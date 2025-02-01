В Приднестровье пообещали не перекрывать транзит электроэнергии из Румынии

Красносельский: Приднестровье не будет блокировать транзит электроэнергии из Румынии в Молдавию

Tекст: Вера Басилая

Красносельский подчеркнул, что блокировка транзита электроэнергии из Румынии в Молдавию может привести к энергетической дестабилизации в регионе и негативно сказаться на всех участниках, включая саму Молдавию и Приднестровье, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что осознает возможные последствия и считает недопустимым разбалансировку энергосистемы в регионе.

Молдавия, после прекращения транзита российского газа через Украину, восполняет недостаток электроэнергии за счет закупок из Румынии. Транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО». Данная электростанция играет ключевую роль в обеспечении энергоснабжения региона.

Президент Приднестровья Красносельский пообещал возобновление электроснабжения в ближайшие дни, что связано с тем, что Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом 3 млн кубометров согласно договору между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».

Ранее молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что правительство Молдавии решило выделить этот объем газа Приднестровью в долг для поддержания давления в газотранспортной системе.

Власти Приднестровья обвинили Молдавию в задержке европейской помощи по газу.