    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Рар: Американцы ответят на цензуру сети Х идеологическими ударами по Европе
    Эксперт предложил наказать бойца ММА Исмаилова по примеру Долиной
    ВС России нанесли групповой удар возмездия по Украине
    Кремль дал оценку исчезновению «российской угрозы» из стратегии США
    Замглавы Госдепа США обвинил ЕС в подрыве НАТО из-за штрафа соцсети Х
    Соцсеть X отключила рекламу Еврокомиссии после штрафа на 120 млн евро
    На прямую линию с Путиным поступило более 314 тыс. обращений
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    7 декабря 2025, 14:52 • Новости дня

    Ушаков объяснил, что Кушнеру было важно понять принципы Путина по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину из «России 1», что Джареду Кушнеру, зятю президента США и основателю Affinity Partners, было важно лично познакомиться с идеями и принципами президента России Владимира Путина.

    Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, поскольку он только присоединился к переговорам по Украине, передает РИА «Новости». Ушаков отметил: «Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной».

    Ушаков также добавил, что Путину импонирует Кушнер, который недавно стал участником процесса по украинскому урегулированию. По словам помощника президента, для российского лидера важно, чтобы переговорщики со стороны США открыто понимали российские подходы и лично знакомились с позицией Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    6 декабря 2025, 17:06 • Новости дня
    Турция высказала опасения России и Украине из-за атак на суда в Черном море

    @ Turkish Directorate General for Maritime Affairs/REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    Анкара выразила Москве и Киеву обеспокоенность по поводу риска эскалации войны из-за атак на торговые суда в Черном море, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

    Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил о передаче опасений Москве и Киеву из-за атак на коммерческие суда в Черном море, передает ТАСС.

    Фидан рассказал, что этот вопрос обсуждался с украинскими представителями, а также был доведен до сведения российской стороны.

    По его словам, тема затрагивалась в беседе с послом и обсуждалась с коллегами из обеих столиц, потому что она вызывает особую чувствительность для Турции.

    Фидан пояснил, что Анкара не хотела бы, чтобы торговые маршруты становились объектом атак, а торговые суда подвергались ударам, поскольку это увеличивает риск расширения географии и методов ведения войны.

    Ранее Турция выразила озабоченность послу Украины в связи с атаками ВСУ на торговые суда в Черном море.

    Российский временный поверенный в делах в Турции Алексей Иванов посетил МИД Турции по поводу ситуации вокруг нападений на танкеры.

    МИД Турции отметил, что атаки на торговые суда могут привести к закрытию Черного моря для международного судоходства.

    МИД России осудил действия Киева и назвал их террористическими.

    Президент России Владимир Путин назвал нападения на танкеры в Черном море пиратством и заявил о готовности отрезать Украину от моря, если атаки будут продолжаться.

    7 декабря 2025, 04:55 • Новости дня
    Келлог назвал вопросы ЗАЭС и ДНР ключевыми для урегулирования на Украине
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Разрешение вопросов вокруг Запорожской АЭС и ДНР, по мнению спецпосланника президента США Кита Келлога, может стать ключом к урегулированию конфликта на Украине.

    Вопросы принадлежности Запорожской АЭС и Донецкой Народной Республики остаются ключевыми при урегулировании ситуации на Украине, заявил спецпосланник президента США Кит Келлог, передает РИА «Новости».

    По его мнению, если урегулировать эти два вопроса, остальные аспекты кризиса можно будет решить относительно просто.

    Келлог отметил, что Запорожская АЭС сейчас находится в состоянии холодного останова, но при этом является крупной атомной станцией. Он подчеркнул, что решение этих вопросов откроет путь к движению в переговорном процессе по урегулированию украинского кризиса.

    «Если мы уладим эти два вопроса, я думаю, что все остальное сложится достаточно хорошо», – сказал Келлог.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    Путин также рассказал о разногласиях по ряду пунктов американского плана урегулирования и заявил о необходимости консультаций.

    6 декабря 2025, 19:55 • Видео
    Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

    Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    7 декабря 2025, 06:55 • Новости дня
    Кремль назвал позитивным исчезновение «угрозы России» из стратегии США

    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В новой стратегии национальной безопасности США более не говорится о России как о «прямой угрозе», в Кремле считают это позитивным шагом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Изменение стратегии национальной безопасности США, в которой Россия более не указана как «прямая угроза» и содержится призыв к сотрудничеству по стратегической стабильности, Кремль считает позитивным шагом, передает ТАСС.

