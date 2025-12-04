  • Новость часаТурция продлила контракт на импорт газа из России
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Украинский кризис движется в тоннеле

    Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.

    2 комментария
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Индия становится долгосрочным приоритетом внешней политики России

    Выстраивая тесные связи с Индией, наше руководство учитывает важное обстоятельство. Даже на коллективном Западе, не всегда лояльном к Индии, признают фантастический совокупный потенциал этой страны.

    2 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Европа становится опасной для христиан

    Если кто-то поджег, скажем, языческое капище – это было бы актом ненависти и угнетения. А вот поджечь христианскую церковь – это угнетенные бросают вызов угнетателям, это можно если не одобрить, то, по меньшей мере, понять.

    16 комментариев
    4 декабря 2025, 14:52 • Новости дня

    Азаров назвал «кривосудием» приговор киевского суда за госизмену

    Tекст: Денис Тельманов

    Бывший украинский премьер Азаров резко отреагировал на решение суда, заявив о фальсификациях и пообещав наказание инициаторам процесса.

    Суд на Украине заочно приговорил Николая Азарова к пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену, об этом сообщала СБУ, передает РИА «Новости».

    Азаров заявил, что считает данный вердикт «кривосудием» и отмечает, что был признан виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя.

    «Киевское кривосудие признало меня виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя. Что я могу на это сказать? Уверен, что наступит период, когда все те, кто участвовал в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание и получат реальные абсолютно сроки с такими же точно формулировками, которые они вынесли в отношении меня», – написал Азаров в своем блоге.

    Он также обвинил в данном процессе лиц, участвовавших в государственном перевороте на Украине, добавив, что не признает ни нынешний киевский режим, ни решения украинских судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские чиновники могли присвоить более 108 млрд долларов на фоне спецоперации на Украине.

    Вашингтон дал команду реализовать антикоррупционный скандал вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского. Азаров также предположил, что отставка правительства Украины может состояться в четверг.

    4 декабря 2025, 00:43 • Новости дня
    Участница двух Олимпиад под флагом Украины Лыскун приняла российское гражданство

    Чемпионка Европы Лыскун сменила украинское спортивное гражданство на российское

    @ Sofiia Lyskun/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Победительница чемпионатов Европы в прыжках в воду, серебряный призер чемпионата мира, участница двух Олимпиад под флагом Украины София Лыскун сообщила о смене украинского спортивного гражданства на российское.

    «Я планирую выступать за сборную России. Мне нужно сначала выступить на чемпионате России, показать результат. Только так этого и добиваются», – приводит слова Лыскун РБК со ссылкой на газету «Донецкий Кряж» (цитата по «Донецк Медиа»).

    По словам Лыскун, она обсуждала свой переход с главным тренером российской сборной Ольгой Феоктистовой, которая занимает эту должность с января 2025 года. Спортсменка поделилась, что после окончания карьеры собирается работать тренером в России и ей уже знакома эта сфера, так как она занималась тренерской деятельностью на Украине.

    Лыскун отметила, что несмотря на значительные спортивные достижения, в последние годы не ощущала поддержки в украинском спорте и это повлияло на ее решение сменить гражданство.

    Спортсменка родилась в Луганске, завоевала серебро чемпионата мира 2022 года в миксте, а также четырежды побеждала на чемпионатах Европы. Она участвовала в двух последних Олимпийских играх.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бежавший с Украины футболист Александр Роспутько сменил гражданство на российское. Украинский боец Никита Крылов заявил, что теперь будет представлять Россию на турнирах UFC. Уроженец Киева волейболист Дмитрий Пашицкий сообщил, что получил российское спортивное гражданство.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 21:56 • Новости дня
    Глава МИД Италии: Оружие Украине больше не понадобится

    Глава МИД Италии Таяни выразил надежду на прекращение поставок оружия Киеву

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Вера Басилая

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что Киеву вскоре перестанет быть нужно оружие, если стороны подпишут соглашение о прекращении огня.

    Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в будущем «оружие больше не понадобится» Киеву, потому что стороны смогут договориться о прекращении огня и мирном урегулировании конфликта, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что сейчас «преждевременно» обсуждать закупки вооружения для Украины по программе PURL, предполагающей поставки оружия со складов США через страны НАТО.

