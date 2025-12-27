Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.7 комментариев
Маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров
Гипоксическая маска умершего биатлониста Баккена была выставлена на высоту 7 тыс. метров
На теле умершего норвежского биатлониста Сиверта Баккена нашли маску, выставленную на имитацию высоты в 7 тыс. метров, сообщили скандинавские СМИ.
Гипоксическая маска, обнаруженная на умершем норвежском биатлонисте Сиверте Баккене, была настроена на высоту 7 тыс. метров, передает РИА «Новости» со ссылкой на VG. Это оборудование используют спортсмены для имитации тренировок в условиях недостатка кислорода. Данный режим предполагает крайне низкое содержание кислорода во вдыхаемом воздухе.
Уточняется, что пока неизвестно, самостоятельно ли Баккен выставил такие параметры, и существовала ли такая настройка в момент его гибели. По одной из версий, уровень мог быть изменен в процессе реанимации спортсмена сразу после обнаружения тела.
Для установления точной причины смерти будет выполнена судебно-медицинская экспертиза. Результаты анализов ожидаются в начале следующей недели.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баккен скончался 23 декабря в возрасте 27 лет на итальянском курорте Лавацца. Его нашли мертвым в гостиничном номере. При этом спортсмен находился в гипоксической маске.