    Песков заявил: «Мы считаем это позитивным шагом».

    Он также подчеркнул, что Кремль намерен внимательно ознакомиться с документом и провести его анализ, чтобы понять все новые положения. Представитель Кремля добавил, что в обновленной стратегии содержится предложение наладить взаимодействие с Москвой в вопросах стратегической стабильности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач в Европе.

    Белый дом обозначил приоритет, чтобы европейские страны взяли на себя ведущую роль в обеспечении собственной безопасности.

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону.

    6 декабря 2025, 23:52 • Новости дня
    Axios: Зеленский обсудил с Уиткоффом и Кушнером территории и гарантии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский в ходе двухчасового телефонного разговора со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем президента Джаредом Кушнером обсудил территориальный вопрос и возможные гарантии безопасности со стороны США.

    Владимир Зеленский обсудил вопросы территорий и гарантий безопасности во время телефонного разговора с спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы Axios. Разговор длился два часа, ключевыми темами стали территориальные вопросы и возможные гарантии США для Киева.

    По данным издания, обсуждение темы территорий было «сложным», при этом американская сторона пытается найти новые решения по этому вопросу. Одним из основных пунктов стали гарантии безопасности США. Источники Axios отметили, что стороны достигли существенного прогресса и приблизились к соглашению, однако еще требуется финализация деталей и выработка общего понимания проекта гарантий.

    Ожидается, что начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров вскоре прибудут из Майами, чтобы в Лондоне провести встречу с Зеленским и рассмотреть предложения, озвученные американской стороной. Переговоры планируется продолжить в ближайшее время.

    «Переговоры будут продолжены, и личные встречи имеют решающее значение», – заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский провел телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что основным предметом разногласий на переговорах по урегулированию на Украине остаются 20% территории ДНР, находящихся под контролем Киева.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию.

    6 декабря 2025, 16:37 • Новости дня
    Молдавия запросила помощь у Румынии из-за отключений света на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Из-за перебоев в энергосетях на Украине Молдавия обратилась к Румынии с просьбой о срочных поставках электроэнергии для предотвращения масштабных отключений, сообщает госкомпания «Молдэлектрика».

    Энергетическая компания Молдавии «Молдэлектрика» запросила у Румынии экстренные поставки электроэнергии после отключения ключевого энергетического блока на Украине, передает ТАСС.

    Сообщается, что ситуация связана с атаками на энергетическую систему Украины,межсистемные линии электропередачи сейчас функционируют почти на предельных возможностях.

    В связи с превышением планового перетока «Молдэлектрика» запросила в превентивном режиме аварийную помощь в Румынии.

    Ранее в ночь на субботу по всей Украине прогремели мощные взрывы, под удар попали военные и энергетические объекты.

    ВС России нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса на Украине и объектам энергетики в ответ на атаки по гражданским объектам на территории России.

    Город Запорожье остался без света и тепла. Без света осталось 90% Черниговской области Украины.

    6 декабря 2025, 17:13 • Новости дня
    WSJ: Европа шокирована новой стратегией нацбезопасности США
    @ REUTERS/Evelyn Hockstein

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Публикация новой стратегии нацбезопасности США вызвала недоумение в европейских столицах из-за жесткой критики и требований усилить самостоятельную оборону, пишет Wall Street Journal.

    Новая стратегия национальной безопасности США, опубликованная Белым домом, шокировала европейских политиков формулировками о положении Европы, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в The Wall Street Journal. Согласно материалу, документ требует от стран Европы самостоятельности в вопросах обороны и прямо заявляет о расхождениях с европейскими чиновниками по конфликту на Украине, особенно на фоне «нереалистичных ожиданий» с их стороны.

    В статье отмечается, что в 30-страничном документе европейские страны описываются как «своенравные, находящиеся в упадке державы», утратившие часть суверенитета в пользу Евросоюза и управляемые правительствами, которые «подавляют демократию и голоса сторонников националистического курса». Для многих европейских столиц это стало «ведром холодной воды», подчеркивается в публикации.