    Италия до сих пор официально не присоединялась к этой инициативе, ограничившись лишь декларациями, в отличие от других союзников по альянсу.

    Министр сделал это заявление на встрече глав МИД стран НАТО в Брюсселе, где обсуждаются дальнейшие поставки Украине.

    Между тем ранее итальянские СМИ сообщили, что вопрос продления военной поддержки Украине исключен из повестки ближайшего совета министров из-за высокой загрузки правительства. Голосование по этому вопросу ожидается в парламенте только в начале следующего года. Известно, что одна из ключевых партий коалиции – «Лига» – выступает против новых поставок вооружения Киеву, несмотря на подготовку 12-го пакета помощи, где могут оказаться комплектующие для системы ПВО Samp-T.

    Власти Италии заняли пятую позицию в «Рейтинге недружественных правительств», составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Ранее Таяни заявил о необходимости создания юридической базы для передачи замороженных российских активов ради финансовой поддержки Украины.

    Генсек НАТО Марк Рютте пообещал «плотный поток» оружия для Киева от НАТО.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Италия пытается балансировать между интересами Вашингтона и Москвы.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 10:32 • Видео
    Финляндия переобулась по русскому вопросу

    Правительство Финляндии отказалось давать какие-либо гарантии безопасности Киеву и посылать войска на Украину, а президент этой страны Александр Стубб призвал готовиться к «несправедливому миру». Ой, а что случилось?

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 21:22 • Новости дня
    На Украине сняли защиту с русского языка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские депутаты одобрили законопроект об исключении русского из перечня языков, которым предоставлялись гарантии защиты по Европейской хартии.

    Верховная рада Украины приняла законопроект, исключающий русский язык из перечня языков, подлежащих защите в соответствии с Европейской хартией региональных языков. Депутат Владимир Вятрович сообщил, что рада 264 голосами приняла в целом законопроект, которым «изъяла из ратификационного закона русский и несуществующий молдавский языки», цитирует депутата РИА «Новости»

    Вятрович уточнил, что под защиту теперь подпадают такие языки, как урумский, румейский, ромский, чешский, крымчакский, караимский и идиш. Эти правки были внесены для так называемой «актуализации» списка языков, получающих официальную поддержку по хартии.

    С 2014 года после госпереворота власти на Украине проводят последовательную политику отказа от русского языка и культурных связей с Россией. В 2019 году вступил в силу закон, закрепляющий обязательное использование украинского языка практически во всех сферах жизни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти Украины заявили, что жители Киева стали чаще использовать русский язык.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская также отметила, что подростки на Украине предпочитают разговаривать между собой на русском языке.

    Между тем, шестилетней гимнастке Анастасии Опре могут отказать в лицензии на Украине из-за публикаций на русском языке в соцсетях, которые ведет ее мать, уроженка России.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 21:07 • Новости дня
    Урсула фон дер Ляйен: Решение по изъятию активов РФ примут простым большинством

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейская комиссия будет принимать решение по конфискации российских суверенных активов без необходимости достижения компромисса между всеми странами ЕС.

    Решение по вопросу экспроприации активов России будет приниматься квалифицированным большинством, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе, передает ТАСС.

    Она отметила, что этот вопрос не требует достижения компромисса между членами Европейского союза. По словам фон дер Ляйен, механизм голосования предполагает принятие решения большинством, а не единогласно.

    Такое заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений внутри ЕС по вопросу законодательства о заморозке и последующем конфискации российских активов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон одобрил идею предоставления Киеву так называемого «репарационного кредита».

    Коллегия Еврокомиссии поддержала план предоставить Украине репарационный кредит за счет конфискации замороженных российских активов на территории Евросоюза.

    Глава МИД Бельгии Максим Прево отметил, что такая схема помощи Киеву несет высокий риск и является худшим способом поддержки Украины.

