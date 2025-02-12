ВСУ за сутки в зоне СВО потеряли около 1180 военнослужащих и 28 единиц техники

Tекст: Мария Иванова

На Харьковском направлении подразделениями группировки «Север» было нанесено поражение живой силе и технике пехотной бригады ВСУ и трех бригад теробороны рядом с Ветеринарным, Золочевым в Харьковской области и Ямным в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

ВСУ при этом потеряли до 35 военнослужащих, две бронемашины, два арторудия и станцию радиоэлектронной разведки.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, танковой, егерской, воздушно-десантной, горно-штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Зеленого Гая, Двуречной, Лозовой, Каменки, Петропавловки, Кутьковки в Харьковской области, Свердловки в Луганской народной республике (ЛНР), Торского и Ямполя в Донецкой народной республике (ДНР), отчитались в Минобороны.

При этом потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, танк, два американских бронетранспортера М113 и пять пикапов. Уничтожены пять орудий полевой артиллерии, три склада с боеприпасами, две станции РЭБ «Квертус» и станция РЭБ «Захист-АФ».

Между тем подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных и штурмовой бригад ВСУ около Иванополья, Александро-Шультино, Дружковки, Константиновки, Часова Яра и Предтечино в ДНР.

Потери противника составили до 215 военнослужащих, американский бронеавтомобиль MaxxPro и пять артиллерийских орудий. Уничтожены два склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике семи механизированных, пехотной, аэромобильной, егерских бригад, штурмовой бригады, штурмового полка ВСУ и бригады нацгвардии в районах Гришино, Котлино, Красноармейска, Щербиновки, Андреевки, Барановки, Успеновки, Ульяновки, Зверево, Удачного, Новоандреевки в ДНР.

Противник при этом потерял свыше 510 военнослужащих, четыре бронемашины «Казак» и пять артиллерийских орудий.

Подразделения группировки «Восток» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, танковой, десантно-штурмовой бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Константинополя, Комара, Бурлацкого, Времевки, Новополя, Новоочеретоватого в ДНР и Гуляйполя в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк, четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожена израильская многофункциональная радиолокационная станция RADA RPS-42.

А подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, пехотной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и бригады теробороны поблизости от Малой Токмачки, Орехова, Каменского, Пятихаток, Щербаков в Запорожской области и Приднепровского в Херсонской области.

ВСУ потеряли до 60 военнослужащих, танк и арторудие. Уничтожены пять складов с боеприпасоами и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Ясеновое на западе ДНР. Днем ранее ВСУ за сутки потеряли более 1,1 тыс. военных и десятки единиц техники.