    Документ фиксирует резкое изменение внешнеполитического курса США при администрации Дональда Трампа, что, по мнению издания, способно усугубить внутренние противоречия в НАТО. Старший научный сотрудник Chatham House Катя Бего указала, что «ознакомившимся с документом европейским лидерам стоит допустить, что устоявшиеся взаимоотношения с НАТО мертвы».

    Издание подчеркивает, что стратегия подробно рассматривает только европейское будущее, в то время как другие регионы не получают такого внимания. Журналисты пишут, что Россия в документе не упоминается вовсе, хотя роль США, Китая и России определена как определяющая для глобального баланса.

    Директор Института международных отношений в Риме Натали Точчи выразила мнение, что стратегия демонстрирует видение мира, где тремя главными игроками остаются США, Китай и Россия, а Европа становится «объектом колониального доминирования». Она также поставила вопрос: «Что еще должно произойти, чтобы мы, европейцы, осознали это?»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперты отметили радикальные изменения в стратегии США по обеспечению своей безопасности.

    При этом Вашингтон включил восстановление стратегической стабильности с Россией в число главных внешнеполитических задач.

    А вот Ближний Восток больше не имеет доминирующего значения для формирования внешней политики Соединенных Штатов.

    6 декабря 2025, 18:51 • Новости дня
    Бойцы ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ в Димитрове

    Российские БПЛА уничтожили замаскированный опорный пункт ВСУ возле Димитрова

    Tекст: Вера Басилая

    В результате удара российских беспилотников в районе Димитрова (украинское название – Мирноград) было уничтожено замаскированное опорное укрытие украинских военных, сообщил командир взвода беспилотных систем с позывным «Ромео».

    Огонь по опорному пункту ВСУ в районе Димитрова был нанесен расчетом ударных беспилотников отдельного батальона БПС 51-й гвардейской армии группировки «Центр», передает РИА «Новости».

    Командир взвода с позывным «Ромео» рассказал, что бойцы действовали на южном фланге Мирнограда, выполняя задачу с помощью штатных дронов.

    Он уточнил, что цель была обнаружена авиаразведкой союзных сил, после чего БПЛА были нацелены на точку удара. Командир отметил, что цели находились в лесополосе, их удалось оперативно подтвердить и уничтожить. По словам Ромео, поражение было подтверждено союзными подразделениями.

    Ранее командующий группировкой «Центр» ВС России Валерий Солодчук доложил президенту России Владимиру Путину о взятии южной части города Димитров под контроль российских войск.

    До этого группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    6 декабря 2025, 19:59 • Новости дня
    TNI: Удары ВСУ по Новороссийску повысили мировые цены на энергорынке
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Удары украинских дронов по Новороссийску привели к росту мировых цен на энергоресурсы, сообщило издание The National Interest.

    Теракты, проведенные ВСУ в акватории Новороссийска, лишь повысили мировую стоимость энергоресурсов, передает РИА «Новости».

    В то же время отмечается, что Россия быстро восстановила контроль над ситуацией после атаки. В публикации The National Interest журналисты сочли атаку проукраинских элементов отчаянной, которая была направлена на стратегическую передышку.

    Автор статьи подчеркнул, что эти действия стали сигналом о необходимости немедленного заключения мирного соглашения между Россией и Украиной. Он отметил, что дальнейшие дестабилизирующие шаги Киева, происходящие из-за отчаяния, способны принести долгосрочные негативные последствия для мировой экономики.

    По мнению аналитиков, теракты в важной акватории указывают на нарастающую угрозу стабильности международных энергетических поставок, а также демонстрируют устойчивость российских инфраструктурных объектов к подобным атакам.

    Напомним, безэкипажные катера повредили причал ВПУ-2 морского терминала КТК под Новороссийском. Власти Казахстана выразили протест из-за очередной атаки на объекты Каспийского трубопроводного консорциума.

    Российский МИД осудил атаки Киева на танкеры и нефтяную инфраструктуру в районе Новороссийска, назвав их террористическими действиями.

    7 декабря 2025, 00:25 • Новости дня
    Хегсет подтвердил планы США по ядерным испытаниям

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Пентагон подтвердил модернизацию ядерной триады и проведение США новых ядерных испытаний наравне с другими державами. Об этом сообщил шеф Пентагона Пит Хегсет.

