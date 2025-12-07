Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.3 комментария
Верховный муфтий России Гайнутдин попал в базу «Миротворца»
Верховный муфтий России Равиль Гайнутдин, возглавляющий духовное управление мусульман РФ, оказался в базе данных украинского сайта «Миротворец».
Данные Гайнутдина были опубликованы там в воскресенье. Авторы сайта «Миротворец» уточнили, что Гайнутдин поддерживает Россию, нарушил украинскую границу и участвовал в антиукраинских пропагандистских мероприятиях. Отмечается, что его обвиняют также в «покушении на территориальную целостность Украины», передает РИА «Новости».
Ранее актер, режиссер, сценарист и продюсер театра и кино России Олег Фомин был внесен в базу скандально известного украинского националистического сайта «Миротворец».