    Комментарии (12)
    3 декабря 2025, 19:12 • Новости дня
    @ Efrem Lukatsky/AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Военные Румынии уничтожили украинский дрон Sea Baby, двигавшийся вдоль побережья Черного моря, при этом объект находился на опасном расстоянии от судоходных маршрутов.

    Украинский морской дрон Sea Baby был взорван вооруженными силами Румынии на расстоянии 36 морских миль к востоку от порта Констанца, передает Минобороны Румынии.

    Как отмечается, беспилотник представлял угрозу для кораблей, следующих по международным морским путям в Черном море.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что нападения на танкеры в Черном море являются пиратством и происходят в экономических зонах других государств. Россия пообещала принять ответные меры на атаки по торговым судам.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал атаку на коммерческие танкеры в турецких водах грубым нарушением безопасности и охарактеризовал эти действия как показатель сути киевского режима.

    Источник в украинских спецслужбах подтвердил ответственность Украины за нападения у побережья Турции.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 01:44 • Новости дня
    Трамп заявил об ухудшении для Киева условий урегулирования

    Трамп: Условия урегулирования конфликта значительно ухудшились для Украины

    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп заявил, что спецпосланник США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер после встречи с президентом России Владимиром Путиным считают, что Москва хочет завершить конфликт на Украине. Трамп добавил, что условия урегулирования ухудшились для Киева.

    «У президента Путина вчера состоялась очень хорошая встреча с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом, – приводит слова Трампа РИА «Новости». – Он хотел бы положить конец войне. Такое у них сложилось впечатление».

    «Что выйдет из этой встречи? Я не могу вам сказать, потому что для танго нужны двое», – аявил Трамп.

    Президент США напомнил, что ранее предупреждал Владимира Зеленского о сложной ситуации и невозможности одержать победу в конфликте. Трамп подчеркнул, что Киев «по своей мудрости» отказался решать вопрос дипломатическим путем, когда условия для этого были куда более благоприятными.

    По его словам, после смены администрации в США прекратились безвозмездные расходы на поддержку Украины – теперь Вашингтон продает все вооружения альянсу НАТО, а в альянсе «платят по самой высокой цене».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера. Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что компромисс по ключевым вопросам пока не найден. Встречу Уиткоффа и Кушнера с Владимиром Зеленским отменили.

    Зимой 2025 года Зеленский прибыл в Вашингтон на переговоры с президентом США, во время которых он устроил скандал, поругавшись с американским лидером прямо в Белом доме.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Финляндии Александер Стубб указал на вероятность скорого наступления мира на Украине, который не устроит Киев и Евросоюз.

    Президент Финляндии Александер Стубб в интервью телеканалу MTV Uutiset допустил, что мирное урегулирование на Украине может завершиться на условиях, не устраивающих Киев и Евросоюз, передает ТАСС. Стубб подчеркнул, что финны должны быть готовы к наступлению мира, при котором все условия «справедливого мира», обсуждавшиеся последние четыре года, вероятно, не будут выполнены.

    Он выразил надежду, что в течение нескольких дней или недель станет ясно, оправдаются ли усилия партнеров Киева по урегулированию ситуации. Стубб отметил и заинтересованность США в получении финансовой выгоды от различных соглашений по Украине, а также упомянул планы по добыче полезных ископаемых.

    Ранее Вашингтон предложил план по украинскому урегулированию из 28 пунктов, который вызвал критику со стороны Киева и европейских союзников, пытавшихся его скорректировать.

    2 декабря в Москве прошла встреча Владимира Путина с американскими представителями, посвященная украинскому вопросу; стороны обсудили варианты мирного плана и договорились продолжать контакты.

    Комментарии (2)
    4 декабря 2025, 06:47 • Новости дня
    ГУР и воинская часть ВСУ не поделили санаторий под Киевом и устроили стрельбу

    Tекст: Антон Антонов

    В районе Конча-Заспа под Киевом произошел вооруженный конфликт за контроль над санаторием между сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины и военнослужащими вооруженных сил Украины, сообщили украинские СМИ.