    Министр обороны США Пит Хегсет выступил на форуме президентского фонда Рональда Рейгана и заявил о предстоящей модернизации ядерной триады, передает ТАСС. По словам Хегсета, Соединенные Штаты намерены проводить испытания ядерного оружия и систем доставки так же, как и другие страны.

    «Как уже говорил президент Дональд Трамп, мы модернизируем нашу ядерную триаду. Мы будем проводить испытания ядерного оружия и систем доставки ядерного заряда на равных с другими», – подчеркнул глава Пентагона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп подтвердил намерение провести ядерные испытания.

    Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев отметил отсутствие официальных объяснений от США по вопросу потенциальных испытаний. Москва восприняла заявления Вашингтона о возможности возобновления ядерных испытаний спокойно.

    7 декабря 2025, 14:56 • Новости дня
    Американист объяснил резкую реакцию США на атаку ЕС против сети Х

    Американист Межуев: Трамп постарается максимально снизить информационное влияние ЕС

    @ Jennifer Brackner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Отношения Евросоюза и США стремительно ухудшаются, на фоне чего Брюссель пытается избавиться от информационных рычагов давления Штатов на собственную политику. Прессинг X (ранее Twitter, заблокирован в РФ) – как раз шаг в сторону подрыва американского влияния на Старый Свет, сказал американист Борис Межуев. Ранее Еврокомиссия оштрафовала X на 120 млн евро.

    «Болезненная реакция действующей администрации США на попытки Еврокомиссии взыскать с соцсети X (бывший Twitter, заблокирован на территории РФ) штраф объясняется тем, что Вашингтон впервые за долгое время оказался крайне ограничен в рычагах информационного давления на международной арене», – сказал американист Борис Межуев.

    «Дело в том, что после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, его основными площадками по продвижению тех или иных идей остались Truth Social и X. Все остальные платформы, даже Fox News после ухода Такера Карлсона, достаточно холодны к повестке, которую пытается продвигать сегодняшний Вашингтон», – поясняет он.

    «Теперь же европейцы пытаются «продавить» под себя X Илона Маска и вынудить предпринимателя начать «фильтровать» информацию в данной соцсети в соответствии с нуждами Брюсселя. Скрывается за этим достаточно банальный страх прихода на следующих выборах в какой-либо стране объединения к власти правых партий», – акцентирует собеседник.

    «Фактически для той же «Альтернативы для Германии» именно X стал единственной площадкой, где фракция могла относительно свободно продвигать собственные идеи. Теперь евробюрократия пытается лишить своих оппонентов подобной роскоши, что, разумеется, не нравится Дональду Трампу, надеющемуся на приход в ЕС правых сил к власти», – добавляет эксперт.

    «Поэтому с его стороны точно стоит ждать ответных мер. Не думаю, что в настоящий момент стоит ждать американского удара по Европе вне информационного контекста. Все-таки «бить» по экономике или интересам безопасности за прессинг X несколько чрезмерно. Однако в перспективе, если ситуация будет осложняться, не исключаю, что санкции могут коснуться и перечисленных сфер», – рассуждает он.

    «В первую же очередь Трамп, вероятно, попытается максимально снизить информационное влияние ЕС. Одним из таких шагов станет исключение европейских СМИ из пула Белого дома. Для немецких и французских изданий, привыкших быть «на острие» событий, это достаточно суровая мера», – заключил Межуев.

    Ранее Еврокомиссия наложила на X штраф в размере 120 млн евро по закону о цифровых услугах. Основная претензия Брюсселя – «синяя галочка» верификации, вводящая в заблуждение аудиторию соцсети, поскольку ее может получить абсолютно любой человек всего лишь за семь евро в месяц. Также Брюссель не устраивает отсутствие полного доступа к публичным данным на платформе.

    Произошедшее вызвало значительное негодование у американского руководства. Так, госсекретарь США Марко Рубио заявил, что штраф со стороны ЕК является не просто атакой на Х, но «нападением со стороны иностранных правительств на все американские технологические платформы и народ Штатов».

