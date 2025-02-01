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Президент Приднестровья пообещал возобновление электроснабжения в ближайшие дни
Красносельский: Подача тепла и электроэнергии в Приднестровье возобновится в ближайшие дни
В Приднестровье в ближайшие дни будет восстановлена подача тепла и электроэнергии, заявил президент Вадим Красносельский.
По его словам, на Молдавской ГРЭС будет возобновлена генерация электроэнергии на газе уже к концу дня, передает ТАСС.
Красносельский отметил, что в приоритете – запуск системы теплоэнергетики. Она должна обеспечить повышение температуры в сети централизованного теплоснабжения. Это позволит, как планируется, к воскресенью обеспечить дома приднестровцев теплом.
Также Красносельский сообщил, что уже завтра планируется запуск газоснабжения бытовых потребителей. Он добавил, что веерные отключения света в регионе прекращены.
Напомним, Кишинев отгрузил в Приднестровье первую партию газа объемом три млн кубометров в рамках соглашения о займе между «Молдовагазом» и «Тираспольтрансгазом».
Молдавское правительство решило выделить 3 млн кубометров газа Приднестровью в долг для поддержки давления в газотранспортной системе, сообщил молдавский премьер Дорин Речан.
Ранее власти Приднестровья обвинили Молдавию в задержке европейской помощи по газу.