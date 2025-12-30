Агент опроверг увольнение из армии актера Калюжного

Агент опроверг отправку актера Калюжного в увольнение из армии

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новости о том, что российского актера и музыканта Глеба Калюжного отпустили в увольнение из армии, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Агент актера Григорий Сухов подчеркнул: «Нет, это неправда, не соответствует действительности». По его словам, в ближайшее время Калюжный не покинет службу и не уйдет в отпуск.

На вопрос о том, будет ли актер уходить в увольнение в ближайшее время, Сухов ответил: «никак нет». Ранее в СМИ сообщалось, что Калюжный получил во второе за семь месяцев службы увольнение и уехал на семейное новоселье в Подмосковье. Однако агент опроверг эти сообщения, подчеркнув, что подобная информация не верна.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте актера Глеба Калюжного обвинили в уклонении от военной службы, за что ему грозило до двух лет лишения свободы.

В мае он решил пройти срочную службу в армии после завершения съемок в военной драме «Малыш». Семья артиста проводила его в армию военной песней. Уголовное дело прекратили на следующий день после этого.