    Между тем заместитель госсекретаря Кристофер Ландау подчеркнул, что реализация ЕС собственных технологических правил подрывает трансатлантическое единство, пишет Politico. «Страны Европы не могут полагаться на США в вопросах собственной безопасности и в то же время решительно подрывать безопасность самих США посредством неизбранного, недемократического и нерепрезентативного ЕС», – сказал он.

    Что касается реакции самого Илона Маска на произошедшее, то она оказалась не менее бурной. Так, предприниматель в соцсети Х призвал упразднить Евросоюз и вернуть полный суверенитет его странам-участницам. По его оценке, это поможет национальным правительствам «лучше представлять интересы собственных народов».

    Позже Маск также назвал ЕС «Четвертым рейхом». Параллельно с этим, как сообщил глава отдела продукции Х Никита Бир, из соцсети был удален рекламный аккаунт Еврокомиссии. Подобные заявления и действия бизнесмена вынудили главу МИД Польши Радослава Сикорского дать жесткий ответ: «Отправляйся на Марс. Там нет цензуры для нацистских приветствий».

    Интересно, что конфликт из-за X развивается на фоне беспрецедентного падения уровня отношений между США и ЕС. Так, издание Bloomberg пишет, что недавно опубликованная Стратегия национальной безопасности Штатов содержит «сигнал» для Европы: Старый Свет рискует быть уничтоженным в случае, если он не изменит свою культуру и сложившуюся политику.

    6 декабря 2025, 17:24 • Новости дня
    В США оценили заявление Сырского о намерении удержать территории Украины

    Tекст: Вера Басилая

    Слова главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского о недопустимости отказа от каких-либо территорий указывают на его оторванность от реальности, заявил отставной офицер вооруженных сил США Дэниел Дэвис.

    Генерал вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью Sky News заявил, что отказ от территорий для Киева неприемлем и выразил готовность продолжать боевые действия, несмотря на попытки сторон найти пути разрешения конфликта, передает РИА «Новости». Его высказывания вызвали удивление у американского офицера Дэниела Дэвиса.

    По его словам, многие разделяют позицию Сырского, однако его слова говорят о полной оторванности от реальности происходящего на фронте». Американский военный предупредил, что сохранение подобного мышления в украинской политике приведет к неизбежному военному поражению Украины.

    Ранее журнал Foreign Policy отметил, что Владимир Зеленский и его команда находятся в «пузыре» и оторваны от реальности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина вскоре утратит оставшиеся районы Донбасса.

    Президент России Владимир Путин сказал, что Москва предлагала Киеву вывести ВСУ с Донбасса после референдума, но украинская сторона отказалась.

    6 декабря 2025, 17:57 • Новости дня
    В Сети осудили фон дер Ляйен после заявления по теме российских активов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пользователи X осудили главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за безрезультатную встречу по замороженным российским активам, указывая на опасность подобных решений для ЕС

    Пользователи соцсети X подвергли критике главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен после того, как она заявила о неудачной встрече по вопросу российских активов с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем и премьером Бельгии Бартом де Вевером, передает РИА «Новости». По итогам переговоров участники не смогли достичь какого-либо соглашения.

    В комментариях к новости пользователи призвали фон дер Ляйен отказаться от дальнейших шагов и «ничего не делать». Один из комментаторов заявил: «Вы можете просто ничего не делать? Всё, что вы планируете, только ухудшает ситуацию. Просто сидите спокойно».

    Другие отметили, что заморозка российских средств во время конфликта допустима, однако их использование против России принципиально меняет ситуацию. По мнению некоторых пользователей, подобные решения делают граждан ЕС потенциальными мишенями и провоцируют новые угрозы.

    Они также выразили опасения, что возможное принуждение Бельгии к заключению сделки по Euroclear приведёт к катастрофическим последствиям для глобальной финансовой системы.

    В сети подчеркнули, что «кража капитала» может разрушить доверие к мировой банковской системе. Некоторые комментаторы предположили, что такие шаги подрывают доверие к самому Евросоюзу и наносят ущерб интересам граждан стран Европы.