    Вооруженное столкновение произошло на территории санатория «Октябрь». Представители ГУР вечером выломали ворота санатория, где находились военные, и начали стрельбу в землю и воздух, после чего задержали десять военнослужащих воинской части ВСУ А4005, нанеся им «существенные» травмы, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

    Впоследствии представители ГУР отпустили военных, однако забаррикадировались на территории санатория, отказавшись впустить туда сотрудников полиции или военных государственных органов.

    При этом представитель разведки заявил, что ГУР заключило договор с владельцем участка для размещения своих сотрудников, и передало документы полиции и местным властям. Документ не подлежал дальнейшему распространению по соображениям безопасности.

    Сообщается, что у воинской части ВСУ А4005 также был действующий договор на аренду помещений в санатории, однако в ГУР уверены, что право пребывания военных закончилось.

    Земельный участок был возвращен государству после процедуры ареста и банкротства. Журналисты предполагают, что на застройку территории учреждения-банкрота претендуют предприниматели Борис Кауфман и Александр Грановский, с которыми может быть связана фирма, заключившая договор с ГУР.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, это уже не первый конфликт между ведомствами на Украине. Летом Владимир Зеленский пытался ограничить работу Национального антикоррупционного бюро Украины, но, столкнувшись с протестами на Украине и недовольством Запада, отказался от этих планов. При этом под удар НАБУ попала СБУ, которая была задействована в попытке Зеленского ограничить бюро.

    Комментарии (7)
    4 декабря 2025, 12:14 • Новости дня
    Лукьянов объяснил слова Трампа об ухудшении условий урегулирования для Украины

    Политолог Лукьянов: Трамп давит на Киев как на более слабую сторону конфликта

    @ Aaron Schwartz/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Шанс добиться урегулирования конфликта на Украине будет выше, если оказывать давление на Киев. И у Вашингтона имеются инструменты воздействия на украинское руководство, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее Дональд Трамп заявил об ухудшении для Украины условий урегулирования.

    «Дональд Трамп всегда занимал позицию, согласно которой Украина не может выиграть в конфликте, поэтому чем быстрее руководство страны договорится об урегулировании, тем будет лучше и выгоднее для них. Сейчас президент США с некоторым удовлетворением констатирует этот факт», – отметил Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», директор по научной работе Фонда клуба «Валдай».

    Вместе с тем, не стоит делать скоропостижных выводов из заявления американского лидера, добавил он. «Трамп не считает важным быть последовательным в своих словах. Завтра он может сказать, что снова разочарован в России», – уточнил собеседник. По мнению политолога, главе Белого дома все равно, чем закончится конфликт, для него главное – хоть как-то положить этому конец. 

    «Базовый подход Трампа заключается в том, что давление на Москву малоэффективно, а на Украину, как он считал, может быть более продуктивным. Президент продолжает исходить из того, что шанс добиться цели выше, если давить на Киев – более слабую сторону конфликта. Хотя украинские власти оказались более устойчивы, чем думал президент США, у Вашингтона имеются инструменты воздействия», – заключил Лукьянов.

    Ранее Дональд Трамп заявил, что украинским властям нужно было раньше соглашаться на договоренности по урегулированию конфликта. По его оценкам, теперь ситуация во многом складывается не в пользу Киева. «Я говорил: «У вас нет козырей», – отметил американский президент, напомнив о встрече с Владимиром Зеленским в Белом доме, которая состоялась в феврале.

    «Тогда было значительно более хорошее время для урегулирования, но они от большого ума решили этого не делать. Теперь многое против них», – добавил Трамп. На упомянутой встрече он призвал Зеленского принять условия Москвы по прекращению конфликта, а также настаивал, чтобы тот передал ей «весь Донбасс». Президент США намекал, что Украина «будет уничтожена, если не заключит сделку с Россией».

    Трамп также заявил, что переговоры его спецпосланника Стива Уиткоффа и бизнесмена Джареда Кушнера с Владимиром Путиным в Москве прошли «очень хорошо». Напомним, переговоры состоялись 2 декабря. По словам помощника президента Юрия Ушакова, основной темой стало долгосрочное мирное урегулирование украинского кризиса.

