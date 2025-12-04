Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Песков назвал неожиданным решение Моди лично встретить Путина у трапа
Премьер-министр Индии Нарендра Моди лично встретил президента России Владимира Путина у трапа самолета, что стало неожиданностью для российской делегации, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Решение премьер-министра Индии Нарендры Моди встретить президента России Владимира Путина у трапа по прибытии в Нью-Дели стало полной неожиданностью, передает ТАСС.
Песков рассказал журналистам, что российская сторона не была заранее уведомлена о таком намерении Моди.
«Сам приехал премьер-министр Моди встречать Путина. Это было решение, которое было принято внезапно, мы о нем не знали», – сообщил Песков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Индии Нарендра Моди решил лично встретить президента России Владимира Путина. Самолет Путина приземлился на авиабазе Палам в Индии. В Нью-Дели развесили плакаты с Путиным и российские флаги.