    «Позвольте уточнить: вы собираетесь украсть деньги, принадлежавшие россиянам? Вы понимаете, что это подрывает доверие к Европейскому союзу? Вы осознаете, что наши элиты просто нас уничтожают?», – отметил один из пользователей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД,  3 декабря коллегия Еврокомиссии поддержала идею предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации российских замороженных активов на территории Евросоюза. Украине потребуется 135 млрд евро на 2026 и 2027 годы для функционирования государства и продолжения войны. Эта сумма должна быть выделена преимущественно из средств России, уточнила фон дер Ляйен.

    Между тем, парламент Бельгии аплодировал решению премьер-министра Барта де Вевера отклонить передачу активов России Еврокомиссии.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова уже предупредила о крайне жестких мерах России в случае передачи Евросоюзом замороженных активов Украине.

    Главы государств ЕС должны принять решение о финансировании Украины на европейском саммите 18 декабря.

    6 декабря 2025, 22:23 • Новости дня
    Kyiv Post: США решили увеличить поставки оружия на Украину к Рождеству

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американские власти планируют увеличить объемы военной помощи Украине к 25 декабря, несмотря на сигналы о смене гарантий безопасности для Европы, пишет издание Kyiv Post.

    Власти США намерены нарастить поставки вооружения на Украину к Рождеству, передает RT.

    Kyiv Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что дополнительная военная помощь поступит на фоне дипломатических изменений в позициях Вашингтона по гарантиям безопасности в Европе.

    В публикации уточняется, что власти США предупредили европейских партнеров о том, что больше не будут основным гарантом безопасности в вопросах обычных вооружений в рамках Североатлантического альянса. Несмотря на это, объем военной поддержки Киеву планируется увеличить.

    Kyiv Post также отмечает, что сроки возможного увеличения поставок приурочены к 25 декабря, дате празднования Рождества на Западе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом обозначил приоритет, согласно которому европейские страны должны взять на себя ведущую роль в обеспечении своей безопасности.

    Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отметил важность переговоров между США и Россией и подчеркнул, что страны альянса продолжат вооружать Украину.

    6 декабря 2025, 20:18 • Новости дня
    Зеленский поговорил по телефону с Уиткоффом и Кушнером

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что провел длительный телефонный разговор со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом и зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером.

    Зеленский сообщил о состоявшемся телефонном разговоре с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером, передает ТАСС. В обсуждении также участвовали начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов и секретарь Совбеза Рустем Умеров.

    Глава киевского режима заявил, что разговор был предметным и конструктивным.

    По словам Зеленского, стороны договорились о последующих шагах и дальнейших форматах взаимодействия с США. Зеленский добавил, что ждет отчет от Умерова и Гнатова и подчеркнул, что не все вопросы можно решить по телефону, поэтому необходимо подробнее проработать предложения и идеи с командами.

    Ранее СМИ писали, что прошедшие переговоры представителей США и Украины во Флориде 4 и 5 декабря не привели к серьезному продвижению мирного процесса.

    Госдеп сообщил, что на встрече делегаций Вашингтона и Киева  обсудили вопросы послевоенного восстановления Украины.

    В Кремле сообщили, что Россия сохраняет принцип тишины в переговорах с США по украинскому урегулированию.

    7 декабря 2025, 14:46 • Новости дня
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    США обещают заключить с Россией «железобетонное соглашение» в случае достижения договоренностей, заявил помощник президента Юрий Ушаков.

    В интервью журналисту Павлу Зарубину он привел слова представителей администрации Дональда Трампа: «Эти американцы божатся, что если Трамп о чем-то договорится, то это будет железобетонно», передает РИА «Новости».

    Как пояснил Ушаков, переговорщики из США тесно связаны с Трампом и строго придерживаются его указаний. Белый дом, по его словам, подчеркивает отличие своей позиции от подхода прежней администрации, которую в Москве считают инициатором конфликта на Украине. Переговоры Москвы и Вашингтона касаются долгосрочного урегулирования ситуации – вопрос перемирия не стоит.

    Помощник президента отметил, что большой прогресс на фронте обеспечил России более выгодные условия для переговоров с американской делегацией, которая прибыла в Кремль. Стороны продолжают работу над спорными пунктами, затрагивающими судьбу возможного будущего договора.

    Ранее власти США и Украины рассмотрели будущее развитие и экономические инициативы страны в рамках подготовки к послевоенной реконструкции.

