыше 510 военнослужащих, четыре бронемашины «Казак» и пять артиллерийских орудий.
Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Константинополя, Комара, Бурлацкого, Времевки, Новополя, Новоочеретоватого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, отчитались в Минобороны.
Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена израильская многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42.
А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки, Орехова, Каменского, Пятихаток, Щербаков в Запорожской области и Приднепровского в Херсонской области.
ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк и арторудие. Уничтожены пять складов с боеприпасоами и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР. Днем ранее ВСУ за сутки потеряли более 1,1 тыс. военных и десятки единиц техники.