    Он уточнил, что изначально США передали договор из 27 пунктов. Позже он был доработан и представлен в виде четырех отдельных документов по урегулированию, которые и обсуждались на встрече. Кроме того, обсуждались перспективы будущего экономического взаимодействия России и США, о чем говорилось и на прошлых встречах. Газета ВЗГЛЯД писала, как дальше может развиваться переговорный трек.

    Комментарии (7)
    4 декабря 2025, 03:24 • Новости дня
    Удар «Искандером» нанесен по офису СБУ в Кривом Роге

    Военный блогер Рожин: Удар «Искандером» нанесен по офису СБУ в Кривом Роге

    Tекст: Антон Антонов

    Целью удара ОТРК «Искандер-М» по Кривому Рогу стал офис СБУ, сообщил военный блогер Борис Рожин.

    Кадры удара ОТРК «Искандер-М» распространились по социальным сетям. Украинские власти сообщили о ракетном ударе по административному зданию, не уточняя его принадлежности, пишет «Российская газета».

    «Появилась информация по сегодняшнему прилету в Кривом Роге ракеты ОТРК «Искандер», прилетела она по Криворожскому городскому отделу управления СБУ», – сообщил Рожин в Telegram.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Одессе также произошел взрыв.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 17:20 • Новости дня
    @ ФСБ РФ/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Сотрудники УФСБ пресекли действия 17-летнего юноши, который действовал в интересах украинского террористического движения и был арестован за госизмену.

    Задержание было проведено сотрудниками УФСБ России по Курганской области, передает РИА «Новости». Подростка подозревают в совершении государственной измены по статье 275 УК РФ.

    Пресс-служба ведомства сообщила, что он установил связь через Telegram с представителем подконтрольного СБУ украинского террористического движения и предложил помощь, направленную против безопасности России.

    По данным следствия, задержанный размещал на улицах Кургана надписи с призывами вступать в террористическую организацию Украины. Он также фотографировал автомобили с символикой СВО и отправлял изображения собеседникам, осознавая, что целью подобных действий является сбор информации о жителях региона, поддерживающих спецоперацию на Украине, а также организация поджогов их транспорта.

    В ведомстве отметили, что за выполнение заданий молодой человек получил вознаграждение в 30 долларов. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он был арестован и сейчас находится под стражей. За государственную измену предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 20 лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в 450 тыс. рублей за передачу информации о деятельности оборонного предприятия спецслужбам Украины.

    Суд назначил жительнице Петербурга и Карелии 14 лет колонии общего режима за работу на украинские спецслужбы.

    Сотрудники правоохранительных органов задержали петербуржца по подозрению в госизмене после передачи им разведке Украины персональных данных сотрудников силовых структур России.

    Комментарии (7)
    4 декабря 2025, 13:59 • Новости дня
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил, что Россия в любом случае освободит Донбасс и Новороссию. Об этом глава государства заявил в интервью телеканалу India Today перед своим визитом в Индию.

    «Все к этому сводится. Либо мы вооруженным путем освободим эти территории. Либо украинские войска покинут эти территории и прекратят там воевать», – сказал президент, передает ТАСС.

    Ранее Путин заявил, что существуют разногласия по ряду пунктов плана США по урегулированию на Украине.

    Президент отметил, что решения конфликта на Украине требует значительных усилий. Он также напомнил о результатах референдума в ДНР и ЛНР.

    Также Путин заявил, что Россия предлагала Киеву вывести подразделения ВСУ с территории Донбасса после референдума, чтобы для того, чтобы избежать эскалации, но Украина отказалась.

    Комментарии (6)
    4 декабря 2025, 14:36 • Новости дня
    Эксперт оценил призыв Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике Украины

    Политолог Лизан: Идея Макрона о зимнем моратории на удары по энергетике не стоит и выеденного яйца

    @ capitalpictures/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    У Москвы уже есть неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Поэтому нынешняя инициатива Эммануэля Макрона установить мораторий на удары по энергетике Украины на зиму не стоит и выеденного яйца, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

    «Призыв Эммануэля Макрона ввести мораторий на удары зимой по энергосистеме Украины вызван рядом причин. Во-первых, Европу в ходе идущих переговоров по урегулированию конфликта ни о чем не спрашивают, ее мнение никого не интересует, так что европейские политики стремятся хоть как-то компенсировать свою дипломатическую девальвацию», – отметил политолог и экономист Иван Лизан.

