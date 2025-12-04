Поведение всех четырех ключевых игроков дипломатического процесса (Украины, Европы, США и России) настолько предсказуемо, что возникает эффект тоннельного движения, когда сплетение четырех позиций ведет переговорный процесс к абсолютно закономерному финалу.2 комментария
Бывший украинский премьер Азаров резко отреагировал на решение суда, заявив о фальсификациях и пообещав наказание инициаторам процесса.
Суд на Украине заочно приговорил Николая Азарова к пятнадцати годам лишения свободы за государственную измену, об этом сообщала СБУ, передает РИА «Новости».
Азаров заявил, что считает данный вердикт «кривосудием» и отмечает, что был признан виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя.
«Киевское кривосудие признало меня виновным в действиях, якобы направленных на насильственное изменение конституционного строя. Что я могу на это сказать? Уверен, что наступит период, когда все те, кто участвовал в фальсификации этого судебного процесса, понесут заслуженное наказание и получат реальные абсолютно сроки с такими же точно формулировками, которые они вынесли в отношении меня», – написал Азаров в своем блоге.
Он также обвинил в данном процессе лиц, участвовавших в государственном перевороте на Украине, добавив, что не признает ни нынешний киевский режим, ни решения украинских судов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что киевские чиновники могли присвоить более 108 млрд долларов на фоне спецоперации на Украине.
Вашингтон дал команду реализовать антикоррупционный скандал вокруг команды президента и офиса Владимира Зеленского. Азаров также предположил, что отставка правительства Украины может состояться в четверг.