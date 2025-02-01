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В Приднестровье пообещали не перекрывать транзит электроэнергии из Румынии
Красносельский: Приднестровье не будет блокировать транзит электроэнергии из Румынии в Молдавию
Приднестровье не будет препятствовать транзиту электроэнергии из Румынии в Молдавию через Молдавскую ГРЭС, чтобы избежать дестабилизации энергосистемы, заявил президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский.
Красносельский подчеркнул, что блокировка транзита электроэнергии из Румынии в Молдавию может привести к энергетической дестабилизации в регионе и негативно сказаться на всех участниках, включая саму Молдавию и Приднестровье, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что осознает возможные последствия и считает недопустимым разбалансировку энергосистемы в регионе.
Молдавия, после прекращения транзита российского газа через Украину, восполняет недостаток электроэнергии за счет закупок из Румынии. Транзит осуществляется через Молдавскую ГРЭС, принадлежащую российской компании «Интер РАО». Данная электростанция играет ключевую роль в обеспечении энергоснабжения региона.
Президент Приднестровья Красносельский пообещал возобновление электроснабжения в ближайшие дни, что связано с тем, что Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом 3 млн кубометров согласно договору между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».
Ранее молдавский премьер Дорин Речан сообщил, что правительство Молдавии решило выделить этот объем газа Приднестровью в долг для поддержания давления в газотранспортной системе.
Власти Приднестровья обвинили Молдавию в задержке европейской помощи по газу.