    «Во-вторых, президент Франции пытается облегчить участь киевских властей», – продолжил собеседник, напомнив, что Владимир Зеленский за последние недели несколько раз приезжал в Париж. Стороны, в частности, подписали документ о намерениях Украины закупить у Франции до 100 истребителей Rafale, и Макрон сообщил о поставках Киеву 55 локомотивов.

    «Наконец, идея моратория на удары укладывается в логику попыток европейцев сорвать переговорный процесс», – считает эксперт. По его мнению, призывы французского лидера к КНР поддержать инициативу будут проигнорированы Пекином. Что касается позиции России по этому вопросу, то она очевидна: прекращению огня до урегулирования кризиса неприемлемо.

    «Прежде всего, Макрону, который выступает с предложением, нет никакого доверия. Кроме того, с какой стати российские войска должны прекращать наносить удары по объектам на территории Украины в условиях, когда они владеют стратегической инициативой?», – рассуждает Лизан.

    «Наша задача — довести противника до того состояния, когда он не сможет сопротивляться и в итоге согласится на условия Москвы. Исходя из этой логики, нужно интенсифицировать удары, а также на фоне участившихся атак на танкеры бить по украинским портам», – подчеркнул аналитик.

    Он напомнил, что у России уже был неприятный опыт взаимодействия с Киевом по вопросам перемирий, в том числе энергетическому. Российская сторона согласилась ввести 30-дневный мораторий на атаки по энергетической инфраструктуре 18 марта. В итоге было зафиксировано более 100 нарушений со стороны Украины. «Нынешняя инициатива Макрона не стоит и выеденного яйца», – акцентировал Лизан.

    Схожей точки зрения придерживается политолог Владимир Корнилов. «Потрясающие циники!», – прокомментировал он предложение Макрона. «А по объектам инфраструктуры России, значит, бить можно и нужно? Регулярные налеты украинских беспилотников по российским НПЗ, по котельным Донбасса, по нефтяным танкерам в Черном море, по нефтепроводам – это же так здорово, с точки зрения главного лягушатника планеты! Это Макрон не только приветствует, но еще и выделяет на это оружие и ресурсы. И никаких противоречий в своей позиции не видит!», – подчеркнул эксперт.

    Ранее Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергосистеме Украины в зимнее время. С соответствующей инициативой он выступил в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, которые прошли в Пекине.

    «Я надеюсь, что Китай сможет присоединиться к нашему призыву и к нашим усилиям для достижения в кратчайшие сроки по меньшей мере прекращения огня в виде моратория на удары по критической инфраструктуре. Это ключевой момент для предстоящей зимы», – сказал президент Франции.

    Он также отметил, что конфликт на Украине представляет угрозу для европейской безопасности. Французский лидер призвал Пекин использовать свое влияние для содействия достижению прочного мира в соответствии с Уставом ООН и объединить усилия с Европой для сохранения стабильности и международного права.

    Комментарии (2)
    3 декабря 2025, 18:16 • Новости дня
    Бюджет Украины принят с рекордным дефицитом

    Рада утвердила проект бюджета Украины на 2026 год с дефицитом 45 млрд долларов

    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинский парламент одобрил государственный бюджет на 2026 год, предусматривающий дефицит почти 2 трлн гривен (45 млрд долларов) и рекордные расходы на оборону.

    Верховная рада Украины приняла во втором чтении проект государственного бюджета страны на 2026 год с дефицитом 1,9 трлн. гривен (45 млрд долларов), передает РИА «Новости». За принятие документа проголосовали 257 парламентариев, голосование сопровождалось криками «Позор» со стороны части депутатов.

    Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что ко второму чтению граничный объем дефицита бюджета был увеличен до 1,9 трлн гривен. Таким образом, он составляет 18,5% ВВП.

    Марченко также сообщил, что ключевые направления расходов – это сектор безопасности и обороны, суммарно получившие 2,806 трлн гривен (66,4 млрд долларов) или 27,2% ВВП.

