Азаров осудил приговор киевского суда за госизмену и назвал его «кривосудием»

Tекст: Денис Тельманов

Суд на Украине заочно приговорил Николая Азарова к пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену, об этом сообщала СБУ, передает РИА «Новости».

Азаров заявил, что считает данный вердикт «кривосудием» и отмечает, что был признан виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя.

«Киевское кривосудие признало меня виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя. Что я могу на это сказать? Уверен, что наступит период, когда все те, кто участвовал в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание и получат реальные абсолютно сроки с такими же точно формулировками, которые они вынесли в отношении меня», – написал Азаров в своем блоге.

Он также обвинил в данном процессе лиц, участвовавших в государственном перевороте на Украине, добавив, что не признает ни нынешний киевский режим, ни решения украинских судов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские чиновники могли присвоить более 108 млрд долларов на фоне спецоперации на Украине.

Вашингтон дал команду реализовать антикоррупционный скандал вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского. Азаров также предположил, что отставка правительства Украины может состояться в четверг.