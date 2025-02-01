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Арагчи назвал ошибкой возможные удары по ядерным объектам Ирана
Арагчи назвал ошибкой возможные удары по ядерным объектам Ирана
Нападение на ядерные объекты Ирана станет крупнейшей ошибкой в истории, заявил глава МИД исламской республики Аббас Арагчи, подчеркнув, что объекты защищены мощными системами ПВО и почти неуязвимы для противника.
Как сообщает ТАСС, глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что возможный удар по ядерным объектам страны со стороны Израиля при поддержке США станет крупнейшей ошибкой в истории. Он подчеркнул, что такие объекты разбросаны по территории Ирана и защищены мощными системами противовоздушной обороны, что делает их практически неприступными. «Я могу сказать, что нападение на эти объекты почти невозможно», – сказал Арагчи.
Отвечая на вопрос о возможности прямых переговоров с администрацией президента США Дональда Трампа, Арагчи отметил, что Иран пока не видит оснований для их начала. Он добавил, что разблокировка замороженных иранских активов могла бы стать первым шагом к восстановлению доверия между двумя странами. «Чтобы это произошло, нужна причина. Сейчас я не вижу оснований для этого», – добавил министр.
Арагчи напомнил, что в прошлом Иран уже имел прямые переговоры с США и достиг ядерного соглашения. «Администрация США решила выйти из соглашения, и доверие уменьшалось. Я не говорю, что невозможно восстановить доверие, но это сложно», – заявил он.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Тегеран закупил российские истребители Су-35 для укрепления своих вооруженных сил. Кремль отказался комментировать сообщения о возможных поставках Россией истребителей Су-35 в Иран.