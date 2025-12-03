Politico: Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии

Tекст: Вера Басилая

Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино, ставший фигурантом дела о коррупции, отстранен от работы в Еврокомиссии. По сообщениям Politico, он признал решение покинуть должность самостоятельным и был отправлен в неоплачиваемый отпуск до увольнения, передает ТАСС.

Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что Саннино более не занимает пост руководителя гендиректората по Ближнему Востоку. В качестве официальной причины ухода указано желание самого Саннино, при этом его имя фигурирует среди обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза.

Ранее бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции. Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.

Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.

Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.