    В пятницу Ушаков сообщил, что зять президента США, бизнесмен Джаред Кушнер прилагает максимальные усилия для продвижения российско-украинских консультаций, проявляя большую активность и системный подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Россия получила признание за границей как авиационная держава

    Впервые в постсоветской истории иностранная страна может начать собирать российские самолеты на своей территории. Такой план вынашивает Индия, с которой у России давние тесные связи в сфере боевой авиации и ракетостроения. Теперь Дели признал наши компетенции и в гражданской авиации. Индия хочет собирать самолеты Superjet и Ил-114. Причем как для своего огромного рынка, так и для дальнейшего экспорта. Чем этот проект выгоден каждой из сторон? Подробности

    Польский гонор настиг Германию

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск поссорились. Их переговоры в столице ФРГ должны были быть посвящены актуальным проблемам НАТО, но превратились в препирательство о том, должны ли немцы заплатить полякам репарации за Вторую мировую войну. России такое развитие событий на руку. Подробности

    Боец ММА проиграл в «спарринге» с памятником ветеранам МЧС

    Уголовное дело об осквернении в Москве памятника ветеранам МЧС взял на личный контроль глава СК Александр Бастрыкин. Ранее в соцсетях появилось видео, на котором боец ММА Заур Исмаилов вступил в «спарринг» с изваянием. Сам спортсмен не видел в своих действиях ничего предосудительного. По мнению экспертов, этот случай говорит не только о дефиците исторического просвещения и воспитания в субкультуре ММА, но и о других аспектах, которые требуют внимания. Подробности

    Францию лишают самого перспективного кандидата в президенты

    Похоже, во Франции вновь применяют бесчестные методы для того, чтобы лишить перспектив одного из самых популярных в стране политиков. Человек с наибольшими шансами стать следующим президентом Франции и выступающий против «скрытой войны» Европы с Россией оказался перед серьезной угрозой. О чем идет речь и как такое произошло? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто «слил» переговоры Зеленского с Европой

      Расшифровка переговоров между лидерами стран ЕС и Владимиром Зеленским стала общедоступной, чему никто из них не обрадуется. Помимо прочего, европейцы обвиняют США в предательстве, но главный вопрос – кто организовал эту скандальную утечку.

    • Бой между ГУР и ВСУ выиграла Россия

      Разные подразделения Вооруженных сил Украины вступили в бой в Киеве в рамках передела собственности, после чего к противостоянию присоединилась российская «Герань». Так выглядит агония режима Владимира Зеленского.

    • Финляндия переобулась по русскому вопросу

      Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Крещенский сочельник 2026: дата и суть дня, церковные традиции, народные приметы

      Крещенский сочельник, или навечерие Богоявления – это особый день приготовления к одному из главных православных праздников – Крещению Господню. В отличие от самого Крещения 19 января, которое отмечается торжественно, сочельник носит характер строгого воздержания и молитвенной сосредоточенности. Этот день важен для православных христиан как завершающий этап духовной подготовки, когда верующие вспоминают евангельские события, предшествовавшие выходу Христа на общественное служение.

    • Год Лошади 2026: что надеть на Новый год, какие цвета принесут удачу, а каких лучше избегать

      Новый 2026 год пройдет под покровительством энергичной и благородной Красной (Огненной) Лошади – мощного символа, несущего в себе заряд жизненной силы, страсти и стремления к свободе. В восточной традиции Лошадь олицетворяет стремительное движение вперед, трудолюбие, оптимизм и непокорный дух, а стихия Огня усиливает эти качества, добавляя им яркости, смелости и харизмы.

    • Где купить новогоднюю елку в Москве 2025: цены на живые и искусственные ели

      Главный и самый атмосферный способ купить живую елку – посетить один из официальных елочных базаров, которые откроются по всему городу примерно с 15 декабря 2025 года. Эти точки легальны и безопасны: вся зелень здесь заготовлена по строгим квотам лесничествами, имеет специальные бирки или документы, что гарантирует законность происхождения. Базары удобно расположены: у станций метро (например, «Щелковская», «Медведково», «Теплый Стан»), возле крупных рынков и в парковочных карманах. Здесь царит настоящий предновогодний дух, а ассортимент позволяет выбрать идеальный экземпляр.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
