В 2025 году правые (иногда и левые) евроскептики, выступающие против вооружения Украины и разрыва с Россией, успешно выступили на выборах. Люди устали от того, что «системные» политики поставили внешнюю политику вперед внутренней на фоне явных трудностей внутри Европы.3 комментария
Агент опроверг увольнение из армии актера Калюжного
Агент опроверг отправку актера Калюжного в увольнение из армии
Сообщения в СМИ об увольнении Глеба Калюжного из армии опроверг представитель артиста, уточнив, что актер не планирует покидать военную службу в ближайшее время.
Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии, не соответствуют действительности, передает ТАСС.
Агент актера Григорий Сухов подчеркнул: «Нет, это неправда, не соответствует действительности». По его словам, в ближайшее время Калюжный не покинет службу и не уйдет в отпуск.
На вопрос о том, будет ли актер уходить в увольнение в ближайшее время, Сухов ответил: «никак нет». Ранее в СМИ сообщалось, что Калюжный получил во второе за семь месяцев службы увольнение и уехал на семейное новоселье в Подмосковье. Однако агент опроверг эти сообщения, подчеркнув, что подобная информация не верна.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте актера Глеба Калюжного обвинили в уклонении от военной службы, за что ему грозило до двух лет лишения свободы.
В мае он решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш». Семья артиста проводила его в армию военной песней. Уголовное дело прекратили на следующий день после этого.