    В последние годы Украина всегда формирует бюджет с рекордным дефицитом, рассчитывая покрыть нехватку за счет поддержки западных партнеров. В 2024 году дефицит составил 43,9 млрд долларов, а бюджет 2025 года был утвержден с «дырой» в 37,3 млрд долларов, причем армейские расходы несколько раз увеличивали.

    Согласно сегодняшнему проекту, общие запланированные расходы составляют около 116 млрд долларов, а доходы – примерно 68,6 млрд долларов. Покрывать разницу Киев намерен преимущественно благодаря внешнему финансированию и кредитам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Верховная Рада ранее одобрила увеличение оборонных расходов почти на 8 млрд долларов. На Украине также решили пополнить бюджет за счет порноиндустрии.

    При этом, украинские депутаты раскритиковали инициативы Владимира Зеленского о выдаче «зимней тысячи» и введении бесплатных поездок на 3 тыс. км.

    Комментарии (0)
    3 декабря 2025, 16:46 • Новости дня
    Ушаков: Путин обсуждал с делегацией США только Украину
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Во время встречи в Кремле обсуждался исключительно вопрос урегулирования ситуации на Украине, без затрагивания других тем.

    Российский президент провел переговоры с двумя представителями США, посвященные исключительно украинскому урегулированию, передает ТАСС. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что обсуждение коснулось только проблемы преодоления кризиса на Украине.

    По словам дипломата, встреча прошла вечером в Кремле и носила очень содержательный характер.

    «Вчера вечером состоялись очень содержательные переговоры нашего президента в Кремле с двумя американскими представителями, в ходе которых, в основном – можно сказать, полностью – обсуждалась одна проблема – проблема преодоления кризиса на Украине», – заявил он на брифинге.

    Других тем во время переговоров между российской и американской сторонами не поднималось. Подробности содержания дискуссии и имена американских участников встречи не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России заявил, что сообщения об отказе Владимира Путина от мирного плана США по урегулированию ситуации на Украине некорректны.

    Москва и Вашингтон впервые провели прямой обмен мнениями по мирному плану, при этом Россия получила четыре новых документа для обсуждения. Переговоры России и США по урегулированию кризиса на Украине могут быть более эффективными при полной конфиденциальности обсуждений.

    Россия готова к неограниченному числу встреч с представителями США для достижения мирного урегулирования на Украине.

    Комментарии (0)
    Кому мешает неслабеющий рубль

    Ожидаемого ослабления курса рубля до 100 за доллар так и не произошло. И вряд ли это случится до конца года, считают эксперты. Крепкий рубль – это символ успеха нашей экономики. Но, с другой стороны, он стал для России уже в некотором роде проблемой. Кому крепкий рубль доставляет беспокойства, и что сможет поменять ситуацию? Подробности

    Путин и Моди откроют новый этап в отношениях России и Индии

    Россия и Индия готовятся к переговорам на высшем уровне – 4-5 декабря Владимир Путин посетит Нью-Дели впервые с 2021 года. Встреча с премьер-министром Нарендрой Моди пройдет на фоне возросшего внешнего давления на обе страны, что придает ей особую значимость. По оценкам экспертов, стороны готовят к подписанию новые соглашения в сферах экономики и военно-технического сотрудничества. Какие цели преследуют Москва и Нью-Дели и что этот визит может изменить в нашем стратегическом партнерстве? Подробности

    ИИ формирует новый «ядерный клуб» XXI века

    «ИИ – одновременно источник мощнейшего технологического рывка и новая зона общественной тревоги». Депутат Госдумы Антон Немкин рассказал газете ВЗГЛЯД, в чем плюсы и минусы искусственного интеллекта – и как государство будет регулировать эти новейшие технологии. Подробности

    Вокруг русских в Европе сгущается атмосфера страха

    Живущие в Европе русские регулярно становятся жертвой преследования местных спецслужб – только из-за своего происхождения и того, что даже после начала СВО ведут свой бизнес с Россией. Свежий судебный вердикт в Швеции доказывает абсурдность подобных обвинений, но добиться такого результата удается далеко не всегда. Европа намеренно создает «атмосферу страха», объясняют эксперты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

