Экс-генсек дипслужбы ЕС Саннино уволен из Еврокомиссии
Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино отправлен в неоплачиваемый отпуск с последующим увольнением по собственному желанию на фоне коррупционного расследования, сообщило издание Politico.
Бывший генеральный секретарь европейской дипломатической службы Стефано Саннино, ставший фигурантом дела о коррупции, отстранен от работы в Еврокомиссии. По сообщениям Politico, он признал решение покинуть должность самостоятельным и был отправлен в неоплачиваемый отпуск до увольнения, передает ТАСС.
Представитель Еврокомиссии заявил изданию, что Саннино более не занимает пост руководителя гендиректората по Ближнему Востоку. В качестве официальной причины ухода указано желание самого Саннино, при этом его имя фигурирует среди обвиняемых по делу о коррупции в институтах Евросоюза.
Ранее бывшую главу дипломатии ЕС Федерику Могерини задержали в Брюсселе по подозрению в мошенничестве и коррупции. Вместе с ней задержали бывшего генерального секретаря европейской дипломатической службы Стефано Саннино.
Задержание Могерини шокировало дипломатическую службу Евросоюза.
Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала ЕС за игнорирование коррупционных скандалов внутри своих структур.